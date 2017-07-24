EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество
  6916  49
Материалы по теме:
Все про:гражданство (614) паспорт (615) Россия (71530) Донбасс (15530)

 "Поменяем "дыровский" паспорт с безногим ампутантом на полноценную "птицу", - оккупанты снова пообещали жителям Донбасса российские паспорта. ВИДЕО

В российской Госдуме приняли поправку, после которой получение гражданства РФ для жителей Украины "существенно" упрощено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в одном из сюжетов нового выпуска программы "Антизоби". Особенно радостно восприняли принятую поправку от депутата Константина Затулина сторонники "русского мира" на оккупированных территориях украинского Донбасса.

"Из каждой дырки неслось - вот же не зря три года терпели, теперь все русскими станем. Поменяем "дыровский" паспорт с неким безногим ампутантом на полноценную птицу", - говорится о реакции "новоросов" на решение российских депутатов.

Поправка предусматривает, что претендентам на российское гражданство нет необходимости в получении документов свидетельствующих об отказе от украинского гражданства. Такую справку необходимо получать в украинской миграционной службе.

Впрочем о некоторых нюансах поправки умалчивают российские СМИ и сами российские наемники на Донбассе. Суть в том, что этим упрощением могут воспользоваться только те, кто родился на территории РФ или те, чьи прямые родственники родились там.

"То есть, если ты идейные ватник из Шахтерска и родился в Шахтерске, российский паспорт тебе никто не даст", - резюмируют авторы программы.

Загрузка видео...

Смотрите также: 15 "беркутовцев", причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ. ДОКУМЕНТ

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петухи хотят, чтобы их идентифицировали паспортом, на котором изображена двухглавая курица.
Ну не геи, а?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геи, извините.
"Ну не геи, а?" следует читать как: "Ну не пид....сты, а"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, кажуть коти не літають. Але якщо копняка дати з достатньою силою і в правильному напрямку ту силу прикласти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты смотри в Украине за это можно и срок схлопотать
Из за тех выродков над котами ГНУШАТЬСЯ (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раньше никак не воспринималось слово ВЫРОДОК. А теперь - с Лугандонией и Даунецком, сразу становится понятно что такое УКРАИНСКИЙ ВЫРОДОК - который прожив всю жизнь в Украине и получив образование и квартиру и другие соц блага в УКРАИНЕ , теперь УКРАИНУ ненавидит и убивает ((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, это смотря на какой фугас наступит... Разве ж при Украине такой шанс у него был?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обязательно полетит. Все граждане ЛНР полетят в космос. У них будет выбор либо сдохнуть либо сесть либо полететь в космос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в террариуме расчепаха залезла на кочку. тоже новость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, меняй ампутанта на мутанта цыплёнка табака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели нация донбасистов исчезнет, так и не появившись?
Это же форменный геноцид!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот этого-вот не надо...нахрена нам столько ваты в стране? Нафиг-нафиг, нам чужого не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина решит проблему с мусором бесплатно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
парашенко допускает выдачу Саакашвили (гражданин Украины) путинскому агенту в Грузии!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
на гербе не только ампутант, арёл - без пилотки, места для мозгов в его голове даже не предусмотрено, яйцо и то одно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну всё!
Щас вся дырявая привокзальная Ылита сделается гражданами немытой...
Хороший ход со стороны кацапских депутатов по избавлению Неньки от ватной говени......
Украине главное только отслеживать, кто воспользовался этой услугой....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Клюв красный,рожа красная.Так и бывает от бояры.Кадыка не хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Больные , убогие резинотехнические изделия № 2....многократно пользованные....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аууууу, дол-бы типа грымчака, туки, гроси, пороха
- вам в размягченные мозги не доходит мысль, что "наших людэй" в лугандоне уже нет, или их число стремится к 0, а может никогда и не было.
Я вообще не понимаю, как можно строить какую то политику, оперируя виртуальными дутыми цифрами?!!!!
И что то я не согласен с Грицаком, что х-ло хочет поменять нашу власть и готовит "акции".
Х-лу наоборот - договорится с нынешней - как два пальца. А вот если народ ее снесет, то как бы в ВР и АП не прошли более радикально настроенные.
Думаю Свобода точно в ВР пройдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А деньги есть что пилить. Эти упыри так рвались в кабинеты высокие и всё истерят типа там же наши люди, там же дети и тп. пластинка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо срочно поднимать уровень жизни в Украине, чтобы он был на уровне европейского. Тогда и крымчане и дончане откажутся от российских паспортов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в идеале. Но коррупция! Все зарубежные партнёры на первое место ставят вопросы воровства власти, а потом уже агрессию....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет
вата это на всю жизнь- вон в Прибалтике, вата не граждане, но все равно калеки не могут или не хотят получить паспорт гражданина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запитання: чи потрібні кацапські повії Україні?
Відповідь: Нах не потрібні, хай валять за порєбрік.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паспорт россии ничего не даст живущему в днр или на донбассе - ни работы, ни пенсии. Надо ехать жить в россию, а где там жить? И накуя козе баян, если на донбассе у людей жилье и у многих работа? Короче, из меркантильных соображений паспорт с курицей о двух головах не нужен, надо быть упоротым ватником с лишней хромосомой, чтобы к нему стремиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кожному дирівському півню по кацапській двоголовій курці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В паспорте должна быть скрепа духовная и мед свидетельство носителя лишней хромосомы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боже мой, какие "перемены", у одной задницы будут не только две головы, но и две ноги!
Все теперь наладиться, курица не будет гадить под себя, а еще и вокруг себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только сейчас обратила внимание что в гербе ДАУНБАССА только ОДНО ЯЙЦО в "голове" а что со вторым сделалали?
"Поменяем "дыровский" паспорт с безногим ампутантом на полноценную "птицу", - оккупанты снова пообещали жителям Донбасса российские паспорта - Цензор.НЕТ 833
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока путин у власти никакая днр и лнр не станут частью России. Потому что у него единственная задумка их использования это гадить Украине изнутри. Вне Украины они для него теряют всякий смысл. Это не Крым, где стоит база ЧФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЛыНыРы и ДыНыРы - это всего лишь начало пути, который плешивый сцарь хотел прорубить в Крым. Нет пути - и нахрен эти ошметки не нужны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не только это. Основное это впарить их Украине с правом вето (особливим статусом) на государственном уровне на попытки Украины удаляться от России и приближаться к Европе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петухи,рассуждают,какая птица,для них краще.Та хоть яка!Вы петухами останетесь с любым паспортом
 показать весь комментарий
Ответить
 
у них что с двумя ногами, что апмутант, фсьо одно - двухголовый полноценный мутант ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
2 головый петух или курица это не арел
2 головый
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему у ДНРовской курицы на голове яйцо Фаберже, а не перевернутый ночной горшок, как у русской?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поменяем "дыровский" паспорт с безногим ампутантом на полноценную "птицу", - оккупанты снова пообещали жителям Донбасса российские паспорта. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти