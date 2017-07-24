 "Поменяем "дыровский" паспорт с безногим ампутантом на полноценную "птицу", - оккупанты снова пообещали жителям Донбасса российские паспорта. ВИДЕО

"Из каждой дырки неслось - вот же не зря три года терпели, теперь все русскими станем. Поменяем "дыровский" паспорт с неким безногим ампутантом на полноценную птицу", - говорится о реакции "новоросов" на решение российских депутатов.
Поправка предусматривает, что претендентам на российское гражданство нет необходимости в получении документов свидетельствующих об отказе от украинского гражданства. Такую справку необходимо получать в украинской миграционной службе.
Впрочем о некоторых нюансах поправки умалчивают российские СМИ и сами российские наемники на Донбассе. Суть в том, что этим упрощением могут воспользоваться только те, кто родился на территории РФ или те, чьи прямые родственники родились там.
"То есть, если ты идейные ватник из Шахтерска и родился в Шахтерске, российский паспорт тебе никто не даст", - резюмируют авторы программы.
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Ну не геи, а?
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"Ну не геи, а?" следует читать как: "Ну не пид....сты, а"?
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Из за тех выродков над котами ГНУШАТЬСЯ (((
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Это же форменный геноцид!
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Щас вся дырявая привокзальная Ылита сделается гражданами немытой...
Хороший ход со стороны кацапских депутатов по избавлению Неньки от ватной говени......
Украине главное только отслеживать, кто воспользовался этой услугой....
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- вам в размягченные мозги не доходит мысль, что "наших людэй" в лугандоне уже нет, или их число стремится к 0, а может никогда и не было.
Я вообще не понимаю, как можно строить какую то политику, оперируя виртуальными дутыми цифрами?!!!!
И что то я не согласен с Грицаком, что х-ло хочет поменять нашу власть и готовит "акции".
Х-лу наоборот - договорится с нынешней - как два пальца. А вот если народ ее снесет, то как бы в ВР и АП не прошли более радикально настроенные.
Думаю Свобода точно в ВР пройдет.
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вата это на всю жизнь- вон в Прибалтике, вата не граждане, но все равно калеки не могут или не хотят получить паспорт гражданина
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Відповідь: Нах не потрібні, хай валять за порєбрік.
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Все теперь наладиться, курица не будет гадить под себя, а еще и вокруг себя.
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2 головый
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