 Суд по делу Мельника. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, ему и его подчиненному - полковнику Константину Истомину, предъявлено подозрение в коррупции НАБУ и САП в деле о поставке Львовским бронетанковым заводом танковых двигателей в армию. Прокурор - участник АТО Максим Грищук требует для них содержание под стражей.
Трансляция Алена Шевцова
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