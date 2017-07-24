 "Ні, я не хочу спілкуватись українською", - политолога Романенко выгнали из студии украинского телеканала. ВИДЕО

Дроздов выгнал из студии Юрия Романенко за то, что гость не захотел общаться с присутствующими на украинском языке.
" Господин Юрий, мы с вами перед эфиром договаривались, что вы будете общаться на украинском языке. Вы украинским владеете свободно…", - заявил ведущий программы.
Тем не менее Романенко на поставленный вопрос журналиста стал отвечать на русском языке. Его тут же перебил ведущий: "Мы же договаривались на украинском. Я вас прошу на украинском. Для меня - принципиально. Вы не хотите общаться на украинском?"
"Нет, не хочу", - ответил Юрий Романенко, и ведущий программы Остап Дроздов попросил гостя покинуть студию.
Отметим, что диалог между политологом и ведущим велся на украинском языке, а ответ на вопрос в студии Романенко начал на русском.
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Картина Айвазовского "Приход парохода "Миссури" с хлебом в Россию», 1892 г.
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Знаешь но ПРИНЦИПИАЛЬНО игнорируешь? Мудак!
Знаешь, обещал, но в прямом эфире ОТКАЗАЛСЯ? Провокатор!!!!
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Знаєш, але ігноруєш з принципу? Йолоп!
Знаєш, розумієш, обіцяв та прилюдно відмовився? Кацапська падлюка???
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Там же в тексте написато - БЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ!!!
И не на УКРАЇНЬКІЙ МОВІ, а Українською мовою, чи краще просто - українською!
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А это такая себе пиар-акция, что бы там потом было про шо пагаварить с х@йловатниками...
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Джерело: Високий замок online - http://wz.lviv.ua/ukraine/181199-akim-halimov-na-desiatyhryvnevii-kupiuri-ne-hetman-mazepa
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К основанию Грязного Болота (совр. Москва) ни Киев, ни Русь ни при чем. Москву основали татары прибл. в 1273 году.
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