EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество
  13811  147
Все про:СМИ (3328) русский язык (420)

 "Ні, я не хочу спілкуватись українською", - политолога Романенко выгнали из студии украинского телеканала. ВИДЕО

Ведущий политического ток-шоу "Прямым текстом" на телеканале ZIK Остап Дроздов во время прямого эфира выгнал из студии политолога Юрия Романенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсети Facebook.

Дроздов выгнал из студии Юрия Романенко за то, что гость не захотел общаться с присутствующими на украинском языке.

" Господин Юрий, мы с вами перед эфиром договаривались, что вы будете общаться на украинском языке. Вы украинским владеете свободно…", - заявил ведущий программы.

Тем не менее Романенко на поставленный вопрос журналиста стал отвечать на русском языке. Его тут же перебил ведущий: "Мы же договаривались на украинском. Я вас прошу на украинском. Для меня - принципиально. Вы не хотите общаться на украинском?"

"Нет, не хочу", - ответил Юрий Романенко, и ведущий программы Остап Дроздов попросил гостя покинуть студию.

Отметим, что диалог между политологом и ведущим велся на украинском языке, а ответ на вопрос в студии Романенко начал на русском.

Загрузка видео...

Читайте также: Школу в Латвии оштрафовали за русский язык на экзамене
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
все "ущімляють" та "ущімляють", та шось ніяк остаточно ущімити не можуть))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дональд Трамп‏ @DonaldJTrump71 23 июл.
Картина Айвазовского "Приход парохода "Миссури" с хлебом в Россию», 1892 г.

"Ні, я не хочу спілкуватись українською", - политолога Романенко выгнали из студии украинского телеканала - Цензор.НЕТ 5210
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на них зважати, все одно, що, вибачте, себе гімном обмазувати, тим більше вони завжди знайдуть привід, або самі щось вигадають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сэмэн поштовый-пшёл на х@р. Кирилл лавров-туда же. Примитивные ольгинские ублюдки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раз перед ефіром домовились, то навіщо під час ефіру порушувати домовленість? Навіщо такі хуйлоподібні вибрики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
здається "політологу" дуже кортіло піару. А піар вийшов - так собі, дешевенький.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то це принципова позиція? Навіщо йти тоді було на передачу до автора, який хоче вести свій ефір виключно українською, про що і попередив гостя програми. Я не проти російської, вдома чи на вулиці, кожен має вибрати собі мву спілкування у вільному просторі сам. Але, приємніше, особисто мені, чути українську. Завжди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
російська мова це наша зброя для повалення московії...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаешь язык страны в которой живёшь? Дебил!
Знаешь но ПРИНЦИПИАЛЬНО игнорируешь? Мудак!
Знаешь, обещал, но в прямом эфире ОТКАЗАЛСЯ? Провокатор!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех так надо, до побачення, дякую, що прийшли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаєш мови своєї країни? Телепень!
Знаєш, але ігноруєш з принципу? Йолоп!
Знаєш, розумієш, обіцяв та прилюдно відмовився? Кацапська падлюка???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед тим ,як запрошувати на ток шоу,треба було попередити про наміри ведучого, розмовляти на українській мові.Якби він відмовився до передачі,то інша справа,але вийшло якось не по демократичному,виглядало націоналістично випуклим.Я такого не підтримую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чукча не читатель, чукча писатель?
Там же в тексте написато - БЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ!!!
И не на УКРАЇНЬКІЙ МОВІ, а Українською мовою, чи краще просто - українською!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто это 3/14дрило решило делать карьеру на "Х@йлоТВ"...
А это такая себе пиар-акция, что бы там потом было про шо пагаварить с х@йловатниками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Романенко мутный тип, а патриот из него, как из говна пуля. Я был удивлен, когда в 2014 он вдруг заговорил в патриотических терминах, но подозрения остались и сейчас укрепились еще больше. Невозможно любить страну и презирать ее язык. Это взаимоисключающие вещи. Что касается данного случая, то тут нужно действительно знать о предварительных договоренностях. Если он обещал говорить по-украински, а во время эфира нагло перешел на русский, то выгнали его правильно. Он уже проделывал такой фокус ранее, и он ему сошел с рук,вот он и обнаглел. Тех, кто пользуется такими приемами нужно бить мордой об асфальт пока наглость не улетутся и они снова станут нормальными людьми, понимающими, что такое личное обязательство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Благодаря таким полезным идиотам как Остап Дроздов, кремлевские пропагандисты могут спать спокойно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жаль что у нас в Украине таких блядей ватных как ты не кастрируют чтобы не плодили на земле украинской такую мерзость как ты
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ОТКАЗ ЛЮДИНИ РОЗМОВЛЯТИ УКРАїНСЬКОЮ ПОВ'ЯЗАНИЙ іЗ ТИМ, ЩО ВОїНИ ВСУ РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСіЙСКОЮ ЗАХИЩАЮЧИ ВАС. АЛЕ ВИ НЕ ПРОТЕСТУЄТЕ ПРОТИ ТОГО. ВИ НЕ ЗАБОРОНЯєТЕ РУСЬКОМОВНИМ іТИ НА ФРОНТ і ВМИРАТИ ЗА ВАС. ТОЖ ВЖЕ НАРЕШТі ВДЯГНіТЬ ТРУСИ, ЧИ ЗНіМіТЬ ХРЕСТИКА ЗіСВОЄї БРЕХЛИВОї ШИї, ТА ЗАБОРОНіТЬ РУСЬКОМОВНИХ ПРИЗИВАТИ В АРМіЮ, ЗАБОРОНіТЬ РУСЬКОМОВНИМ ГИНУТИ ЗА ВАС, ЗАБОРОНіТЬ РУСЬКОМОВНИМ ЗАХИЩАТИ ВАС. БО іНАКШЕ ВИ ПРОСТО УБЛЮДКИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Громче! Громче кричи! Может больше заплатят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
LeOnid! Думаю що ви не правий. Був я в одній школі-ліцеї свідком, як в їдальню зайшла знімальна група з місцевого телеканалу і на запитання російськомовної працівниці кухні "Это телевидение?", телеоператор відповів чемно: "Ні, це телебачення". І тоді її понесло не нажарт - я русская і двадцать лет жіву на Украінє, што мне паковать вєщі і уежжать, я переругалась із всємі родственнікамі в росссії, ви хам... і т.д. Хвилин з 15 вона не могла заспокоїтись. Якби я був директором школи, я б її звільнив не за русскоязичіє, а за ненависть до української мови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочу добавить, что в спорах "за/против Порошенко" именно Романенко склоняет меня в сторону "скорее за". Потому что он лично сильно против, а я ему не верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"БО іНАКШЕ ВИ ПРОСТО УБЛЮДКИ". Сам ты ублюдок. Была договоренность - соблюдай ее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для всіх щирих українців, котрi захищають корисних кремлівських ідіотів, хочу нагадати як шановний пан Остап в 2014 році наклав у штани при вигляді російських окупантiв і рвав свою жопу проти мобілізації http://glavcom.ua/columns/ostapdrozdov/125668-mobilizatsija---genotsid-abo-hto-maje-vojuvati-na-donbasi.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наср.ть на Дроздова, головне що русскочелюстний Романенко отримав за діло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ольгінський троль (Аверіна) вчить українців патріотизму ? ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведучий молодець і так має бути повсюди і в житті і на ТБ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще б наташу влащєнку вигнали, яка на ЗІКу є креативним продюсером і яка прийшла зі 112-го. Підбір гостей мене вражає наповал. Разом з шанованими людьми мистецтва вона може запрошувати до себе в програму політичних покидьків(типу мураєва, червонця і лукаш) і "рАзговАріваєт" з ними на "єдіном язіке"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РОСіЙСЬКОМОВНі СПРАВЖНі ПАТРіОТИ УКРАїНИ ВТРАТИВШИ ВСЕ НА СВОїЙ МАЛіЙ БАТЬКіВЩіНі ПіШЛИ ЗАХИЩАТИ і ЗАХИЩАЮТЬ УКРАїНУ РОЗМОВЛЯЮЧИ ПО РУСЬКИ. і РУСЬККА МАВА НЕ ЗАХИЩАЄ їХ, і ГИНУТЬ ВОНИ ЗА УКРАїНУ Зі СЛОВАМИ СЛАВА УКРАИНЕ КОРТРі КАЖУТЬ ПО РУСЬКИ. А ОТ УБЛЮДКИ і БИДЛО КОТРОМУ Є ЩО ВТРАЧАТИ БЕЗ ТРУСіВ АЛЕ З ХРЕСТОМ ХОВАЮТЬСЯ ВіД ВОЄНКОМіВ і ЛЕЛЕЧУТЬ ПРО МОВУ і ПРО ТО ЯК ВОНИ БУДУТЬ ПАРТИЗАНИТИ КОЛИ росіяни ПРИЙДУТЬ В їХНЮ ХАТУ. АЛЕ Ж КОЛИ росіяни ПРИЙДУТЬ ВОНИ БУДУТЬ ПАЛИТИ СЕЛАМИ ЗА ПАРТИЗАНСТВО. і Ці БИДЛО-ПАРТИЗАНИ ЗНАЮТЬ ПРО ЦЕ.ЯК ЗНАЮТЬ іТЕ ЩО БУДУТЬ ВОНИ ЛЕПЕТАТИ ПО РУССКИ НАВИПЕРЕДКИ і ЩЕ КРАЩЕ САМіХ росіян. МОВНіКУРВИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Найстародавніші записи, які покажемо у фільмі, датуються ХІ століттям. І їх навіть не треба спеціально шукати, їх може побачити кожен українець, якщо зайде до Софії Київської і придивиться до стін. Там містяться написи, зроблені жителями давнього Києва. Ці написи стали основою дослідження української мови. Аналізуючи з науковцями ці графіті, ми побачили багато ознак сучасної української мови. І у фільмі доведемо, що в Київській Русі говорили мовою, яка була наближена до сучасної української. І ця мова набагато старша за російську.
Джерело: Високий замок online - http://wz.lviv.ua/ukraine/181199-akim-halimov-na-desiatyhryvnevii-kupiuri-ne-hetman-mazepa
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вот тебе , бабушка, и вся свобода от среднестатистического трепуна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Звучить досить дико "Дроздов вигнав Романенко за те що той не хотів спілкуватись українською"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жодного разу не бачив "експерта " по Україні на кацапських ток-шоу , який би розмовляв українською .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 4 ч.4 часа назад
К основанию Грязного Болота (совр. Москва) ни Киев, ни Русь ни при чем. Москву основали татары прибл. в 1273 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ні, я не хочу спілкуватись українською", - политолога Романенко выгнали из студии украинского телеканала. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти