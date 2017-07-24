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Все про:археолог (137) Полтавщина (498) раскопки (19)

 "Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине. ВИДЕО

На Полтавщине археологи на территории заповедника Бельск откопали скифское золото и уникальную амфору, которым более двух с половиной тысяч лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, среди других находок - золотые украшения, посуда, фрагменты одежды и оружия. Один из курганов раскопали полностью - там обнаружили останки лошади, наконечники от стрел и глиняная посуда. Во втором - где и наткнулись на золото - раскопки еще продолжаются.

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За найбільш розповсюдженою версією скіфи належали до іранської групи народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які трапляються у писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів - близько 200, переважно імена людей).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
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Арійська раса в Ірані, Афганістані, Таджикистані, Пакистані, Індії.

Україна протягом всього свого існування була расотворчим і етнотворчим «казаном», легендарною Гіперборією, «кузнею народів» - за словами античного географа Клавдія Птолемея. Тут періодично виникали демографічні вибухи, які завершувалися масовим розселенням арійських племен і опануванням ними простору від Атлантики (галли) до Японії (айни).
Розселення арійців на навколишні території сформувало феномен арійської (індоєвропейської) мовної спільноти, а її первинним центром визнається Україна. Разом з високорозвиненою «мовою сонця» - Сенсаром - розносились культура і знання, що в більшій чи меншій мірі засвоювалися народами периферії.

"Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине - Цензор.НЕТ 8415
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а "ай-фон" не знашли?
теж "статусная вещичка"...
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Та Вы ШО!!!??? Целых 2500 лет??? А сколько лет Мацкве? А где ПАЦАКИ МАЦКОВСКИЕ В ЭТО ВРЕМЯ плавили золото и делали уникальные амфоры???? Нестыковочка - ведь они говорят что они старше-- а на поверку выходит - ПИСЮКИ...
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Антрофаги (мардва, кацапы) согласно Геродоту в это время жрали чилавечину на мехесрань мудяни.
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Машка ЗаХерова скажет это достояние Роssii
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Это так понимать намёк нынешним властным ворюгам, коррупционерам?! В деревянном макинтоше карманов НЕТ! память остаётся, А на могилку потом могут ходить справлять нужду.
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И, всё-таки, "статусные вещицы" до сих пор в могилы кладут - знакомый, потеряв работу, более десяти лет назад развернул производство "художественно выполненных", из ценных пород древесины, с барельефами, гробов для "донецкой братвы". Так там обязательны карманы для "мобильника", пары запасных батарей, фонарика и кошелька с пачкой долларов...
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Так в аду это нафиг не надо...там успевай дрова подносить чтоб смола у друганов не остывала и так поочерёдно. посменно.....
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Ой, и не только статусные.
У беларусов, со всеми нашими "Радуницами" и "Дзядами", которые, к слову, свята, а не поминки, очень своеобразные отношения с предками и покойниками. Причём, вне всякой принадлежности самих беларусов к той или иной религиозной конфессии.
Всё зависит от образа жизни покойного и его привычек и увлечений при жизни. В гробу могут оказаться и тросточка, и очки, и сигареты, и любая другая дорогая или очень личная для покойного вещь, что бы потом не приходил и не требовал отдать.
Бабуля, помню, забыла деду его любимую кепку положить, так извелась вся. Успокоилась только тогда, когда съездила на кладбище и закопала её ему в могилу. Всё, говорит, теперь хорошо, стары доволен, ночью приходил (приснился), говорит голова не мёрзнет. :D
Чистейшей воды язычество. А ничога не паробiш...
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Мощи Ярослава Мудрого украдены из Киева Мокшанским быдлом потому мы адиннарод и мышибратья
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НЕЛ, не фантазируйте... Мощи Ярослава Мудрого хранятся в США, в музее, кажется, города Нью-Йорка, хотя я могу и ошибаться (насчёт города).
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Не в музее, а какой то церквушке местной общины. Мочи вывезли в период революции, никто не знал, кто именно и куда, они всплыли они относительно недавно
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оце вові горе, жаба задаве, він же любітєль таких знахідок, ща сидить і думу думає, що це могло б належати йому, але, козЕл, ні України, ні скіфського золота тобі не бачити, сиди собі на своїй помийці і скубай на попє волосся, якщо не облізло від бессилої злоби,уйобок
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Там в алтайском крае своих скифов копай перекопай, но возможно холодно копать, а может некому.
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Нельзя могилы тревожить....Пусть бы себе лежало там.Оно никому не мешало.
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Власне розкопки йдуть на території міста, яке Геродот(батько історичної науки) називав Гелон. Він і сам там був. Умовно це була сама північна грецька колонія. В місті на той час було дві основні мови скіфська і грецька. Амфора з відео теж очевидно не скіфського виробництва, а припливла кораблем по річці з Греції.
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Міський вал зберігся до наших днів. Його загальна довжина 24 км. 33км звідти моє місто приблизно з таким же периметром і населенням 50тис.
Тобто місто було велике з населенням в десятки тисяч людей. На ті часи таких міст були одиниці.
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украинцы автохтонный народ, который всегда жил на этой территории, и все его поколения объединены общей идеей. Еще во времена Триполья, а это 5 тыс.лет до н.э. в народе существовал необъяснимый иначе обычай с периодичностью примерно раз в 70 лет сжигать поселение и основывать новое в другом месте. Объяснить его можно стремлением избавиться от накопленных сообществом противоречий таким образом. И в этом есть резон,
совдеп за те же 70 лет противоречий накопил и не знал, как от них избавиться, в итоге развалился. Так вот, полторы тысячи лет назад был основан Киев, и тоже идеей противоречия устранять. Ведь стоит Киев на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. И Русь была основана с той же идеей, как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. И на Майдан украинцы вышли с идеей противоречия устранить, которые были созданы властями. Одна идея - один народ, все его поколения и во все времена, народа, которому нечем поколения объединять вообще быть не может, это население просто
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Скифы как и трипольцы - иранский народ (не славяне), но они действительно вошли в кровь современных украинцев.
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Не фантазируйте! Кем были трипольцы АБСОЛЮТНО НЕИЗВЕСТНО, поскольку не найдено ни одного скелета, их культура так же не пересекается с культурами других народов. Однако по крайней мере часть ихней культуры унаследовали украинцы (например в изготовлении глинобитных домов, выкладывании печей осколками керамики...)
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Проблема походження трипільців не до кінця з'ясована. Більшість археологів схиляються до думки, що основу ранньотрипільської культури становили південні землеробсько-скотарські племена культур балканського походження, які, однак, в процесі поширення на нові східні території включали в себе на різних етапах елементи місцевих неолітичних та енеолітичних культур.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Трипільська_культура
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Трипільська культура разюче схожа з культурою островів Егейського моря. Це дало привід стверджувати, що в той час від Криту до Дніпра був спільний культурний простір. Можливо, не лише культурний, але й етнічний.
Хто до кого прийшов - "ми" заселили Середземномор'я або "вони" Придніпров'я? Вчені вважають, що прийшли до нас вони. А коли так, перші колоністи трипільських земель - середземноморці. Дослідження некрополів наступних часів свідчать, що населення пізнього Трипілля було вкрай неоднорідним. Це був конгломерат різних народів, племен і субетносів, які протягом понад двохтисячолітньої історії привнесли в трипільську культуру свої звичаї, мову, знання, технології, вірування. Але все-таки середземноморський і протоєвропеоїдний типи черепів зустрічаються частіше від інших.
http://www.astra-lit.com/ukr-ment-ukr/03_tripilla.htm
То, что трипольцы не славяне согласны все исследователи.


За черепом, викопаним О. Кандибою 1928 року у печері Вертеба (Більче Золоте), провідний археолог Ярослав Пастернак писав, що виявлені антропологічні матеріали «заперечують колишні теорії В. Городцова і В. Щербаківського про короткоголовість трипільських племен і оперте на цьому мильне твердження про їхній прихід в Україну з Ірану через Малу Азію

Джерело: http://spadok.org.ua/trypillya/chto-zasnuvav-trypilsku-kulturu
© СПАДЩИНА ПРЕДКІВ
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Правильнее говорить не "трипольцы не славяне", а "славяне не трипольцы". Кстати далеко не факт, что украинцы это славяне!!!
Статья полный бред:
1. Сравнивать типах людей по статуэткам -полнейший маразм. (почему то никому не приходит в голову определять типаж ацтеков или индейцев майя по их рисункам)
"Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине - Цензор.НЕТ 5646

2. Никто сюда в поисках богатых черноземов не переселялся. В период триполья черноземов тут не было ВООБЩЕ, была сплошная глина!

Связь с эгейской культурой действительно есть, но не факт, что наследственная. В триполье были обнаружены виноградные косточки и тот факт, что самым оптимальным местом для этой культуры является район Крыма заставляет задуматься как появился виноград у самих греков
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хорошее замечание, тем более необходимо признать, что главный критерий принадлежности к тому или иному народу - это соответствие идее народа. Конечно, марксистским ленинцам этот подход не подойдет, ну да это только их личное горе
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)))принадлежность к тому или иному народу определяется национальной идеей народа, и если какие-либо "специалисты" желают оспорить этот подход, то нет проблем, у них есть возможность запретить американскому народу называться народом, так что вперед, попутного ветра, что называется
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PS Скифская культура так же не очень пересекается с трипольской, скифы, насколько это известно были кочевниками и не создавали протогородов. Если сравнивать, то у украинской культуры больше схожести с триполькой, а вот в возникновении козацтва скорее всего поучаствовали скифы (они же скорее всего есть половцы), так что налицо слияние культур.
Кстати сказать, то что козаки образовывались с бежавших крепостных - легенда! Козаки не ассоциировали себя с остальным народом (тем, кто работал на земле) и называли их "чернью" - это вообще похоже на отдельную касту воиной
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Половцы - тюркоязычные племена, которые действительно были родоначальниками украинского козачества. Что же касается бежавших крепостных, то это были русские казаки. Слияния разных культур без сомнения было, ведь ДНК современных украинцев состоит из разных наций, впрочем как и у других народов.
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По́ловці - тюркомовний кочовий народ пізнього середньовіччя. У XI-XIV століттях населяли Євразійський степ від Дунаю до Іртиша (так званий Половецький степ)[1]. У XI столітті опанували українські степи (Північне Причорномор'я), витіснивши на околиці печенігів, хозарів, ясів. У ХІ-XIIІ ст. перебували у тісних воєнно-політичних, культурних і торговельних контактах з Руссю, Візантією, Грузією, Аланією, Угорщиною, Болгарією, Волзькою Булгарією[1]. У 1236-1240-х роках підкорені Монгольською імперією, увійшли до складу Золотої Орди.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Половці
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Скифы гаплогруппа R1a родом с Карпат и расселялись в сторону Китая.
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не слияние, а ассимиляция идейно-идеологического характера, идейный народ разделяет свою идею с безыдейными народами и идейного народа в итоге становится больше всем на благо, примерно так вот это работает и Украина тому подтверждение. Вот и сейчас, в наши времена, этот процесс не теряет своей актуальности, безыдейная Россия войдет будет ассимилирована идейной Украиной.
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I2a - древнеевропейцы (первые жители Европы), которые вытеснили неадердальцев у мехесрань мудянские балота.
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совдепію розвалила "своя сорочка ближче до тіла". Збудувати світ без експлуатації людини людиною можливо тільки при відповідному рівні свідомості, через те наразі справедливе суспільство є утопією. Не пішли ми далеко від мавпочки, не пішли.... Особливо це наглядно відображється, коли сусіди в селі б'ються за межу.....
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Андрей, это "противоречие" объясняется просто, без "высоких материй" - "истощение почвы". Люди в те времена не знали связи между её плодородием и влиянием на него вносимых удобрений... Поэтому и искали новое место, где почва имела богатый минеральный состав...
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да, есть и такая теория тоже, вот только она не поясняет срок в 70 лет, как и желание сжечь все поселение, а вот устранение противоречий объясняет это вместе с тем, что таким образом решается и проблема плодородия тоже. Люди по определению сапиенсы, то есть разумные существа, разум тем и характеризуется, что противоречий в результате своих усилий не плодит, логично было бы предположить, что это было свойственно нашим пращурам в не меньшей степени, чем и нам, мы ведь не хотим для себя противоречивых итогов собственных усилий, вот и они тоже такими были, нет оснований отказывать им в разумности.
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Возможно люди догадывались о вреде нечистот, так или иначе загрязнение жизнедеятельностью.
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Не неси хрень...Масса народов жила и кочевала по территории нынешней Украины, в течение тысячелетий...Самыми близкими предками украинцев, можно считать сарматов, да и то, генетические исследования желательны...
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)))не имею твоих привычек. И кстати, твое упование на генетические исследования как раз такая хрень и есть. И даже хуже. Потому как человек не табурет, древесину которого определяют методом забора пробы, твои надежды нацизмом попахивают, нехорошо. Людей определяют идеи, а если ты имеешь что-то на этот счет против, то у тебя есть все возможности опротестовать этот подход, запретив американскому народу народом называться
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на расейке мацкали массово роют копают тысячи могил ищут ордена медальки и немецкие и красноармейские.В этот бизнес включились даже дети.
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Блін, на той світ золото і амфори не взяли? А деякі нинішні думають весь світ загарбати та з собою взяти в домовину, як писав Шевченко.... Цю б інфу нашим олігархам би піднести, а то все ніяк не нажеруться.
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Не смешите, в Ольвии чёрные такое копают, что это просто побрякушки...
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Бывая в Питере обратил внимание что на Невском первые этажи начинаются с пол-окна,значит полуподвалы зарыты еще глубже....,а это значит что такую посадку домов могли дать другие обстоятельства,за 300 лет так не могли дома просесть..Вывод? Питер строили задолго до Петра Первого.Он его просто откопал в 1703 году...
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Цікаво, чи всі такі дописувачі на форумі цензора розумні як ти? :D Врахував склад землі під будинками, наявність підмурку?
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Эта же история в других городах расейки,дома начинаются с полу-окна...
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Та вже в колишньому СРСР і то будинки ще будували без підмурків, які вросли в землю. Можеш по Україні, Білорусії поїздити, інших країнах соцтабору - те ж саме побачиш. Чудний ти чоловік....
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Тогда полуподвалы строились как коммерческие помещения. Под мастерские-магазины эконом класса или жильё для дворников и нищебродов. Всем было хорошо - арендаторы получали дешёвую площадь и заодно гоняли крыс и следили за подтоплением. Первый же этаж назывался бельэтаж. З.Ы. В Украине таких тоже немало. К примеру, ул.Франко, 42. Дом любовницы настоятеля Владимирского собора. Они даже подземным ходом соединены.
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открывай учебники по строительству - учи, а то все тебе на тарелочке принести
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Люди более умнее меня всё об этом щебечут в Ютубе.и ученые и прочие неученые.Твои аргументы интересны и не более того.Василий Николаевич Берг всё подробно это расписал еще в 1826 году.Павловский не будь Дилетантом,Питер откапывали....Питер хранит еще очень много загадок. Ютуб в помощь.
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ага, а про инопланетян тебе ничего не писали в Ютубе то: youtube.com/watch?v=pUVUNze-xks
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Это мардвань стока насрала себе под ноги за 300 лет.
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Питер построен по технологиям нам не доступным на сегодня.На дворцовой площади стоит Арка высотой 47,5 метров и весом 600 тонн.Каким образом её мог поставить Петруха Первый или позже любой другой болван?
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А Кремль сколько весит, он построен еще раньше, видать не все так было плохо в России то. У нас тоже на Украине хорошо, как не один дом обвалится, то другой....Видать тоже строители нормальные были, с сивухой строили.....
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так ерендой сне майся, а то складывается мнение, что на форуме в цензоре сидят в основном особоодаренные с палаты № 6 . То меня грамматики учат, украинскому языку, то тепереча о строительстве филосовствуют....
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Ворота солнца, самая древняя на Земле пирамида и гора Лягушка, по которой был сделан египетский Сфинкс - это совсем недалеко от Запорожья:
Как добраться до Ворот солнца, расположенных… возле самой древней пирамиды Земли?
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Попы немогут обьяснить слово Лавра.
Лавры есть в Европе и Ближнем востоке(Лувр-Франция)
Убрали две буквы-С и Ь:выходит-сЛАВьРА(Ра-бог солнца.)
Был древний народ со своей верой
А кресты на ихние Храмы потом понацепляли.
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ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВАНИЯ
Ключевая проблема - пороки радиоуглеродного метода, с помощью которого датируют ближние геологические события. Метод откалиброван по артефактам с уже проставленными заранее датами, а вся хронология Древнего Мира недостоверна целиком. Поэтому суданские мумии, содержащие следы кокаина, поступившего на рынки в конце XIX века, имеют официальный возраст 3100-1400 лет, что дает разницу, как минимум, в 14-30 раз. Артефакты из египетских гробниц, порой несущие следы европейских слесарных молотков начала XX века, имеют официальный возраст 3200 и более лет. А размытые штормом у деревни Борт, Уэльс пни от спиленного тисового леса имеют возраст от 5000 до 6000 лет, хотя экономическое значение тис обрел только в новейшие времена.
Именно таков масштаб системной проблемы радиоуглеродного датирования.

Афинский акрополь. Наносы и растительность
Это конец 19 века. Видны отвалы очень мелкой, а потому плывущей под редкими дождями фракции.
И - важно - никакой растительности. Есть фото с молодыми посадками кое-где вдоль дорог."Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6551

А это уже наше время. Заросло все, - климат этому явно способствует.
Отсюда вопрос - что случилось в недавнем прошлом и как задолго до конца 19 века здесь погибла вся растительность?

"Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине - Цензор.НЕТ 1870
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Обломится кацапам. Почти под 100% ценных находок при Совке вывозилось на расею, в ихние музеи.Корона Данилы Галицкого была найдена и тайком вывезена, и где-то хранится под строгим секретом. Не существует в расейской истории такого королевства с коронованным Папой королем. Есть только самоназванные цари.
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Про Питер есть версия шо Петруха его не строил,а прсто откопал.
Кто и когда построил город "наука"молчит.
В архитектуре много массонских символов.
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то есть у верующих получается две эры, а у атеистов одна,до нащей до вашей, засрали хрестьянством мозги людям... есть только одно развитие планеты земля, и как бы его не хотяли переделать под наше или ваше, оно только одно!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине. ВИДЕО
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