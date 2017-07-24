Загрузка видео...
"Статусные вещи. Такое простым людям в могилы не клали", - скифское золото и уникальную амфору, которым более 2500 лет, нашли археологи на Полтавщине. ВИДЕО
На Полтавщине археологи на территории заповедника Бельск откопали скифское золото и уникальную амфору, которым более двух с половиной тысяч лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, среди других находок - золотые украшения, посуда, фрагменты одежды и оружия. Один из курганов раскопали полностью - там обнаружили останки лошади, наконечники от стрел и глиняная посуда. Во втором - где и наткнулись на золото - раскопки еще продолжаются.
Ответить
Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
Ответить
Україна протягом всього свого існування була расотворчим і етнотворчим «казаном», легендарною Гіперборією, «кузнею народів» - за словами античного географа Клавдія Птолемея. Тут періодично виникали демографічні вибухи, які завершувалися масовим розселенням арійських племен і опануванням ними простору від Атлантики (галли) до Японії (айни).
Розселення арійців на навколишні території сформувало феномен арійської (індоєвропейської) мовної спільноти, а її первинним центром визнається Україна. Разом з високорозвиненою «мовою сонця» - Сенсаром - розносились культура і знання, що в більшій чи меншій мірі засвоювалися народами периферії.
Ответить
Ответить
теж "статусная вещичка"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У беларусов, со всеми нашими "Радуницами" и "Дзядами", которые, к слову, свята, а не поминки, очень своеобразные отношения с предками и покойниками. Причём, вне всякой принадлежности самих беларусов к той или иной религиозной конфессии.
Всё зависит от образа жизни покойного и его привычек и увлечений при жизни. В гробу могут оказаться и тросточка, и очки, и сигареты, и любая другая дорогая или очень личная для покойного вещь, что бы потом не приходил и не требовал отдать.
Бабуля, помню, забыла деду его любимую кепку положить, так извелась вся. Успокоилась только тогда, когда съездила на кладбище и закопала её ему в могилу. Всё, говорит, теперь хорошо, стары доволен, ночью приходил (приснился), говорит голова не мёрзнет. :D
Чистейшей воды язычество. А ничога не паробiш...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тобто місто було велике з населенням в десятки тисяч людей. На ті часи таких міст були одиниці.
Ответить
совдеп за те же 70 лет противоречий накопил и не знал, как от них избавиться, в итоге развалился. Так вот, полторы тысячи лет назад был основан Киев, и тоже идеей противоречия устранять. Ведь стоит Киев на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. И Русь была основана с той же идеей, как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. И на Майдан украинцы вышли с идеей противоречия устранить, которые были созданы властями. Одна идея - один народ, все его поколения и во все времена, народа, которому нечем поколения объединять вообще быть не может, это население просто
Ответить
Ответить
Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Трипільська_культура
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трипільська культура разюче схожа з культурою островів Егейського моря. Це дало привід стверджувати, що в той час від Криту до Дніпра був спільний культурний простір. Можливо, не лише культурний, але й етнічний.
Хто до кого прийшов - "ми" заселили Середземномор'я або "вони" Придніпров'я? Вчені вважають, що прийшли до нас вони. А коли так, перші колоністи трипільських земель - середземноморці. Дослідження некрополів наступних часів свідчать, що населення пізнього Трипілля було вкрай неоднорідним. Це був конгломерат різних народів, племен і субетносів, які протягом понад двохтисячолітньої історії привнесли в трипільську культуру свої звичаї, мову, знання, технології, вірування. Але все-таки середземноморський і протоєвропеоїдний типи черепів зустрічаються частіше від інших.
http://www.astra-lit.com/ukr-ment-ukr/03_tripilla.htm
То, что трипольцы не славяне согласны все исследователи.
За черепом, викопаним О. Кандибою 1928 року у печері Вертеба (Більче Золоте), провідний археолог Ярослав Пастернак писав, що виявлені антропологічні матеріали «заперечують колишні теорії В. Городцова і В. Щербаківського про короткоголовість трипільських племен і оперте на цьому мильне твердження про їхній прихід в Україну з Ірану через Малу Азію
Джерело: http://spadok.org.ua/trypillya/chto-zasnuvav-trypilsku-kulturu
© СПАДЩИНА ПРЕДКІВ
Ответить
Статья полный бред:
1. Сравнивать типах людей по статуэткам -полнейший маразм. (почему то никому не приходит в голову определять типаж ацтеков или индейцев майя по их рисункам)
2. Никто сюда в поисках богатых черноземов не переселялся. В период триполья черноземов тут не было ВООБЩЕ, была сплошная глина!
Связь с эгейской культурой действительно есть, но не факт, что наследственная. В триполье были обнаружены виноградные косточки и тот факт, что самым оптимальным местом для этой культуры является район Крыма заставляет задуматься как появился виноград у самих греков
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати сказать, то что козаки образовывались с бежавших крепостных - легенда! Козаки не ассоциировали себя с остальным народом (тем, кто работал на земле) и называли их "чернью" - это вообще похоже на отдельную касту воиной
Ответить
Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Половці
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
22.07.2017. Венесуэла. Каракас.
Ответить
Как добраться до Ворот солнца, расположенных… возле самой древней пирамиды Земли?
Ответить
Лавры есть в Европе и Ближнем востоке(Лувр-Франция)
Убрали две буквы-С и Ь:выходит-сЛАВьРА(Ра-бог солнца.)
Был древний народ со своей верой
А кресты на ихние Храмы потом понацепляли.
Ответить
Ключевая проблема - пороки радиоуглеродного метода, с помощью которого датируют ближние геологические события. Метод откалиброван по артефактам с уже проставленными заранее датами, а вся хронология Древнего Мира недостоверна целиком. Поэтому суданские мумии, содержащие следы кокаина, поступившего на рынки в конце XIX века, имеют официальный возраст 3100-1400 лет, что дает разницу, как минимум, в 14-30 раз. Артефакты из египетских гробниц, порой несущие следы европейских слесарных молотков начала XX века, имеют официальный возраст 3200 и более лет. А размытые штормом у деревни Борт, Уэльс пни от спиленного тисового леса имеют возраст от 5000 до 6000 лет, хотя экономическое значение тис обрел только в новейшие времена.
Именно таков масштаб системной проблемы радиоуглеродного датирования.
Афинский акрополь. Наносы и растительность
Это конец 19 века. Видны отвалы очень мелкой, а потому плывущей под редкими дождями фракции.
И - важно - никакой растительности. Есть фото с молодыми посадками кое-где вдоль дорог.
А это уже наше время. Заросло все, - климат этому явно способствует.
Отсюда вопрос - что случилось в недавнем прошлом и как задолго до конца 19 века здесь погибла вся растительность?
Ответить
Ответить
Кто и когда построил город "наука"молчит.
В архитектуре много массонских символов.
Ответить
Ответить