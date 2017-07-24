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 Политика Украины, Общество
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 Спецпредставитель Госдепа США Волкер посетил зону АТО на Донбассе. ВИДЕО

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер посетил зону проведения АТО на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, во время встреч с украинскими военными Волкер заявил, что сейчас в Госдепе отрабатывают стратегическое понимание конфликта, чтобы двигаться дальше и восстановить территориальную целостность Украины.

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Таки вот чего ОРДЛО не стрыляло!!! Пай-малчыками прикинулись...
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Епічна сила, український воєначальник пояснює американському представнику ситуацію на російському фронті російською мовою.
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Так надо же знать язык общения кремлядей, хотя там всякие буряты, кадырки, чукчи... хрен и русский знают, там другой язык - ватный.
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ему русская челюсть не позволяет по-украински, державною мовою представлять страну?
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Один обстрел за сутки.....Может посадить официозов америкосов по периметру боевого соприкосновения?! Ну хотя бы муляжи, как у рашистов на Дальнем Востоке на границе с Китаем, на вышках чучела в ватниках с деревянными автоматами и китайцы пока не лезут.
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Памятка от Бабченко
для ихтамнетов...

Механик-водитель! Знай, что если во время марша на вражеской территории твой танк сломается, тебя бросят.
Пехотинец! Знай, что если ты передвигаешься десантом на броне, и твой БТР сломается, тебя бросят. Ремонт бэтэра в поле около незачищенного села - твоя прямая обязанность.
Летчик! Знай, что если тебя собьют над вражеской территорией, тебя бросят. Твои поиски начнутся не раньше чем через несколько часов. А Министерство обороны до последнего будет отрицать факт того, что ты сбит.
Солдат! Знай, что если ты попал в плен, тебя бросят. А Комиссия по поиску военнопленных, интернированных и пропавших без вести будет расформирована приказом Президента В.В.путина.
Десантник! Знай, что если ты окажешься в окружении на ж.д вокзале или на высоте 776 под Улус-Кертом, тебя бросят. А твои Министр обороны скажет: "Мальчики умирали с улыбкой на устах."
Воин! Знай, что если ты погибнешь от попадания кумулятивной гранаты, и твое тело будет изуродовано, тебя бросят. 124-я Ростовская идентификационная лаборатория будет расформирована под мудрым правлением Президента В.В. путина, а тебя захоронят под табличкой "неизвестный."
Подводник! Знай, что если твоя лодка легла на грунт с развороченным первым отсеком на глубине сто метров, а от комингс-площадки до поверхности будет всего семдесят пять метров - бросят. А твой Верховный главнокомандующий с ухмылкой скажет: "Она утонула."
Десантник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет"
Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
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Как Кузнечик под диктовку Маэстро писал немцам письмо вызов на бой. Корче! Ты, солдат , пофуй своей стране, да и своими родственникам!
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Да, есть определенная разница между "озабоченностями и обеспокоенностями" на расстоянии самодовольных еврочиновников на содержании у хуйла и действиями США.
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связь хотя бы давай!!!, контрбатарейные комплексы....!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпецпредставитель Госдепа США Волкер посетил зону АТО на Донбассе. ВИДЕО
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