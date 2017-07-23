 Группу "газовиков"-мошенников, обманывающих пенсионеров, разыскивают в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
За газовую плиту Олег Ульяницкий выложил 7650 грн. Еще несколько дней назад он считал, что ему повезло, но теперь понимает - стал жертвой аферистов. К нему пришли пятеро, которые представились сотрудниками "Киевгаза". Говорили о том, что старую плиту надо срочно заменить - иначе взорвется и нанесет урон всему дому. Пенсионер сразу согласился.
Псевдогазовики работают по простой схеме - потенциальных клиентов выбирают преимущественно среди пенсионеров. Они доверяют людям в костюмах и с документами и, как правило, не могут быстро проверить информацию, хотя бы в интернете. Им описывают преимущества, обещают скидки на плиты и бесплатную установку.
В Киеве в полицию написали заявления более двух десятков людей, которые купили плиты вдвое дороже их рыночной цены и не дождались обещанной бесплатной услуги. Компанию молодых людей видели во многих районах столицы.
Юристы говорят, что доказать вину таких мошенников будет сложно, ведь люди добровольно покупают их товар. Но, когда уже понятно, что вас обманули, сразу вызывайте полицию.
В "Киевгазе" напоминают - их сотрудников легко распознать - они всегда одеты в спецодежду и имеют при себе удостоверение. Они надеются, что мошенников быстро поймают и даже пообещали 10 тысяч гривен вознаграждения за любую полезную информацию о них.
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просто в масштабах всей страны.
и не с ценами на плиты, а с ценами на газ, отопление, воду, электричество и т.д....
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вони, правда, много будет...
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