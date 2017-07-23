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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17676) Киевгаз (35) мошенничество (694)

 Группу "газовиков"-мошенников, обманывающих пенсионеров, разыскивают в Киеве. ВИДЕО

Мошенники навязывают пожилым людям дорогостоящую технику и услуги, прикрываясь официальными службами, после чего исчезают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.



За газовую плиту Олег Ульяницкий выложил 7650 грн. Еще несколько дней назад он считал, что ему повезло, но теперь понимает - стал жертвой аферистов. К нему пришли пятеро, которые представились сотрудниками "Киевгаза". Говорили о том, что старую плиту надо срочно заменить - иначе взорвется и нанесет урон всему дому. Пенсионер сразу согласился.

Псевдогазовики работают по простой схеме - потенциальных клиентов выбирают преимущественно среди пенсионеров. Они доверяют людям в костюмах и с документами и, как правило, не могут быстро проверить информацию, хотя бы в интернете. Им описывают преимущества, обещают скидки на плиты и бесплатную установку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонное мошенничество: у трех жителей Хмельнитчины за день выманили более 25 тыс. гривен

В Киеве в полицию написали заявления более двух десятков людей, которые купили плиты вдвое дороже их рыночной цены и не дождались обещанной бесплатной услуги. Компанию молодых людей видели во многих районах столицы.

Юристы говорят, что доказать вину таких мошенников будет сложно, ведь люди добровольно покупают их товар. Но, когда уже понятно, что вас обманули, сразу вызывайте полицию.

В "Киевгазе" напоминают - их сотрудников легко распознать - они всегда одеты в спецодежду и имеют при себе удостоверение. Они надеются, что мошенников быстро поймают и даже пообещали 10 тысяч гривен вознаграждения за любую полезную информацию о них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенник, "продавший" в интернете несуществующую технику на 100 тыс. грн, задержан на Киевщине. ФОТО

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как ту писал один чувак? взять бы топор и всех зарубить
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Задержать негодяев. Дурачить граждан на газовой теме - монополия государства...
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так в принципе, вальцманы / гойсманы делает тоже самое.
просто в масштабах всей страны.
и не с ценами на плиты, а с ценами на газ, отопление, воду, электричество и т.д....
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ага..логика соевых кондомов. не живи,не дыши,покупай самое убитое дешевое дерьмо,но БППшных ПДСов не трогай! совок жаханый в рот!
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А ты хорошо горишь,если предлагаешь тобой топить ?
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я тебя вместо дров использую.
вони, правда, много будет...
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Тююю,та ту группу ВСЕ знают и обманывают они не только пенсионеров,но и всех остальных, это порошенко,гройсман,яценюк,кобелев,вовк и другие ответственные товарищи ....
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Все наши законы сделаны для Воров и написаны Ворами. доказать вину сложно потому что жертвы добровольно согласились заменить плиту. Зато если Вор залезет к тебе в дом добровольно выпьет отравленной водки то судить будут все равно хозяина дома. Тоесть добропорядочный человек всегда априори становится виновным. Не пустит газовщиков- отрежут газ и потребуют за подключение астрономическую сумму, впустили- опять обманули. зато к замкам господ газовщики и електрики даже не подходят близко потому что знают что получат пулю в живот или останутся без зубов.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиГруппу "газовиков"-мошенников, обманывающих пенсионеров, разыскивают в Киеве. ВИДЕО
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