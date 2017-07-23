 "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", люди вышли на акцию с требованиями отмены цензуры в Интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.
В мероприятии принимают участие сотни человек. Люди скандируют: "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, Интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", "Интернет не посадишь, программист не террорист!", "Нет Роскомнадзору!"
На шествии уже были задержаны несколько человек. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Второй участник был задержан за плакат с надписью Putin lies.
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http://rian.com.ua/infografika/20161123/1018963516.html
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Одновременно мне кажется, ни одна, даже купленная из Москвы группа, не наносит и сотой части вреда европейскому курсу Украины, как отсутствие настоящих реформ, договорняк Порошенко и Ахметова, Хомутынник, Розенблат и прочие барыги в Раде, как Аваков и его банда.
Об этом заявил Михеил Саакашвили, реагируя на вчерашнее выступление главы СБУ Грицака.
Да и Украина гораздо более эффективно боролась бы с диверсантами-агентами виляния, если бы значительная часть СБУ вместо контрразведывательных мероприятий не занималась закошмариванием бизнеса.
Мне кажется, ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады, которая смогла принять только 12% всех законопроектов и разваливает страну в своих кабинетах.
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Поэтому скорейшее наведение порядка в результате гражданской активности больше всего расстроит планы Путина и приведет к быстрому развитию страны назло ее врагам и на благо каждого ее украинца
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понятно откуда ноги и финансирование митинга растут
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И это в Москве - столице авторитарной Рашки
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А вот в Украине такого и близко не наблюдается
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А украинцы благоденствуют и процветают - под отеческим правлением Шановного Перзидента, его верного гойсмана а также Ахметова, Бойки, Левочкина и прочих олигархов-патриотов
Смотрите москали - и завидуйте!
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чтоб люди меньше общались,меньше знали,забыли свой род.
А по TV (которое им и принадлежит )впаривают свою правду(ложь)
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"Гражданское общество на марше. Потрясающая самоорганизация, конечно. Сами пришли, сами построились, сами сели, сами штрафы собрали, сами заплатили. Пацаны, вы ж так милицию без работы оставите. Вы же Вову в крайне неловкое положение ставите - он на репрессии настраивается, а тут ху...к и облом: сами оштрафовались, сами штрафы принесли.
Вот хоть убейте меня, я просто принципиально не могу представить Майдан, собирающий деньги на штрафы Януковичу. Какой-то базовый, фундаментальный косяк, в котором бессмысленным становится все - протесты, дебаты, расследования, выдвижения... И не смейте упоминать Ганди. Ганди вас за эти штрафы, принесенные на тарелочке, просто отп...здил бы посохом самолично. Вы боретесь с режимом - вы можете, бл...дь, ему хоть штрафы сами не платить? Можете хоть раз просто взять и просто банально послать нах...й?"
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Чернь в хуйлостане не должна пользоваться свободой !!!
Пусть рабы подыхают рабами и чем быстрее, тем лучше !!!
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