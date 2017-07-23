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 "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО

В центре Москвы прошло шествие "За свободный Интернет".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", люди вышли на акцию с требованиями отмены цензуры в Интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

В мероприятии принимают участие сотни человек. Люди скандируют: "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, Интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", "Интернет не посадишь, программист не террорист!", "Нет Роскомнадзору!"

На шествии уже были задержаны несколько человек. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Второй участник был задержан за плакат с надписью Putin lies.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Госдумы от "Единой России" предлагают ввести миллионные штрафы за недостоверную информацию в соцсетях

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войну развязал не сам хуйло а козломордое население, он делает то что от него требует электорат.
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tvellen-van они никогда вольными не были, ген рабства у них в крови.
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прежде чем устраивать вооруженную смену власти нужно задуматься над примерами соседей
http://rian.com.ua/infografika/20161123/1018963516.html
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КАЛбаса ливерная протухшая , а какое на татаромордовии наступило процветание после развязывания подлой войны против украссказать не хочешь?
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Это ты из-за пАребрика кацапскАго анализируешь? Да Украина за свободу платит и очень дорого это так. Но к чему эта картинка? Нужно было и дальше хряка терпеть? Ща ты будешь песТни петь об очередных выборах и пр. Так я тебе скажу так. Никаких бы выборов не было. Как сказал Коломойский, если бы в Украине не было Майдана доллар стоял бы не 26 гривен, а 60 рублей. Этой фразой он сказал о многом...
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Путин - мой враг и все, кто с ним координируются - тоже мои враги!
Одновременно мне кажется, ни одна, даже купленная из Москвы группа, не наносит и сотой части вреда европейскому курсу Украины, как отсутствие настоящих реформ, договорняк Порошенко и Ахметова, Хомутынник, Розенблат и прочие барыги в Раде, как Аваков и его банда.
Об этом заявил Михеил Саакашвили, реагируя на вчерашнее выступление главы СБУ Грицака.
Да и Украина гораздо более эффективно боролась бы с диверсантами-агентами виляния, если бы значительная часть СБУ вместо контрразведывательных мероприятий не занималась закошмариванием бизнеса.
Мне кажется, ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады, которая смогла принять только 12% всех законопроектов и разваливает страну в своих кабинетах.
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Поэтому скорейшее наведение порядка в результате гражданской активности больше всего расстроит планы Путина и приведет к быстрому развитию страны назло ее врагам и на благо каждого ее украинца
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Вата подбивает на протесты. Пйло проплаченное.
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Повоняют и разойдутся.
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Да оставьте вы надежду на развал России, лучше поиграйте в фантики
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Бл. Для повного маразму ще гундяєвських попів не вистачає))))
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попытки путина вернуть россии мнимое величие только ускорит процесс неизбежного конца государства еще ни одна колониальная система не смогла устоять под давлением национальных противоречий путин это промежность между эпохой советского союза и нынешней мнимой страной да у этого общества есть все признаки так называемого государства но нет главного единства в стране где вся история построена на порабощении обмане и унижении будущего нет 1992 год это доказал . можно много спорить путине как личности в истории но по мне он просто мелкое ничтожество
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"Запрещаем запрещать!" какой знакомый лозунг, именно под ним провели цветную революцию которая свергла Шарля де Голля за то что он пошел против американских друзей

понятно откуда ноги и финансирование митинга растут
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Непогана в тебе методичка, москальська гнида. А скільки той деголь людей без суду стратив? Знайшовся герой.
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Молодцы - что тут скажешь. Народ борется против цензуры за Свободный Интернет

И это в Москве - столице авторитарной Рашки
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Понты это голимые под краснозадолевацкими лозунгами , возглавленные комуняками и фсб, а не борьба за свои права и свободы ! Так что будете стабильно кушать тюрю у трезвой обезьянки пьютина на воде...
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не могу представить как это-"Интернет без буржуев"?...Без рыла спецслужб,понимаю.Без задравших уже коммерческих реклам-понимаю.Без монополизации интернет рессурсов-тоже понятно,а вот "без буржуев"-? )
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У Стаса Михайлова есть хорошая песня " Без хуйла- без хуйла".
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слава Богу что у нас свобода в интернете. Сайты не закрывают без суда, соцсети не блокируют, за посты не сажают. Новость для лохов с пробитыми мозгами.
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Малорос, жить не можешь без киселева и законтпченных очкоглазников?
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Интересный факт - в Сраной Рашке люди выходят на акции протеста против оборзевшей власти и олигархов. На защиту своих прав - как политических так и социальных

А вот в Украине такого и близко не наблюдается


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Вата в своем мухосранске протесты устраивай.
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Вот именно - пускай вата протесты устраивает!

А украинцы благоденствуют и процветают - под отеческим правлением Шановного Перзидента, его верного гойсмана а также Ахметова, Бойки, Левочкина и прочих олигархов-патриотов

Смотрите москали - и завидуйте!


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Рептилоиды во всем мире пытаются контролировать интернет,
чтоб люди меньше общались,меньше знали,забыли свой род.
А по TV (которое им и принадлежит )впаривают свою правду(ложь)
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С красными стягами за свободный интернет? Они за сталина, но против путина как то так... Вижу там и ленин на флагах... Кацапы одним словом!
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Аркадий Бабченко :

"Гражданское общество на марше. Потрясающая самоорганизация, конечно. Сами пришли, сами построились, сами сели, сами штрафы собрали, сами заплатили. Пацаны, вы ж так милицию без работы оставите. Вы же Вову в крайне неловкое положение ставите - он на репрессии настраивается, а тут ху...к и облом: сами оштрафовались, сами штрафы принесли.

Вот хоть убейте меня, я просто принципиально не могу представить Майдан, собирающий деньги на штрафы Януковичу. Какой-то базовый, фундаментальный косяк, в котором бессмысленным становится все - протесты, дебаты, расследования, выдвижения... И не смейте упоминать Ганди. Ганди вас за эти штрафы, принесенные на тарелочке, просто отп...здил бы посохом самолично. Вы боретесь с режимом - вы можете, бл...дь, ему хоть штрафы сами не платить? Можете хоть раз просто взять и просто банально послать нах...й?"

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РАЗОГНАТЬ, казлов, дубинками !!!
Чернь в хуйлостане не должна пользоваться свободой !!!
Пусть рабы подыхают рабами и чем быстрее, тем лучше !!!
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как в октябре 17-го _втянуть в войну и профинансировать оппозицию, любую , хоть левую ,хоть правую , и нет рашки , путя с ядерной кнопкой по своей территории пулять не станет
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шо опять, кто не скачєт, тот мєдвєдь? не буде з ваших акцій нічого путнього, доки не наведете лад у своїх головах, читайте цитати прохвесора прєображенського, мудрі слова алеж не для віслючого поріддя
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А тем временем в Берлине (фото сделал сегодня 23.07.17 в 14:50) машут флажком новососсссии прямо у копов под носом и всем в кайф.
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А де наш доблісний беркут? Кацапи кричіть пазор пазор!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО
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