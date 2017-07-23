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Все про:интернет (1491) Москва (2955) свобода слова (1001) шествие (126)

 "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" проходит в Москве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В центре Москвы проходит шествие "За свободный Интернет".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", люди вышли на акцию с требованиями отмены цензуры в Интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

В мероприятии принимают участие сотни человек. Люди скандируют: "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, Интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", "Интернет не посадишь, программист не террорист!", "Нет Роскомнадзору!"

На шествии уже были задержаны несколько человек. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Второй участник был задержан за плакат с надписью Putin lies.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Госдумы от "Единой России" предлагают ввести миллионные штрафы за недостоверную информацию в соцсетях

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ща мусора будут крутить одного, а остальная толпа будет ссыкливо смотреть в сторонке)))
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нет.. они просто покорно ждут своей очереди)
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Они ржут и снимают на телефоны, задержанные тоже жут. Это веселуха, а не протест.
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майже майданять..який нескорений народ..
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не буде ні якої могили..канава обабіч дороги..
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а еще у них по ночам вламываются в дом и бьют активистов битой.
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Но остальным - наплевать, главное, что не их.
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КАЦАПЫ, ВЫ ГЛАВНОЕ СЕЛФИ В АВТОЗАКЕ СДЕЛАТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ


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Странно. А я думал, что в Мацкве пропуйловские холуи будут проводить шествие "За свободный Чебурнет!"
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что там в германии , нам интересно детали насилия немок . на улицу выходиш курица или ток на чебурнете сидишь ?
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Козломордое, и это ты здесь зарегистрировалось, чтоб хрюкнуть и - в спам?!
Дебил, бл...ь!(с)!)))
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Безвиз В Европу более 30 стран ,многие хотели,но не все получили))))
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Лишнехромосомное ЖИВОТНОЕ - уйди нах с укр.ресурса !!! Ачётамухохлов... кончина пля. !.
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Майдан задубали , щас встретите вами возлюбленный киевский беркут и всю их любовь
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кушайте не подавитесь - не голосовали,не чего не делали - получите)) особая радость за крысчан - теперь и голодные ходить будут и без свободы))))
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 21 июл.

Да здравствует новый российский Интернет, без VPN, анонимайзеров и правды про наворованные дачи, свадьбы и миллиарды!

"Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" проходит в Москве - Цензор.НЕТ 9203
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Что тебе снится,крейсер Аврора,в час когда утро,встаёт над Невой
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Під Полтавою археологи знайшли скіфське золото і амфори V ст. до н. е.

У Більську (Полтавська область) на території історико-культурного заповідника Більськ археологи під час розкопок знайшли скіфське золото і унікальні вцілілі амфори, які датуються V століттям до нашої ери. Крім цього, археологи розкопали 2 кургани, яким понад 2,5 тисячі років. Там виявили залишки 2 людей та кількох тварин, знайшли також і цінні речі: близько десятка золотих прикрас та старовинні амфори.
Відзначено, що у Більську на території "Історико-культурного заповіднику "Більськ" уже третій рік поспіль проходять масштабні розкопки, куди з'їжджаються археологи та науковці з провідних закладів України та інших держав. ВІДЕО http://www.ltava.poltava.ua/news/12240/
ФОТЕРПОРТАЖ https://www.5.ua/regiony/na-poltavshchyni-arkheolohy-vidkopaly-skifske-zoloto-i-unikalni-amfory-foto-150939.html
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От куда у Насрального деньги на такие мироприятия ? У них же монополия , нет? Или хуйло тренируется свой скот ганять через посредника Насрального
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Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального
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мог , ток за выслуживание эти "лидеры" в одну контору ходят .
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ФСБ организовало это шествие. Для показухи свободы слова иностранцам.
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Все в Федерации, нынче, по плану.
Все, как угодно большому Ивану -
Твердое «вето» заткнуло ООН,
Мир загнивающий, с разных сторон.
В общем, осталась какая-то малость,
Чтобы гниение нас не касалось,
Чтобы Руси не испортился Дух,
Срочно котлеты очистим от мух!

Вот уже в твердой ладони мета -
Все иностранное спалим дотла!
Все уничтожим для блага народа!
И закипела в России работа.

Без остановки Россеюшка-мать
Мерзость нерусскую уничтожать
Принялась споро, умело и ловко.
(Долгие годы тут шла подготовка)
Заполыхали вагоны свинины,
В тундре зарыли десант осетрины.
Даже собакам не выйдет кусочка -
Все дочиста покромсаем. И точка!
В топке пылают айфоны, планшеты,
Разная техника и сигареты.
Тут не нужны иностранные гости -
Автомобили расплавим на гвозди.
Скоро начнется не жизнь, а малина.
Духом воспрянула «Лада-Калина»
То, что по фильмам советским знакомо,
«Волга» и «Лада» - хиты автопрома.
Самые быстрые в мире часы,
Самые черные в бане трусы,
Самая ровная в мире дорога…
Перечислений достаточно много.

Только очистились зерна от плевел,
Сразу же каждый в Россию поверил.
Гордость страны возросла беспредельно.
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Все остальное, лишь подлые слухи
И пропаганда, что грязные мухи -
Все, что досталось любимой стране,
Мухи навозные в теплом дерьме.


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Без червоних прапорів і зірок вони все одно не можуть ?!
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Должна бути идеалогическая составляющая
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Тоді ще дивніше - оскільки ті , хто в РФії обмежує інтернет , як раз посвідчення КПСС в кишенях і тримають ..))
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Пацаки вже мобилизировали блогеров,таких як Спилберг.Певиц таких як Вокс,чи як её.А протесты продолжаются.Думайте краще пацаки,дырявая крыша Госдуры,вам в помощь
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ну это типа коровы без вымя...))) Роисси без хуйло)))
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Первая часть лозунга понятна. Но вот как они мировую паутину экспроприировать собираются ?
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Чем вы можете ответить, клоуны?

Отберете у раSSиян айфоны и раздавите трактором?

Или запретите экспортировать в США матрёшки и балалайки?


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Да и на хрена им интернет? Всегда хватало двух телеканалов и трех газет: "Правда", "Известия" и "Труд".
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круто, чат ютуба порван в куски ! Во мля движуха !
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Несознательные рабы. В некоторых цивилизованных странах целые поисковые системы запрещают и ничего, никто не возмущается.
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Цензор, зачем эти прямые трансляции милых семейных шествий из-за поребрика...Лучше покажите демонстрации в Варшаве. А там пока ватаны не выйдут с требованием прекратить войны и освободить оккупированые территории смотреть нечего...
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согласно цензор..это начало революции..скоро путен отречется от престола
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- "скоро" ...

Половина новин на ЦН , так чи інакше , пов'язана з РФ ...Отака дивна редакційна політика - вочевидь в Європі , для редакторів , нічого цікавого не відбувається ?
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Какой-такой Интернет, репоеды? Смотрите НТВ.

И тогда главврач Маргулис телевизор запретил...
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Ну и чего они возмущаются, в ЕС цензура в инете ещё похлеще и схлопотать срок или штраф можно запросто.
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Эх,цапки,вашу мать,ану вспомните что и вы вольные люди,...сто лет уже молчали
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" проходит в Москве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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