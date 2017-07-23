 "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" проходит в Москве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", люди вышли на акцию с требованиями отмены цензуры в Интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.
В мероприятии принимают участие сотни человек. Люди скандируют: "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, Интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", "Интернет не посадишь, программист не террорист!", "Нет Роскомнадзору!"
На шествии уже были задержаны несколько человек. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Второй участник был задержан за плакат с надписью Putin lies.
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Дебил, бл...ь!(с)!)))
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Да здравствует новый российский Интернет, без VPN, анонимайзеров и правды про наворованные дачи, свадьбы и миллиарды!
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У Більську (Полтавська область) на території історико-культурного заповідника Більськ археологи під час розкопок знайшли скіфське золото і унікальні вцілілі амфори, які датуються V століттям до нашої ери. Крім цього, археологи розкопали 2 кургани, яким понад 2,5 тисячі років. Там виявили залишки 2 людей та кількох тварин, знайшли також і цінні речі: близько десятка золотих прикрас та старовинні амфори.
Відзначено, що у Більську на території "Історико-культурного заповіднику "Більськ" уже третій рік поспіль проходять масштабні розкопки, куди з'їжджаються археологи та науковці з провідних закладів України та інших держав. ВІДЕО http://www.ltava.poltava.ua/news/12240/
ФОТЕРПОРТАЖ https://www.5.ua/regiony/na-poltavshchyni-arkheolohy-vidkopaly-skifske-zoloto-i-unikalni-amfory-foto-150939.html
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Все, как угодно большому Ивану -
Твердое «вето» заткнуло ООН,
Мир загнивающий, с разных сторон.
В общем, осталась какая-то малость,
Чтобы гниение нас не касалось,
Чтобы Руси не испортился Дух,
Срочно котлеты очистим от мух!
Вот уже в твердой ладони мета -
Все иностранное спалим дотла!
Все уничтожим для блага народа!
И закипела в России работа.
Без остановки Россеюшка-мать
Мерзость нерусскую уничтожать
Принялась споро, умело и ловко.
(Долгие годы тут шла подготовка)
Заполыхали вагоны свинины,
В тундре зарыли десант осетрины.
Даже собакам не выйдет кусочка -
Все дочиста покромсаем. И точка!
В топке пылают айфоны, планшеты,
Разная техника и сигареты.
Тут не нужны иностранные гости -
Автомобили расплавим на гвозди.
Скоро начнется не жизнь, а малина.
Духом воспрянула «Лада-Калина»
То, что по фильмам советским знакомо,
«Волга» и «Лада» - хиты автопрома.
Самые быстрые в мире часы,
Самые черные в бане трусы,
Самая ровная в мире дорога…
Перечислений достаточно много.
Только очистились зерна от плевел,
Сразу же каждый в Россию поверил.
Гордость страны возросла беспредельно.
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Все остальное, лишь подлые слухи
И пропаганда, что грязные мухи -
Все, что досталось любимой стране,
Мухи навозные в теплом дерьме.
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Отберете у раSSиян айфоны и раздавите трактором?
Или запретите экспортировать в США матрёшки и балалайки?
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Половина новин на ЦН , так чи інакше , пов'язана з РФ ...Отака дивна редакційна політика - вочевидь в Європі , для редакторів , нічого цікавого не відбувається ?
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И тогда главврач Маргулис телевизор запретил...
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