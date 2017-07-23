 Террористы "ДНР" обнародовали имена 149 наемников, уничтоженных в 2015-2017 годах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, 149 наемников были уничтожены в боях 2015-2017 годов.
Коваленко Владимир Михайлович
Агаев Джованшир Имановерды-оглы
Денисенко Анатолий Владимирович
Фазилов Энвер Феттаевич
Петрив Евгений Ярославович
Минасян Андраник Карапетович
Ковалюк Артем Александрович
Андреев Александр Александрович
Курбангулов Валерий Вагизович
Левашев Юрий Витальевич
Хочай Марина Викторовна
Кравченко Владимир Александрович
Кисиневский Сергей Владимирович
Левченко Иван Сергеевич
Скитский Игорь Петрович
Бычков Евгений Валерьевич
Макаров Сергей Николаевич
Бутывченко Сергей Александрович
Мельников Михаил Владимирович
Лисица Александр Леонидович
Гужвенко Алексей Игоревич
Власов Алексей Григорьевич
Школьный Александр Анатольевич
Зацепилов Владимир Владимирович
Лепей Степан Борисович
Воробьев Сергей Александрович
Никитин Леонид Сергеевич
Мосин Николай Николаевич
Ширин Виталий Викторович
Обмачевский Сергей Владимирович
Харченко Андрей Николаевич
Наумов Юрий Игоревич
Медведев Владимир Олексович
Черненко Алексей Николаевич
Воропаев Роман Викторович
Шевцов Андрей Михайлович
Бачурин Олег Васильевич
Тюря Сергей Григорьевич
Нечипоренко Руслан Борисович
Шиндирук Валерий Петрович
Свинцицкий Андрей Александрович
Козлов Иван Валерьевич
Малыгин Евгений Викторович
Перерва Павел Александрович
Коробцев Александр Гаврилович, позывной - Саха (Якутия)
Анчиков Евгений Николаевич
Ревин Валерий Юрьевич
Киселев Александр Михайлович
Рафаилов Алексей Владимирович
Красильников Эдуард Сергеевич
Салтыков Александр Валерьевич
Буторин Алексей Геннадьевич, позывной - Башкир
Агеев Евгений Иванович, позывной - Цыган
Грецкий Павел Николаевич
Черников Евгений Владимирович
Старевич Михаил Михайлович
Мамохин Антон Сергеевич
Артемьев Павел Викторович
Рябоконь Сергей Владимирович
Морозов Артем Юрьевич
Красовский Николай Сергеевич
Артюшенко Станислав Эдуардович
Медведев Сергей Алексеевич
Киселев Сергей Юрьевич
Богданов Игорь Владимирович
Степанов Александр Иванович
Зрилов Владислав Игоревич
Блоков Вадим Анатольевич
Голденко Анатолий Анатольевич
Куфтов Сергей Владимирович
Шаменков Виктор Вячеславович
Саенко Олег Владимирович
Савищев Вадим Сергеевич
Городничий Александр Николаевич
Колос Сергей Александрович
Тибинь Олег Зиновьевич
Дехтяренко Борис Алексеевич
Сидоров Николай Николаевич
Петраченко Александр Викторович
Говор Григорий Иванович
Войнов Андрей Владимирович
Шевченко Алексей Анатольевич
Реуцкий Юрий Викторович
Шатов Сергей Викторович
Куркчи Валентин Михайлович
Постников Геннадий Михайлович
Полянский Сергей Леонидович
Бурлаченко Вадим Анатольевич
Афанасьев Виталий Валентинович
Сотников Александр Викторович
Подгольский Владислав Викторович
Тимошенко Владимир Сергеевич
Алексеев Константин Эдуардович
Могильников Виктор Викторович
Коротков Евгений Валерьевич
Косенко Дмитрий Игоревич
Сугоняко Владимир Михайлович
Чукаленко Андрей Андреевич
Краснов Юрий Александрович
Савенко Сергей Юрьевич
Тыквенко Константин Петрович
Козицкий Владимир Анатольевич
Салов Александр Сергеевич
Мацюра Роман Григорьевич
Ященко Николай Николаевич
Соколов Евгений Сергеевич
Станимирович Владимир Михайлович
Ковалев Михаил Владимирович
Паралян Владимир Викторович
Чернышев Владимир Юрьевич
Погребной Юрий Иванович
Жаров Александр Сергеевич
Ярмак Игорь Александрович
Самарский Александр Геннадиевич
Погорелов Федор Иванович
Яманов Евгений Николаевич
Ладовский Виталий Сергеевич
Тишаков Павел Александрович
Филатов Игорь Алексеевич
Пономаренко Сергей Александрович
Савин Владимир Савельевич
Манаев Константин Петрович
Иванченко Григорий Петрович
Карлов Владимир Александрович
Гурский Евгений Анатольевич
Бажан Александр Викторович
Дьяков Николай Иванович
Долинин Максим Леонидович
Нечаев Алесей Михайлович
Круогла Александр Владимирович
Помазан Евгений Михайлович
Задорожный Руслан Владимирович
Гладкий Сергей Анатольевич
Сморчков Петр Николаевич
Раев Андрей Сергеевич
Дорошенко Руслан Анатольевич
Семкин Артур Викторович
Козниенко Сергей Валерьевич
Кононыхин Сергей Николаевич
Янковский Виталий Валерьевич
Пахомов Дмитрий Сергеевич
Бабич Александр Витальевич
Бедило Алексей Юрьевич
Грач Игорь Виоленович
Юрасов Никита Сергеевич
Магер Игорь Владимирович
Абдразимов Александр Халилович
Баранов Роман Александрович
Кравец Олег Юрьевич
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Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.
Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
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сдохли, та и здохли.
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