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 Политика Украины
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 Поименный список уничтоженных 149 наемников из состава "9-го полка 1-го корпуса ДНР" в боях 2015-2017 годов. ВИДЕО

Террористы "ДНР" обнародовали часть потерь "9-го штурмового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, 149 наемников были уничтожены в боях 2015-2017 годов.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ возле Авдеевки уничтожили модернизированный Т-72 с российским экипажем. ВИДЕО

Коваленко Владимир Михайлович

Агаев Джованшир Имановерды-оглы

Денисенко Анатолий Владимирович

Фазилов Энвер Феттаевич

Петрив Евгений Ярославович

Минасян Андраник Карапетович

Ковалюк Артем Александрович

Андреев Александр Александрович

Курбангулов Валерий Вагизович

Левашев Юрий Витальевич

Хочай Марина Викторовна

Кравченко Владимир Александрович

Кисиневский Сергей Владимирович

Левченко Иван Сергеевич

Скитский Игорь Петрович

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Макаров Сергей Николаевич

Бутывченко Сергей Александрович

Мельников Михаил Владимирович

Лисица Александр Леонидович

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Власов Алексей Григорьевич

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Зацепилов Владимир Владимирович

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Обмачевский Сергей Владимирович

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Нечипоренко Руслан Борисович

Шиндирук Валерий Петрович

Свинцицкий Андрей Александрович

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Малыгин Евгений Викторович

Перерва Павел Александрович

Коробцев Александр Гаврилович, позывной - Саха (Якутия)

Анчиков Евгений Николаевич

Ревин Валерий Юрьевич

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Рафаилов Алексей Владимирович

Красильников Эдуард Сергеевич

Салтыков Александр Валерьевич

Буторин Алексей Геннадьевич, позывной - Башкир

Агеев Евгений Иванович, позывной - Цыган

Грецкий Павел Николаевич

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Старевич Михаил Михайлович

Мамохин Антон Сергеевич

Артемьев Павел Викторович

Рябоконь Сергей Владимирович

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Голденко Анатолий Анатольевич

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Сотников Александр Викторович

Подгольский Владислав Викторович

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Так это только одной бандгруппы и только московитов , а сколько там ещё сепаров положили...
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Из списка каждый второй-четвертый - хохол. Не украинец, конечно, но с украинской фамилией
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Я предполагаю, что коллаборционистов там больше 50%.
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Это потери всех служащих 9 полка за 2 года. Учтены все : и местные, и "понаехавшие".
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Этой информации полно в открытом доступе. Всего по 2 корпусам - немного более 30 тыс. человек. Активное участие принимают в боях не все части.
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На мой взгляд - 17, ещё около 10 могут быть с фамилиями из областей, граничащих с Беларусью.
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почему именно украинских?там и кубанские,и ставропольские,да и дальневосточные с украинскими фамилиями...
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После политики СССР по переселению и перемешиванию народов, отбор по фамилии неактуален.
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Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.

Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.

Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.


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"Бакс", классные стихи! Кто автор? Не Ваше ли творение?
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http://chtoikak.vsego.net/stihi/113-politicheskie-shutki/542-likuet-podzemnaya-rat

март 2015 год - надпись указывает о возможном авторстве Ильи Вардиева.
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от низнаю, зачем нам поименный список этих уродов.
сдохли, та и здохли.
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дай Бог чтоб этот список пополнился ещё 30 000000 миллионами,русских и про русских солдат и наемников.
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вывсёврёти,мацкальское быдло не может дохнуть.Шариков приказал в 1927 году......
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І нафіга воно нам? Мені зовсім не цікаво знати імена орків які здохли в результаті агресії на мою землю.
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Не нужно перечислять их пофамильно. Мы должны знать просто количество утилизированного свинорылого мусора.
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А тут еще ранее была статья на Цензоре про тех, кто ждет утилизации. Вот такая в Италии демократия.
https://censor.net.ua/resonance/448477/spisok_italyanskih_naemnikov_i_posobnikov_terroristov_lnrdnr
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самое большое кладбище рюсскишэ быдла находится в г.Антрацит,Лоханской области.Но их там нет и никогда не было......
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Жене нужно позвонить, сказать, что её якут нашёлся.
Коробцев Александр Гаврилович 1974 г.р. Россия / Бурятия / Улан-УдэРазыскивает: Тихонова Елена Увеличить19 марта 2015г. выехал из г.Иркутска в г.Ростов-на-Дону последний раз позвонил по телефону 23 марта 2015г. с железнодорожной станции, какой не уточнял. Подан в розыск в Республике Бурятия г.Улан-Удэ т.к. проживал именно там Больше на связь ни с кем не выходил. По специальности монтажник-высотник. Матери сказал, что поехал работать на стройку в Керчь, Жене, что поехал на Украину, в Донецк.
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Этого уже можно не искать, пусть следующего высылает.
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>>Этого уже можно не искать, пусть следующего высылает.<<
Наступного - з використанням прізвища цього. Класна технологія: кількість своїх жмурів кацапи можуть зменшити в рази.
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Там наши объявили - более 300 ДНК-профилей неопознанных тел, захороненных в Украине, не соответствуют ДНК-профилям родных, которые разыскивают без вести пропавших бойцов АТО. Может, там и тело Коробцева имеется? Только проведение экспертизы - за счёт родных того придурка... Нечего деньги Украины на это быдло тратить... (Или пусть строят на родине "кенотаф" и ходят ему поклоняться...).
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Ну и хрен с ними! :D
Земля этим уебкам стекловатой и вечная неупокоенность.....
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Стадион в Перетбургере к чемпионату мира мы строили 10 лет,сколько будем строить космодром Восточный не знает даже Господь....
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За космодром "Восточный" китайцы, когда-нибудь скажут - "Сипасиба, "глюпый старший брат"...
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Пока ты читаешь этот список, он мог существенно пополниться. Возможно, в нем уже 150 фамилий. Или 151. А может и больше.
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ЗЛОЧИНА ВЛАДА НАКРОШИЛА ТЕРОРИСТІВ СААКАШВІЛІ ТАКОГОБ НЕДОПУСТИВ
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Орки оприлюднили ЧАСТКОВИЙ список втрат лише одного 9-полку, решта втрат як я рузумію підпадає про указ путлєра «про засекречення втрат в мирний час». Одним словом їхтамбольшенєт
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Ребята, не спорьте о фамилиях... Родной племянник Адольфа Шикльгрубера провоевал всю войну в военно-морском флоте США. Для меня ближе русский Донцов, немец Вильгельм Габсбург или поляк Михновский, чем украинец Галаган (полковник, указавший войскам Меньшикова потайной ход в Батурин, после чего там было вырезано ВСЁ население - дети, женщины, старики ). Кстати, для информации - Галагана, по легенде, "до седьмого колена", за это, якобы прокляли казаки-характерники. Идею этой легенды использовал Гоголь при написании повести "Страшная месть". Не знаю, правда или нет, но седьмой потомок Галагана умер молодым, без потомства...
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Потрібно теперішніх зрадників у високих кабінетах теж до сьомого коліна...
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«Від Сяну і Збруча…»
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!


У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!


Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…


Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
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а може список фейковий і складений на п"яну голову едіком басуріним, замполітом за освітою? петрів-це галичанське прізвище, невже якийсь вар"ят з Галичини там був?
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.... я тільки не зрозумів нафіга кіно про них виклали??
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149 ихтамнетов кабысдохов отправились к чертям в ад
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часть потерь, карл! Знать бы ещё какая это часть, вполне возможно что ещё бОльшую часть замалчивают, любят они свои потери замалчивать
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вова, дима, алишер, И ещё какой-то хер, Растащили всю страну, Власть, имущество, казну, Нефть, газ, золото, металлы, Интернет, свободу права, Деньги превратили в хлам, Могут посадить за храм, Могут лгать и не краснеть, Могут взять и запереть, Лишь за то, что ты гуляешь, И вопросы задаёшь...... М-да, Великая Россия! Ты когда с себя стряхнешь, Этих извергов и гадов, Вралей, гнид и казнокрадов? Отряхнешься и пойдешь, В новый мир - Без этих рож!﻿
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Про био_роботов. Когда смотрел ролик вспомнил как одно время работал в Москве лет 12 назад, В общении с местным людом у меня тогда часто возникало странное, как мне казалось шизофреническое ощущение.., что вроде общаешься с человеком и он выглядит как человек, ведет себя внешне как человек, а на уровне чувств - это биоробот, а не личность...

Вернулся я из России переполненным ненавистью к этой стране. После Киева очень чувствовалось, что там начался фашистский закрут гаек и уже тогда было понятно куда едет поезд с машинистом Путиным (хуйлом он еще тогда не был).. Но вот тему биороботов как-то быстро забыл.. А сейчас смотрел ролик и вспомнил это чувство.. Вот вроде чувак скорбит и музыка траурная. и как ни крути хоть и враги. но все таки люди..,многие с украинскими фамилиями.. а смотришь на эти лица в большинстве вроде обычные, а нет ощущение что это живого.., у большинства из них какой-то неживой взгляд, как-будто из прошлого, как будто они умерли до того как все эти опереточные военые костюмы, как буд-то они родились уже покойниками.....Биороботы одним словом
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоименный список уничтоженных 149 наемников из состава "9-го полка 1-го корпуса ДНР" в боях 2015-2017 годов. ВИДЕО
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