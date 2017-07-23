 "Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр похвалил украинских мультипликаторов.
"Прекрасная тенденция - снимать анимационные фильмы по мотивам произведений украинских писателей! Создатели анимационного фильма "Мavka. Лесная песня" стремятся перенести нас, зрителей, в атмосферу древнего магического леса, где обитают фантастические герои, созданные Лесей Украинской. Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые! С нетерпением ждем завершения съемочного процесса и официального релиза!", - пишет премьер.
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но жить без мультиков я немагу
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Чомусь коменти про Гройсмана, а не про мультик...
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Гройсман постеснялся сказать то о чем подразумевал:
ПРЕКРАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ - СНИМАТЬ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ ПО МОТИВАМ "РАБОТЫ" НАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ!!!
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Какой ЛЕСЕЙ УКРАИНСКОЙ? Сколько можно? В каждой новости если не орфографические ошибки, то такой жесткий суржик, что читать невозможно.
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Кремлёвские тролли засрали всё и вся. И главное, торопятся падлы, зачем то
Цензор, судя по комментариям, превратился в компостную яму.
Никакой вменяемой модерации...абы Турчинов только стал президентом
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