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Все про:кино (1132) кинопрокат (50) мультфильм (65) Гройсман (3201)

 "Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка". ВИДЕО

Анимационный фильм выйдет на экраны в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр похвалил украинских мультипликаторов.

"Прекрасная тенденция - снимать анимационные фильмы по мотивам произведений украинских писателей! Создатели анимационного фильма "Мavka. Лесная песня" стремятся перенести нас, зрителей, в атмосферу древнего магического леса, где обитают фантастические герои, созданные Лесей Украинской. Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые! С нетерпением ждем завершения съемочного процесса и официального релиза!", - пишет премьер.

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О, да, Гройсман, вот это как раз твое - уровень обсуждать мультфильмы. Оставил бы ты лучше экономику в покое и занялся мультиками.
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поверьте Гройсману ей-ей не лгу
но жить без мультиков я немагу
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С удовольствием ВСЕ будут смотреть,как вас вешать будут !!!!
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К сожалению его и его босса или пристрелят или повесят На кол не посадят А жаль Очень жаль Чтобы падло обрезаное мучилось дня два а люди ходили и плевали в ету заплывшую жиром харю
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А вот на хера мне надо знать какие мультики он сегодня посмотрел и удачно ли покакал?
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Да. Это уровень ТУПОГО ВИННИЦКОГО БАРЫГИ! Экзоскелеты из набора ЛЕГО и Мультики! Сразу видно, что свое образование завершил в 5 м классе!
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Мені сподобався фрагмент з майбутнього фільму.
Чомусь коменти про Гройсмана, а не про мультик...
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Может обсудим мультфильм или будем дальше х...ми обкладывать гройсмана и дальше смотреть мультики про ватных богатырей???
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Прекрасная тенденция - снимать анимационные фильмы по мотивам произведений украинских писателей!
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Гройсман постеснялся сказать то о чем подразумевал:

ПРЕКРАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ - СНИМАТЬ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ ПО МОТИВАМ "РАБОТЫ" НАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ!!!



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Уважаемые сотрудники Цензор.нет или наймите толкового редактора или хотя бы вычитывайте новости перед тем как выдаете их. Это ж читать невозможно. Полная безграмотность "где обитают фантастические герои, созданные Лесей Украинской.Источник: https://censor.net.ua/v448828"

Какой ЛЕСЕЙ УКРАИНСКОЙ? Сколько можно? В каждой новости если не орфографические ошибки, то такой жесткий суржик, что читать невозможно.
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А ведь Грицак реально прав.
Кремлёвские тролли засрали всё и вся. И главное, торопятся падлы, зачем то

Цензор, судя по комментариям, превратился в компостную яму.
Никакой вменяемой модерации...абы Турчинов только стал президентом
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка". ВИДЕО
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