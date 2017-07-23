 Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, Украина достойно выступила на авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017, которое проходило 14-16 июля в Великобритании. Мы представили самолет-истребитель Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.
Наши военные летчики победили в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО".
В частности, на Су-27 полковник Александр Оксанченко мастерски продемонстрировал виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутренней стороны, проходы с выпущенным шасси и другие авиационные приемы. Спасибо украинским авиаторам и авиастроителям и желаем им новых достижений!
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"Можете забыть все, что вы знали о том, как летают самолеты.
Российский истребитель Су-35 осуществил демонстрационный полет на российском авиашоу в Жуковском. Его результаты настолько вас удивят, что вы будете сидеть с открытом ртом. Знаменитый маневренный истребитель показывал трюки, по-видимому, придуманные кем-то, совершенно не знающим правил аэродинамики. Однако истребитель все равно их исполнил.
Истребитель, осуществлявший полет над Жуковским, временами свободно падал в воздухе, крутясь во время падения, как гигантский 30-тонный лепесток цветка. Иногда он оказывался «подвешенным» в воздухе в направлении, противоположном направлению, в котором он до этого летел".
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ВИДЕО: https://youtu.be/eTyT0OfPq1k
На моменте 1.35 Су-35 начинает так называемый «поворот кобры», который описывается как «когда самолет тянет нос наверх, но вместо того, чтобы возвратиться на прежний уровень полета, изменяет вектор направления и летит вниз».
На моменте 1.56 пилот исполняет знаменитый маневр «Кобра Пугачева», в котором самолет тянет нос наверх прямо перед тем, как вернуться на уровень полета. Затем видео переходит на другой момент шоу.
На моменте 3.25 пилот начинает исполнение того, что российские летчики называют «Чакра Фролова», или «Кульбит». Во время этого маневра истребитель совершает чрезвычайно крутой поворот, иногда не шире, чем сам самолет. Сбросив скорость, опытный пилот мастерски управляет своим истребителем, используя двигатели и поверхности управления, чтобы самолет совершил медленный горизонтальный оборот. Пилот повторяет этот элемент на моменте 6.29.
На моменте 5.25 можно увидеть, пожалуй, самый впечатляющий маневр. Пилот внезапно вздергивает нос Су-35 вверх, затем самолет переворачивается в воздухе, в то время как импульс все еще несет его вперед. Затем самолет делает пируэт, совершая спиралевидное погружение в воздушные массы для того, чтобы восстановить энергию.
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и от него только коньки полетят, отброшенные далеко.
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и самолетный парк плавно восстанавливается.
горжусь
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Джерело: https://ua.censor.net.ua/v448826
Молодці хлопці)
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