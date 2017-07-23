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 Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу. ВИДЕО

авиация самолет авиашоу

The Royal International Air Tattoo-2017 - одно из известнейших авиашоу в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, Украина достойно выступила на авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017, которое проходило 14-16 июля в Великобритании. Мы представили самолет-истребитель Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.

Наши военные летчики победили в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО".

В частности, на Су-27 полковник Александр Оксанченко мастерски продемонстрировал виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутренней стороны, проходы с выпущенным шасси и другие авиационные приемы. Спасибо украинским авиаторам и авиастроителям и желаем им новых достижений!

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закрой хавало! глистов застудиш.
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Из личного опыта советы? Как же ты своих глистов вылечил?
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нам би ще літаків та керосину підкинули і не таке ще б показали
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Зараз літають і дуже багато літають. Майже, як колись при СРСР літали. Майже кожен день або чую, або їх бачу.
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В Николаеве все обстоит так как вы описали. Почти каждый день и бывает парами.
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як говорив один прапорщик ГСМу забагато не буває
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СБУ опублікувала імена і фото російських військових із роти АгєєваВстановлено, що окрім Щерби та Агєєва, у складі тільки однієї розвідувальної роти так званої 4 бригади 2 армійського корпусу "ЛНР" воюють як мінімум 15 громадян РФ.http://tyzhden.ua/News/196916


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"This Su-35 Flight Demo Will Make Your Head Explode" («Этот демонстрационный полет Су-35 шокирует вас»):

"Можете забыть все, что вы знали о том, как летают самолеты.

Российский истребитель Су-35 осуществил демонстрационный полет на российском авиашоу в Жуковском. Его результаты настолько вас удивят, что вы будете сидеть с открытом ртом. Знаменитый маневренный истребитель показывал трюки, по-видимому, придуманные кем-то, совершенно не знающим правил аэродинамики. Однако истребитель все равно их исполнил.

Истребитель, осуществлявший полет над Жуковским, временами свободно падал в воздухе, крутясь во время падения, как гигантский 30-тонный лепесток цветка. Иногда он оказывался «подвешенным» в воздухе в направлении, противоположном направлению, в котором он до этого летел".
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ВИДЕО: https://youtu.be/eTyT0OfPq1k

На моменте 1.35 Су-35 начинает так называемый «поворот кобры», который описывается как «когда самолет тянет нос наверх, но вместо того, чтобы возвратиться на прежний уровень полета, изменяет вектор направления и летит вниз».

На моменте 1.56 пилот исполняет знаменитый маневр «Кобра Пугачева», в котором самолет тянет нос наверх прямо перед тем, как вернуться на уровень полета. Затем видео переходит на другой момент шоу.

На моменте 3.25 пилот начинает исполнение того, что российские летчики называют «Чакра Фролова», или «Кульбит». Во время этого маневра истребитель совершает чрезвычайно крутой поворот, иногда не шире, чем сам самолет. Сбросив скорость, опытный пилот мастерски управляет своим истребителем, используя двигатели и поверхности управления, чтобы самолет совершил медленный горизонтальный оборот. Пилот повторяет этот элемент на моменте 6.29.

На моменте 5.25 можно увидеть, пожалуй, самый впечатляющий маневр. Пилот внезапно вздергивает нос Су-35 вверх, затем самолет переворачивается в воздухе, в то время как импульс все еще несет его вперед. Затем самолет делает пируэт, совершая спиралевидное погружение в воздушные массы для того, чтобы восстановить энергию.
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да да..самолёт именно для этого и разрабатывают..чтобы цирковые номера исполнять!! Рядовой лётчик из строевого истребительного полка моментально зароется в землю... попытавшись повторить подобное. Кацапне невдомёк..что ближние воздушные бои уже давно в истории... Невдомёк..что самолёт эксплуатируют рядовые пилоты ...в основном со средним уровнем подготовки... Хотя тут кацапская составляющая налицо. При походе кацапского кузнецова к Сирии все пилоты моментально стали испытателями из Жуковского и Ахтубинска... И то пару самолётов утопили....Тем не менее пущенной со 100 км. ракете абсолютно безразлично...какую фигуру высшего пилотажа крутит Су-35....Управлять в бою им будет вася с Урала... а не герой -испытатель!!!
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Ракета бабахнет поблизости от "фигуриста",
и от него только коньки полетят, отброшенные далеко.
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Тогда зачем петь дифирамбы полетам в Англии украинского старья еще СССР-ской сборки? Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу - Цензор.НЕТ 3881
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молодцы...потихоньку восстанавливаются.при лимите керосина сохранять достаточную натренированность непросто.
и самолетный парк плавно восстанавливается.
горжусь
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Да, F-22 это вам не старый совковый металлолом. Но, к сожалению для нас, F-22 это головная часть целого комплекса вооружений, которая включает в себя, космическую, воздушную, морскую и наземную составляющую. F-22 оперирует вооружением любой из выше перечисленных платформ в режиме реального времени, что, собственно, и отличает самолет пятого поколения от всех остальных. Без всего комплекса вооружений эффективность F-22 падает в разы.
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Ждал ждал когда он наконец сделает фигуру высшего пилотажа. Так и не дождался. Но все равно украинские летчики лучшие в НАТО.
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Наші військові льотчики перемогли в номінації "Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО".
Джерело: https://ua.censor.net.ua/v448826
Молодці хлопці)
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУкраинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу. ВИДЕО
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