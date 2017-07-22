 Бойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
19 июля 2017 патруль из шести человек подорвался на мине возле Новотошковского на Луганщине. Трое бойцов Руслан Конюша, Илья Тимофеев и Роман Дитинченко погибли, еще трое были ранены.
Уроженец Лисичанска 22-летний Конюша был активным участником Революции достоинства. С киевского Майдана пошел защищать Донбасс. Под позывным "Галифе" сначала воевал в батальоне "Айдар", а уже в 2015 году подписал контракт с 58-й механизированной бригадой.
Уроженец российского Норильска Тимофеев в 2015 году был мобилизован в ВСУ, в июне подписал контракт с 58-й бригадой. Служил в должности старшего оператора.
Прощание с бойцом прошло в райцентре Компаниевка на Кировоградщине. Похоронили героя в селе Першотравенка.
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СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!
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Невмируща світла пам*ять нашим Захисникам.
Рідним і близьким - сил жити далі, жодні слова ніколи не втішать в такій ситуації і біль не полегшать.
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Вот такие люди и есть истинный украинский Донбасс.
Кстати, тысячи представителей и жителей Донбасса, реально воюют за Украину на фронте в составе ВСУ, Нацгвардии.
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Слава Отважным Парням.Земля Вам Пухом.
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