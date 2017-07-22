 Бойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО

19 июля 2017 патруль из шести человек подорвался на мине возле Новотошковского на Луганщине. Трое бойцов Руслан Конюша, Илья Тимофеев и Роман Дитинченко погибли, еще трое были ранены.





Уроженец Лисичанска 22-летний Конюша был активным участником Революции достоинства. С киевского Майдана пошел защищать Донбасс. Под позывным "Галифе" сначала воевал в батальоне "Айдар", а уже в 2015 году подписал контракт с 58-й механизированной бригадой.



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Смотрите на "Цензор.НЕТ: С бойцом 59-ой мотопехотной бригады Алексеем Тимощуком простились в Виннице. ВИДЕО



Уроженец российского Норильска Тимофеев в 2015 году был мобилизован в ВСУ, в июне подписал контракт с 58-й бригадой. Уроженец российского Норильска Тимофеев в 2015 году был мобилизован в ВСУ, в июне подписал контракт с 58-й бригадой. Служил в должности старшего оператора.



