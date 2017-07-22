EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  2680  13
Материалы по теме:
Все про:Кировоградщина (271) похороны (725) Черкасщина (554) 58 отдельная мотопехотная бригада (2)

 Бойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО

Воинов 58-ой мотопехотной бригады ВСУ Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших под Новотошковским, провели в последний путь на "малой родине" в Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

19 июля 2017 патруль из шести человек подорвался на мине возле Новотошковского на Луганщине. Трое бойцов Руслан Конюша, Илья Тимофеев и Роман Дитинченко погибли, еще трое были ранены.

Уроженец Лисичанска 22-летний Конюша был активным участником Революции достоинства. С киевского Майдана пошел защищать Донбасс. Под позывным "Галифе" сначала воевал в батальоне "Айдар", а уже в 2015 году подписал контракт с 58-й механизированной бригадой.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: С бойцом 59-ой мотопехотной бригады Алексеем Тимощуком простились в Виннице. ВИДЕО

Уроженец российского Норильска Тимофеев в 2015 году был мобилизован в ВСУ, в июне подписал контракт с 58-й бригадой. Служил в должности старшего оператора.



Прощание с бойцом прошло в райцентре Компаниевка на Кировоградщине. Похоронили героя в селе Першотравенка.

Смотрите также: С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!!!ВОНИ НА НЕБЕСАХ ЗА НАС І ДАЛІ БОРЮТЬСЯ!!!!!!!!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про Руслана і його маму знайома розказала багато хорошого ...

Невмируща світла пам*ять нашим Захисникам.
Рідним і близьким - сил жити далі, жодні слова ніколи не втішать в такій ситуації і біль не полегшать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уроженец Лисичанска 22-летний Конюша был активным участником Революции достоинства. С киевского Майдана пошел защищать Донбасс. Под позывным "Галифе" сначала воевал в батальоне "Айдар", а уже в 2015 году подписал контракт с 58-й механизированной бригадой.

Вот такие люди и есть истинный украинский Донбасс.
Кстати, тысячи представителей и жителей Донбасса, реально воюют за Украину на фронте в составе ВСУ, Нацгвардии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царство Небесное погибшим Защитникам Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Который день Украина хоронит своих сыновей, скорблю... Царствие небесное парням, отдавшим жизнь за свою землю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоБойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти