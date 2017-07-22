 С бойцом 92-ой ОМБр Александром Сенем, погибшим под Красногоровкой, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Сень погиб 20 июля 2017 вблизи Красногоровки в бою с вражеской ДРГ, которая на рассвете атаковала украинские позиции. По словам командира, возле Александра было найдено три трупа противника.
Похоронили героя на городском кладбище в Верхнеднепровске.
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"9 ВБИТИХ, ЩЕ ДЕСЯТОК ПОРАНЕНИХ..
Сьогодні о 5 ранку, росіяни атакували нас Градами, танками. Які били з села Спартак, терміналів аеропорту. Командування знало, що танки підступили до наших позицій. Проте всі включили ігнор. Перед тим з нашими бійцями, була проведена розмова штабними крисами і їм заборонили відкривати вогонь по сєперам.
Як тепер? Хто відповість за смерть наших побратимів?? Шоколадний чи може Муженко, хто??? Добровольцям не дають воювати. У деяких морпихів взяли розписку, що ті не стрілятимуть у сєперів. А що роблять люди мирної України?
Чому мовчать? Скільки ще має загинути?? Чому нам не дадуть техніку, яку презентує шоколадний? Чому ми воюємо бтрами, які не мають прицілів, ледве заводяться??
Чому народ таке бидло?? Невже потрібно, щоб кожна сімя втратила батька, сина, брата.??
Де ті офіцери, що отримали фальшиве УБД? Де всі вояки, які типу воювали?? Чому в штабах бидло, зрадники і боягузи?? Скільки, ще має бути чому???"
Серце кров'ю обливається, та не бійся, Михасю, ми поруч, все знаємо, фіксуємо, пам'ятаємо і чим можемо - допоможемо!"
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Что не могу сказать ни слова,
Что слезы в горле снова, снова,
Что я молчу, прости Солдат
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Вічний срам президенту та владі, навіть траур не оголосили.
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Співчуття родині.
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https://www.youtube.com/watch?v=jtUmxhFXBN0
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Вибач,рідненька,я вже не прийду.
Мені не болить,я від болю не плачу,
Я зараз душею до Бога іду
https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
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