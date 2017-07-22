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 С бойцом 92-ой ОМБр Александром Сенем, погибшим под Красногоровкой, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

В Днепропетровской области в последний путь провели 40-летнего бойца 92-ой механизированной бригады ВСУ Александра Сеня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Сень погиб 20 июля 2017 вблизи Красногоровки в бою с вражеской ДРГ, которая на рассвете атаковала украинские позиции. По словам командира, возле Александра было найдено три трупа противника.



Похоронили героя на городском кладбище в Верхнеднепровске.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен. ФОТОрепортаж
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"До всіх нас звертається Воїн Національно-Визвольної Війни Михайло Ухман. Це - крик душі людини, що пережила страшні дні 19-20.07.2017. Поставтеся з розумінням і усвідомте, як важко нашим захисникам, особливо через байдужість найвищих армійських чинів
"9 ВБИТИХ, ЩЕ ДЕСЯТОК ПОРАНЕНИХ..
Сьогодні о 5 ранку, росіяни атакували нас Градами, танками. Які били з села Спартак, терміналів аеропорту. Командування знало, що танки підступили до наших позицій. Проте всі включили ігнор. Перед тим з нашими бійцями, була проведена розмова штабними крисами і їм заборонили відкривати вогонь по сєперам.

Як тепер? Хто відповість за смерть наших побратимів?? Шоколадний чи може Муженко, хто??? Добровольцям не дають воювати. У деяких морпихів взяли розписку, що ті не стрілятимуть у сєперів. А що роблять люди мирної України?
Чому мовчать? Скільки ще має загинути?? Чому нам не дадуть техніку, яку презентує шоколадний? Чому ми воюємо бтрами, які не мають прицілів, ледве заводяться??
Чому народ таке бидло?? Невже потрібно, щоб кожна сімя втратила батька, сина, брата.??
Де ті офіцери, що отримали фальшиве УБД? Де всі вояки, які типу воювали?? Чому в штабах бидло, зрадники і боягузи?? Скільки, ще має бути чому???"
Серце кров'ю обливається, та не бійся, Михасю, ми поруч, все знаємо, фіксуємо, пам'ятаємо і чим можемо - допоможемо!"
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Ты извини меня, солдат,
Что не могу сказать ни слова,
Что слезы в горле снова, снова,
Что я молчу, прости Солдат
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Вічна пам'ять Герою!
Вічний срам президенту та владі, навіть траур не оголосили.
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Вічна Слава вірному Сину України...Земля пухом...

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Спочивай спокійно, Друже !
Співчуття родині.
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Вечная память герою!!! Мы учились вместе в школе. Будь проклята война!
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ТА ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ НЕСКОРЕНОМУ ЛИЦАРЮ УКРАЇНИ
https://www.youtube.com/watch?v=jtUmxhFXBN0
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Кращі сини України йдуть у вічність, обороняючи свою рідну землю. Щирі співчуття родині. Царство небесне та вічна пам'ять Герою!
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Мамо,пробач за мою стрімку вдачу.
Вибач,рідненька,я вже не прийду.
Мені не болить,я від болю не плачу,
Я зараз душею до Бога іду
https://www.youtube.com/watch?v=WUofijAdLx8
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС бойцом 92-ой ОМБр Александром Сенем, погибшим под Красногоровкой, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО
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