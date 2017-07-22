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Все про:армия РФ (6688) Донбасс (15507) военнослужащие (3854) Агеев (17)

 У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Мать задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева встретилась с сыном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, женщина признала, что ее сын служит в Вооруженных силах РФ по контракту. Она добавила, что российское командование ни разу не проявило интерес к его судьбе после задержания.

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Напомним, российский разведчик-контрактник Агеев был взят в плен на Луганщине.
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Ну и хер с ним. Что сказать-то хотела, сука ватная?
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Она хотела сказать, что той аленихе повезло и ей компенсацию за подохшего ихтамнета выплатили. А ей за пленного платить не будут, а кредиты гасить то надобно...
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Нельзя уподобляться ордынским мразям.Придёт время,его обменяют.Но я не завидую ему там.Колыма.
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И?....жаль только ,что про тебя такое не скажут....будешь просто мамой,сын которой сидит в украинской тюрьме за убийства украинцев....
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шовыговорите? серьезно? а мы то и не в курсе что ваши ублюдки у нас убивают наших граждан. прям глаза открыла швабра тупая
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Так что делать то - уже можно жалеть ту маму?
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Не, уже можно её снова трахать, кАзляндии нужны новые алени.
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Аленье командование не прАявляет интерес? На Колыму мразь, рсукие своих не бросают!
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И шо? Похрен эти сопли. Вы знаете де ваши личинки и что они убивают украинцев, и молчите, а вякаете когда припечет.
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Спросило меня одно существо - "зачем укры на колени становятся, когда им с фронта мертвых привозят? Для пафоса или для пропаганды?" Нет, существо. Для того, чтобы больше на колени ни перед кем не становиться.
Спасибо, вояки, за службу и защиту. Слава Украине.
Герої не вмирають.(С)
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За патлы эту мамашу и везти на похороны наших пацанов, пусть могилы руками копает, а потом это по ТВ показывать. Только так.
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Та хоть языком пусть копает, один хер, ничего не поймет....
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Так объединяйся с ней и - к путину права качать, пусть войска выводит с Украины, возвращает Крым, дает деньги на восстановление Донбасса, платит семьям погибших, инвалидам и т д. Что? Страшно ???
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послушал этого ублюдка на плюсах. тварь до сих пор заявляет что "российские военные защищают мирных жителей лнр от солдат ВСУ". ну не тварь? нахер посадить суку... в зону... черную... падаль
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н-да,как-то прихрамывает воспитательная работа в сбу...
вспомните кацапов в плену у чеченцев - ну совершенно другие люди,ангелы прямо..вот где правильный подход.
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Там мізки промиті наглухо. І таких там десятки мільйонів.
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ну так это же прекрасно, как здесь писали - слезами ватных матерей стираю носки.
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а сколько же еще ваших недодеток в украинский чернозём положат...
тварюки,хоть задайте себе вопрос - за что вы тут воюете?
во имя чего ваши жертвы?
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Зачем так пафосно?! "пАгиб". Погибают ребята землю свою от вас тварей защищающие, а это..подохла мразь , так вернее.
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очень жалко, что ты рашистская мразь не составишь ей компанию
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не один. таких матерей на расее уже тысячи. скоро у них комитет солдатских матерей запретят, как экстремистскую организацию
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когда денюшки от сыночка за убийство украинцев пересчитывала, все ОК было?... Небось подружкам хвасталась - "вот настоящего мужчину вырастила!! - бандеровцев мочит!!" Падла она короче...
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Конгресс США обнародовал законопроект по санкциям против России на сайте Палаты представителей.
Отмечается, что голосование по данному вопросу состоится 25 июля 2017 года. Могу России передать свои пол ведра перловки и резиновые боты ,которые соседка покойная переехавшая из Урала в Украину,оставила после себя. Ватаны давайте адрес!
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Сейчас еще будет инфа со словами этого дебила. Эта тварь конченная.
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Замість того щоб цю сучару пристрелити разом з її виродком, з неї вже телезвЄзду зробили.
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- Слухайте, "кацапи", а чого це ви на нашу землю приперлися?
- А мв хатим пасматреть, как у вас картошка и пшеница растёт...
- А чого зі зброєю?
- А мы в гости всегда с аружием ходим...
- А ми тих, хто до нас зі зброєю ходять, у свою землю кладемо... Знизу краще видно, як у нас збіжжя та городина ростуть...
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У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева - Цензор.НЕТ 6980
Пророссийские боевики сформировали заградотряды, чтобы контролировать своих россиян и если побегут то будет та та та та
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Да у нее животный страх за своего сыночка.
И ей глубоко плевать на то, что сыночек шел с заданием убивать. Вот в чем противоречие. А еше пусть скажет с экрана чей Крым.
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НЕ ,ВЫ ТОЛЬКО ПОЧИТАЙТЕ ЕЯ "ГЛУБОКИЕ" МЫСЛИ!!!!!

"Хочу, чтобы сын скорее вернулся домой, забыть это все ... сделать выводы. Забыть не получится, но выводы сделать надо. Вывод таков надо сделать, что люди не должны стрелять друг в друга. И страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше с нашими детьми ", - добавила Светлана Агеева.
"И политики, и СМИ, и другие", - отметила она. На уточняющий вопрос "И Соловьев с Киселевым?" Агеева добавила: "При всем уважении - да". ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ!!!! К КОМУ? СОЛОВЬЮ-КИСЕЛЮ? О КАКИХ ВЫВОДАХ РЕЧЬ?
"Не хочется никого обидеть, но разжигать (вражду) не надо, а делать какие-то движения навстречу друг другу", - отметила Агеева. СУКА НЕ ХОЧЕТ НИКОГО ОБИДЕТЬ!!!! У НИХ УБИТЬ -ЭТО ОБИДЕТЬ, НУ КАК НА НОГУ НАСТУПИТЬ! А ДВИЖЕНИЯ НАВСТРЕЧУ? ТАК КАКИЕ ВОПРОСЫ: НАЙУХ ИЗ УКРАИНЫ, ВМЕСТЕ СО СВОИМ СРАНЫМ ФЛОТОМ, ВЫДАЧА ВСЕХ ИУД, ВЫПЛАТА ВСЕГО УЩЕРБА И ВЕЧНОЕ ВЫМАЛИВАНИЕ ПРОЩЕНИЯ. И МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВНУКИ ЭТОГО ПОКОЛЕНИЯ ВАС ПРОСТЯТ. А ВООБЩЕ ТО ЛУЧШЕ ПОДОХНИТЕ ТВАРИ...ВСЕ.

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Сынок мразь и мамашка не лучше! Короче, все русские- холопы недомерка Путина о засранца Шойгу...
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И не погиб а сдох , и жать что только один на весь райцентр . Желательно чтоб в каждой семье на раисе хоть один накормил червей на Донбассе !
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Тварь кацапская в Украине жалуется, что командование положило х-р на ее сыночка-убийцу.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУ нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО
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