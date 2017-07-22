 У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, женщина признала, что ее сын служит в Вооруженных силах РФ по контракту. Она добавила, что российское командование ни разу не проявило интерес к его судьбе после задержания.
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Спасибо, вояки, за службу и защиту. Слава Украине.
Герої не вмирають.(С)
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вспомните кацапов в плену у чеченцев - ну совершенно другие люди,ангелы прямо..вот где правильный подход.
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тварюки,хоть задайте себе вопрос - за что вы тут воюете?
во имя чего ваши жертвы?
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Отмечается, что голосование по данному вопросу состоится 25 июля 2017 года. Могу России передать свои пол ведра перловки и резиновые боты ,которые соседка покойная переехавшая из Урала в Украину,оставила после себя. Ватаны давайте адрес!
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- А мв хатим пасматреть, как у вас картошка и пшеница растёт...
- А чого зі зброєю?
- А мы в гости всегда с аружием ходим...
- А ми тих, хто до нас зі зброєю ходять, у свою землю кладемо... Знизу краще видно, як у нас збіжжя та городина ростуть...
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Пророссийские боевики сформировали заградотряды, чтобы контролировать своих россиян и если побегут то будет та та та та
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И ей глубоко плевать на то, что сыночек шел с заданием убивать. Вот в чем противоречие. А еше пусть скажет с экрана чей Крым.
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"Хочу, чтобы сын скорее вернулся домой, забыть это все ... сделать выводы. Забыть не получится, но выводы сделать надо. Вывод таков надо сделать, что люди не должны стрелять друг в друга. И страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше с нашими детьми ", - добавила Светлана Агеева.
"И политики, и СМИ, и другие", - отметила она. На уточняющий вопрос "И Соловьев с Киселевым?" Агеева добавила: "При всем уважении - да". ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ!!!! К КОМУ? СОЛОВЬЮ-КИСЕЛЮ? О КАКИХ ВЫВОДАХ РЕЧЬ?
"Не хочется никого обидеть, но разжигать (вражду) не надо, а делать какие-то движения навстречу друг другу", - отметила Агеева. СУКА НЕ ХОЧЕТ НИКОГО ОБИДЕТЬ!!!! У НИХ УБИТЬ -ЭТО ОБИДЕТЬ, НУ КАК НА НОГУ НАСТУПИТЬ! А ДВИЖЕНИЯ НАВСТРЕЧУ? ТАК КАКИЕ ВОПРОСЫ: НАЙУХ ИЗ УКРАИНЫ, ВМЕСТЕ СО СВОИМ СРАНЫМ ФЛОТОМ, ВЫДАЧА ВСЕХ ИУД, ВЫПЛАТА ВСЕГО УЩЕРБА И ВЕЧНОЕ ВЫМАЛИВАНИЕ ПРОЩЕНИЯ. И МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВНУКИ ЭТОГО ПОКОЛЕНИЯ ВАС ПРОСТЯТ. А ВООБЩЕ ТО ЛУЧШЕ ПОДОХНИТЕ ТВАРИ...ВСЕ.
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