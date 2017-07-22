 В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на автодороге Ульяновка - Николаев столкнулись Mercedes-Benz Vito и MAN.
В результате погибли 3 человека, из них один ребенок. Пострадала женщина 1983 г. р. С телесными повреждениями она доставлена в медицинское учреждение.
(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
1941 20
Материалы по теме: ДТП
Автомобиль сбил военного мужчину в Киеве, полиция ищет водителя. Исправлено(100)
ДТП в Харькове: "ЗАЗ Sens" врезался в опору ЛЭП - погибли три человека. ФОТО(16)
ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(17)
Задержан пьяный водитель, сбивший женщину на курорте в Донецкой области. ФОТОрепортаж(42)
Трагедія в Миколаївській поліції - це ціна ігнорування напрацювань патріотів(0)
Экс-мэр Умани устроила смертельное ДТП в Черкассах - погиб человек, повреждено несколько автомобилей. ФОТОрепортаж(61)
В центре Киева на площади Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль. ФОТО(46)
написать о гибели людей ФОТОРЕПОРТАЖ !?
на вас что, креста нет ?
вы там вообще дебилы ?
фоторепортаж бывает о выставке кошечек,
идиоты, нет слов.....
Ответить
Ответить
Если у кого "креста нет", так это у Плюсов. На их сайте после любого (даже самого трагического, от которого выть хочется) репортажа, счастливые Таран, Мазур и Мосейчук благодарят, что мы "с ними"......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить