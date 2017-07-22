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 В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

дтп

В Николаевской области произошло ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на автодороге Ульяновка - Николаев столкнулись Mercedes-Benz Vito и MAN.

В результате погибли 3 человека, из них один ребенок. Пострадала женщина 1983 г. р. С телесными повреждениями она доставлена в медицинское учреждение.


В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 01В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 02В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 03В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 04В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 05В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 06В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 07В ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок 08


(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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Цензор,
написать о гибели людей ФОТОРЕПОРТАЖ !?

на вас что, креста нет ?
вы там вообще дебилы ?

фоторепортаж бывает о выставке кошечек,
идиоты, нет слов.....
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Фоторепортаж может быть не только с "выставки кошечек". Это тот же репортаж (как и здесь- иначе как ещё назвать?), только с использованием фото.
Если у кого "креста нет", так это у Плюсов. На их сайте после любого (даже самого трагического, от которого выть хочется) репортажа, счастливые Таран, Мазур и Мосейчук благодарят, что мы "с ними"......
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В житті не тільки кішечки та квіти, шановний. В житті буває і смерть. Більше того- вона неминуча.
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Чёт мне кажется, что водила микроавтобуса виноват...... Если так, то вообще пипец..... Сам на тот свет отправился, ещё одного чела с собою прихватил, а главное- ребёнка..... Бедные дети. Страдают из-за глупости взрослых....(((
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Чтоб тебе не казалось, могу объяснить: МАН выполнял левый поворот на объездную дорогу в сторону Херсона и не пропустил микроавтобус, движущися в сторону Новой Одессы. На этой развязке постоянно бьются машины из-за тупости тех, кто проектировал эту самую развязку.
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давно надо на этом участке закрыть левый поворот на объездную. До кольца пусть едут и там крутятся. Расстояние копеечное
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И что? Там, где возможны "повороты" притормаживать не пологаецца? Хотя бы ради находящегося в салоне ребенка? Была бы скорость другой, не было бы таких последствий. По крайней мере для тех, кто сзади.
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Развязка проектировалась-строилась при Совке в то время, когда грузоперевозки осуществлялись в подавляющем большинстве ж/д транспортом.Сейчас ничего не реконструируется и не строится, а в Николаевской области даже не ремонтируются автодороги.Сейчас на подступах к Николаеву стоят очереди из 100 тонных фур по десятку километров.По дорогам жутко двигаться, из-за фур, и дорог,на которых продавлены колеи этими же фурами.К тому же водители этих фур плюют на других участников движения(если они не на танки)Так и это быдло с днепровскими номерами убило 3-х человек.
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Пля, ты че ваще? Там виноват водитель фуры, который совершал разворот прям перед Вито...
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Да, виноват 200%. Смотрел видео. Только челу гнать всё-равно не надо было......
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Это то же место по моему где когда то военные влетели под фуру. Явно видно удар в бочину грузовика. Там конченые развороты и выезды с заправок вдоль трассы
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ ДТП на Николаевщине погибли 3 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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