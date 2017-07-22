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 Общество
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Все про:контрабанда (1967) пограничники (1304) сигареты (666) Донецкая область (4490)

 7 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизами пытались ввезти из оккупированного Донецка. ВИДЕО

В Донецкой области задержана крупная партия контрабандных сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на контрольный пост "Березовое" прибыл грузовой автомобиль DAF, водитель которого ехал из неподконтрольного Донецка. Во время осмотра пограничники обнаружили в двойном днище прицепа табачные изделия (14 коробов - почти 7 тыс. пачек сигарет) с поддельными акцизными марками Украины.

Предварительная стоимость товара составляет более 175 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одессе. ФОТОрепортаж

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Чем больше ворьё Украинское будет поднимать цены,тем больше будет контрабаса - логика жанра !!!
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Да куда же мне угнаться за профессиональным хуйлоботом.
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Шо ж это торговые партнёры соевого так распоясались? Решили в обход шакаладного, бабла по лёгкому срубить? А как же ш блакада, возглавляемая самим....?
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подогнали мне переселенцы сепарских сигарет,для прикола...правда, с названием "Хортица"...никаких акцизных марок на них не было...в лугандонии они стоят ,в переводе на наши-12 гривен...дерьмо редкостное-мне для этого их подогнали,мол попробуй,какое дерьмо производят в лугандоне...попробовал..и повторюсь-дерьмовей сигарет я в жизни не курил(а курил я разнообразные сигареты, начиная с 90 года)....
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"...вы полагаете все это будет куриться? Я полагаю, что все это нужно скурить". (Москва слезам не верит)
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цены растут - страна нет! Порохоботы - идите, нахер сразу.
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Хтоб і що б не обіцяв вам, та тарифи не впадуть, але їхня доля у витратах домогосподарств знижується. І не кажіть, що це не так.
Ви застрелитеся, мабуть, та я можу довести, що квартплата зараз по відношенню до мінімалки МЕНША ніж була при Брєжнєве, коли всім жилося по нєжному, як кажуть совки-йулинці.
Отже:
При Льоні мінімалка було 70р. Зараз - 3200. Тобто 3200/70=46.
При Льоні за 2к. хрущовку 45м2 заг. площі батьки платили 12р. Зараз за 2К 52м2 заг. площі платимо 192 грн. + 3м3 гарячої води - 240грн і 4м3 холодної - 80 грн. Всього 192+240+80=512грн.
Порівняємо з совком: 12р.х46=522грн. Але площа більша.
За те електрика була 4 коп.кВт. Пересічно спалювали 200кВт на 8р. Зараз мало б бути 8*46=368грн. Але за 200кВт ми зараз платили б, якби спалили, 258грн. (платимо менше, хоч у нас електроплита).
Отже, утримання житла та проживання зараз коштує для людини, що живе на мінімалку МЕНШЕ ніж у найкращі часи СРСРа.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество7 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизами пытались ввезти из оккупированного Донецка. ВИДЕО
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