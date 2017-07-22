 7 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизами пытались ввезти из оккупированного Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на контрольный пост "Березовое" прибыл грузовой автомобиль DAF, водитель которого ехал из неподконтрольного Донецка. Во время осмотра пограничники обнаружили в двойном днище прицепа табачные изделия (14 коробов - почти 7 тыс. пачек сигарет) с поддельными акцизными марками Украины.
Предварительная стоимость товара составляет более 175 тыс. гривен.
580 16
Польские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря(21)
1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одессе. ФОТОрепортаж(7)
На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж(10)
Налоговики изъяли в Донецкой области из незаконного оборота сигарет почти на 1,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж(1)
Контрразведка СБУ совместно с ГПУ пресекла незаконный экспорт двигателей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам. ФОТОрепортаж(50)
СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине. ФОТОрепортаж(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ви застрелитеся, мабуть, та я можу довести, що квартплата зараз по відношенню до мінімалки МЕНША ніж була при Брєжнєве, коли всім жилося по нєжному, як кажуть совки-йулинці.
Отже:
При Льоні мінімалка було 70р. Зараз - 3200. Тобто 3200/70=46.
При Льоні за 2к. хрущовку 45м2 заг. площі батьки платили 12р. Зараз за 2К 52м2 заг. площі платимо 192 грн. + 3м3 гарячої води - 240грн і 4м3 холодної - 80 грн. Всього 192+240+80=512грн.
Порівняємо з совком: 12р.х46=522грн. Але площа більша.
За те електрика була 4 коп.кВт. Пересічно спалювали 200кВт на 8р. Зараз мало б бути 8*46=368грн. Але за 200кВт ми зараз платили б, якби спалили, 258грн. (платимо менше, хоч у нас електроплита).
Отже, утримання житла та проживання зараз коштує для людини, що живе на мінімалку МЕНШЕ ніж у найкращі часи СРСРа.
Ответить
Ответить
Ларик Гор (Джамал)
22.07.2017 10:55
Ответить