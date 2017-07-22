 Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Диаш необходимо сдать заграничный паспорт и являться по вызову суда. Срок действия решения суда - 60 суток, до 21.09.2017.
фото и видео - Олег Богачук
Напомним, в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовал Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина. Девушка выкрикивала "Живе Беларусь". Ее вывели сотрудники госохраны.
Позднее адвокат задержанной сообщил, что ей инкриминируют злостное хулиганство с сопротивлением работникам полиции. Данная статья влечет за собой от 2 до 5 лет лишения свободы.
Если также выяснится, что она использовала поддельное удостоверение журналиста, ей также будут инкриминировать статью "использование поддельных документов".
Сотрудник пресс-службы Президента подтвердил, что девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ. В издательской группе "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.
В движении Femen подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма".
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місцева панянка.
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мне о ваших желаниях знать совсем не нужно.
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Назар Приходько додав 3 нові світлини.
6 год. ·
Багато хто пише, що проникнення на зустріч Пороха і Бульби активістки "Femen" - свідчить про діряву охорону.
З одного боку, можна погодитись - можна, але згадайте, як інша активістка цієї з дозволу сказати організації потрапила на зустріч Меркель і Путіна.
Виходить, що і німецька і що найголовніше - розхвалена російська охорона, а точніше спецслужби - теж діряві.
Насправді ж, не в дірявості справа, а в тому, що справжній експромт неможливо передбачити і вирахувати. Згадайте ще один випадок, а саме світлину невідомого Патріота з гранатометом, який направлено на будівлю ВРУ...
До чого я це все? Політикам і активістам конче не вистачає креативу і нестандартного бачення ситуації.
Пам'ятаю, як далекого 2008-го року, я з Побратимами по молодіжній організації провели акцію біля румунської амбасади, через те, що Румунія пред'явила Україні якісь там права на русло Дунаю і острів Зміїний. Ми принесли хлопавки, петарди, такий собі конфетійний гранатомет, і плакат з повією, розфорбованою у прапор Румунії. Був скандал в силових відомствах нашої країни, бо "Як же ви допустили!!!" - а просто: акція не з ким не погоджувалася і розроблялася в умовах суворої конспірації
То ж, креативте - і буде вам щастя
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Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак (взят здесь же, с Цензора!)Объясни, а то я уже запутался...
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1. кто такая и как оказалась в Украине?
2. Как попала на мероприятие?
3. СБУ-Гелетей что, совсем не охраняют?
4. И, наконец, а кому это все было надо?
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4. Руху Фемен.
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Кого щас удивишь голой жопой?
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Суд освободил активистку FEMEN Диаш под личное обязательство... больше никогда и никому не показывать сиськи!
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