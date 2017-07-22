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Все про:Femen (584) Лукашенко (1669) скандал (5052) суд (21281) Олег Богачук (558)

 Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства активистке движения Femen Анжелине Диаш, оголившейся накануне в Администрации Президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства 01
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. 22 июля суд изберет ей меру пресечения

Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства 03




Диаш необходимо сдать заграничный паспорт и являться по вызову суда. Срок действия решения суда - 60 суток, до 21.09.2017.

Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства 04

Смотрите: Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО

Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства 05


фото и видео - Олег Богачук

Напомним, в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовал Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина. Девушка выкрикивала "Живе Беларусь". Ее вывели сотрудники госохраны.

Позднее адвокат задержанной сообщил, что ей инкриминируют злостное хулиганство с сопротивлением работникам полиции. Данная статья влечет за собой от 2 до 5 лет лишения свободы.

Если также выяснится, что она использовала поддельное удостоверение журналиста, ей также будут инкриминировать статью "использование поддельных документов".

Читайте: Оголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

Сотрудник пресс-службы Президента подтвердил, что девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ. В издательской группе "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.

В движении Femen подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма".
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зате українською володіє.
місцева панянка.
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Фамилия португальская,видимо - из Бразилии,судя по цвету кожи и слкаду лица
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В неї акценту немає.Народилась чи росла в нас.
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Маманя подеблась в своё время за валюту . Умничаете ...
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Я бы ее объязал голой 15 суток по Киеву бегать с 9 до 16-00
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Твой рабочий день с видом на место пробежки ? Хитёр...
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поделились бы своими мыслями с лицом мужского пола,
мне о ваших желаниях знать совсем не нужно.
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А у тебя, что нет его? вообще ты мне можешь сказать против чего она протестовала?
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а фемен-это тупо эксгибиционистки. потому как после них все помнят сиськи, но почти никто не помнит чего они хотели сказать))
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Задам один простой но сложный вопрос - почему если какая-то девчонка попадает на такое мероприятие с такой лёгкостью ,порошенко ещё жив ,почему его не устранили его смертельные враги из кремля??? Может потому,что он совсем им не враг а наоборот и они его берегут ,как зеницу ока ??? Вот такой у меня возник вопрос ....
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вопрос правомерный. и ответ такой же. он не человек, он институт, а институт невозможно застрелить. это в рашке - чик по горлу и в колодец. поплакали водки попили и точно такого опять себе на шею посадили. нам ни в коем случае не надо брать пример с рашки и выборы у нас будут. хватит ему и одного срока.
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Да он институт,при чём институт коррупции и лжи и предательства ...
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овоща ,, убили,, и ничего страшного не случилось, государство как было так и осталось.
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Ну не убили,может поэтому оно всё так и осталось ..
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Олег Хардин - все просто - записывайте...

Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 5319 Назар Приходько додав 3 нові світлини.
6 год. ·

Багато хто пише, що проникнення на зустріч Пороха і Бульби активістки "Femen" - свідчить про діряву охорону.
З одного боку, можна погодитись - можна, але згадайте, як інша активістка цієї з дозволу сказати організації потрапила на зустріч Меркель і Путіна.
Виходить, що і німецька і що найголовніше - розхвалена російська охорона, а точніше спецслужби - теж діряві.

Насправді ж, не в дірявості справа, а в тому, що справжній експромт неможливо передбачити і вирахувати. Згадайте ще один випадок, а саме світлину невідомого Патріота з гранатометом, який направлено на будівлю ВРУ...
До чого я це все? Політикам і активістам конче не вистачає креативу і нестандартного бачення ситуації.
Пам'ятаю, як далекого 2008-го року, я з Побратимами по молодіжній організації провели акцію біля румунської амбасади, через те, що Румунія пред'явила Україні якісь там права на русло Дунаю і острів Зміїний. Ми принесли хлопавки, петарди, такий собі конфетійний гранатомет, і плакат з повією, розфорбованою у прапор Румунії. Був скандал в силових відомствах нашої країни, бо "Як же ви допустили!!!" - а просто: акція не з ким не погоджувалася і розроблялася в умовах суворої конспірації Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 5904
То ж, креативте - і буде вам щастя Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 5904
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 9658
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проходной двор какой то,назначать любих друзив,а не профи до добра не доведет.
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Ей повезло, что оголилась перед президентами с коммунистическим прошлым, они дяди добрые
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Хорошо, что хоть не Поклонская в мантии судьи сидит, и судит....
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могла бы и Поклонская оголиться, вот был бы информационный повод.
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Поклонскую злая судьба застала в Крыму. Если бы она работала в другом регионе, то сейчас бы работала в реФФормированной прокураторе, захыщала б ценности революции Гидности, отстаивала путь у Европу и ходила бы на праздники в вышиванке
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Наверное эта судья Печерского суда работала еще в продажном Печерском суде злочынного режиму Януковича? Хорошо, что теперь все изменилось. Правда?
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Ну вот, я же говорил, что показать сиськи, это совсем не то, что показать жопу.
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За жопу 8500 грн. штрафа назначили. Для безработного это смерть.
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он их давно уже на монетизации ролика отбил. Пол-кацапии посмотрело во главе с куцепутиным.
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ничЕ! он еще где-нить вінирнет...может теперь чужую жопу кусать будет..
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Ей хотят за сиськи от двух до пяти. Писец. А Допа и иже с ним еще гуляют? У нас всю Раду сажать нужно и не за сиськи, а они все штаны протирают.
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Куча видео, где сопротивляются мусорам и что? Где за сопротивление?
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Просто нет ещё результата экспертизы о подделке.
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За подделку документов. И сиськи тут никаким боком.
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Не, ну вопросов - таки куча:
1. кто такая и как оказалась в Украине?
2. Как попала на мероприятие?
3. СБУ-Гелетей что, совсем не охраняют?
4. И, наконец, а кому это все было надо?
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2. По підсобному журналістському посвідченню.
4. Руху Фемен.
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2. - Я и говорю - БАРДАК!!! Про ФЕМЕН - не скажу, мужик я...
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Теж так вважав про Бардак-тепер змінив думку.
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Но там хоть было что показывать или плоскодонка бо будет сильно обидно когда нечего было даже показывать да еще засудили -кто в курсе дела пусть напишет бо я сам лично этой сцены не видел и не могу оценить увиденного -на сколько стоило это делать или в этой конторе подбирают чтобы не было плоскодонок.
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Акт секстремизма єто вам как вьісшая стадия єкстремизма, терроризма, фашизма, коммунизма, простого изма...ну вьі поняли про гольіе сиськи, которьіми можно запугать непиступньіх президентов.
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почему не бросила гранату?осчастливила бы две страны
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Забавен дрескод РАБОТНИЧКОВ ПРОКУРАТУРЫ, - ПРОСТЕНЬКАЯ РУБАШЁНКА И , наверное, РВАНЫЕ КРОССОВКИ - типа я х"й без соли доедаю бо честный и взяток не беру
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства - Цензор.НЕТ 1181

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Хто підсунув / проплатив посвідчення "діячці" ? І не тільки посвідчення, а ще й її "протест" ? Тепер долЯри відкладає, щоб відкупити від строку цю "розумасю" ? Чи вже роль зіграла, хай посидить ? І тоді на зоні може хоч щодня оголюватися. Чи за "просто так", без грошиків - ні ?
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Femen отстали от жизни:
Кого щас удивишь голой жопой?
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Я обожаю этих девушек из FEMEN.Это лучше гранатомётов и бомб пробивает бетон заскорузлой нашей власти. Показывает никчемнисть наших винницких барыг,мало чем отличающихся от донецких и мышьяковых.
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Страшный БЕНДЕРовец





Суд освободил активистку FEMEN Диаш под личное обязательство... больше никогда и никому не показывать сиськи!
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Судья какая то молодая соска .Если копнуть,то окажется что родители члены КПСС
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Бред написал. У меня дедушка пол жизни проработал в Кривбассе на руднике им. Ильича каким-то крупным политработником. Мне это не мешает уважать его память, как человека, который меня воспитал. И вместе с тем оставаться украинцем и любить свою страну. У каждого украинца можно в предках найти хотя бы одного члена КПСС
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Так люстрация должна быть как в польше , как в Прибалтике , а не так как в Украине .- всех поголовно членов КПСС и их детей не допускать к руководящим постам
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Возникает вопрос, в АП может любой с фальшивым удостоверением зайти. Меня теперь не удивляют убийства людей на улицах Киева.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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