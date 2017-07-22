EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  6731  121
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6685) Луганщина (4060) плен (1833) Агеев (14)

 Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

В СИЗО Старобельска Луганской области состоялась свидание российского наемника Агеева с его матерью, которая приехала из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Светлана Агеева и корреспондент новой газеты Павел Каныгин приехали на поезде в Харьков, оттуда направились в Старобельск на машине. Здесь в СИЗО содержится пленный ефрейтор армии РФ Виктор Агеев.

Агеева написала заявление на свидание, после чего встреча состоялась. Сначала мама увидела сына при журналистах, позднее состоялась встреча наедине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать российского наемника Агеева приехала в Украину

"Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает. Встреча с мамой для него оказалась почти сюрпризом, он только сегодня узнал, что мама приехала к нему. Четыре месяца они не виделись", - сообщал Каныгин..



По информации корреспондента "Новой газеты" встреча состоялась при содействии Администрации президента Украины и СБУ. Мать Агеева высказала им слова благодарности за это.

Также читайте: "Я военнослужащий. Часть 65246", - взятый в плен на Донбассе Агеев подтвердил, что является контрактником армии РФ

"Еще Агеева беспокоилась, что на территории Украины она столкнется с агрессией. Мама ефрейтора читала комментарии в соцсетях, переживала. Несмотря на то, что сын ее сейчас обвиняется в серьезных преступлениях, к матери тут относятся спокойно, ей содействуют и идут навстречу", - отметил Каныгин.

Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Смотрите: "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Для чего нам показывают эту грязную свиноматку и ее уепана? Понять и простить? Над ее киздежем уже порабали видно невооруженным глазом. Проклинаю их род выводок до последнего колена.Аминь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на похороны 14солдат, которые в эти дни буду по всей стране, СБУ не хочет подвезти мамам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что пустили эту свиносуку к свинощенку - это правильно. Любая мразь будь-то Чикатило или Оноприенко имеют право на свиданку. Другое дело, что ватную сущность из какцапа можно выбить только вместе с мозгами. Надеюсь, что мамаша этого упыря еще долго будет ездить к этому мудаку в тюрьму. Лет 15.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пожизнено бы а не лет 15. Но думаю что в нашем УК за такое пожизненое не дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну мы же конституцию под прокурора поменяли а здесь защита нац интересов...но это когда депутаты а не де путаны....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Просьба окровавленными руками нам поздравления не подписывать» © Валерия Новодворская «Кровь можно и слизать» © Людмила Алексеева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суку гнать нах др ()уйла!
Хай папросит чтоб войну прекратило,падло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь, Виктор, расскажи маме в глаза, как вас на Украине нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб освободить наших из плена любой шах приемлем. Наши сидять не за что уже по несколько лет, если обменяют на этого хрена и то хорошо, пусть едут хоть мамки хоть папки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мы ещё раз доказали что лучше и гуманней чем имперско-крепостной режим... кацапы это знают и неприменно пользуются, одна только гадя савченко чего только стоит..... ватных мамаш по всей расеи не разбудить для них туПин царь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто нибудь увидел в глазах этой мрази Витюшки А Геева-хотя-бы каплю раскаяния?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если задуматься.....Пацан, отравленный пропагандой, три дня пробыл на даунбассе,еще и не понял толком что к чему и се ля ви. Чтобы "извиняться" ,надо осознать вину и персональную и коллективную.Дай ,Бог .... он еще и прозреет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смысл такой :

Москали могут устраивать сафари на украинцев и нихера им не будет . Можно убивать сколько пожелаешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Агеев пошел на сделку со следствием,он нам нужен как доказательство в ООН, огрессии русских орков против украинцев.
Хватит зрадофилить!мозги включай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если контрактник ,значит хотел заработать денег за убийства Украинцев .снисхождений не может быть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ефрейтор прибыл в Украину убивать украинцев. Получал деньгу за это. Плюс то ,что добудет с трупов-- часы, трусы, обувку , коронки золотые. Так они устроены, эти псы войны. Он убийца. Вернуть его россии , это предательство народа Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дивлюсь відео і вчерговий раз переконуюсь: кацапи-не люди. "ми сдєлаєм виводи...." пля, та твій виродок не вікно в школі розбив, він приїхав людей убивати, та ти курва, на колінах дякувати маєш, за те що живий, за те що сидить в НОРМАЛЬНИХ умовах, за те що приїхати дозволили, а вона "сделаєм виводи...." мішєбратья, млять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти