 Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Светлана Агеева и корреспондент новой газеты Павел Каныгин приехали на поезде в Харьков, оттуда направились в Старобельск на машине. Здесь в СИЗО содержится пленный ефрейтор армии РФ Виктор Агеев.
Агеева написала заявление на свидание, после чего встреча состоялась. Сначала мама увидела сына при журналистах, позднее состоялась встреча наедине.
"Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает. Встреча с мамой для него оказалась почти сюрпризом, он только сегодня узнал, что мама приехала к нему. Четыре месяца они не виделись", - сообщал Каныгин..
По информации корреспондента "Новой газеты" встреча состоялась при содействии Администрации президента Украины и СБУ. Мать Агеева высказала им слова благодарности за это.
"Еще Агеева беспокоилась, что на территории Украины она столкнется с агрессией. Мама ефрейтора читала комментарии в соцсетях, переживала. Несмотря на то, что сын ее сейчас обвиняется в серьезных преступлениях, к матери тут относятся спокойно, ей содействуют и идут навстречу", - отметил Каныгин.
Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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родвыводок до последнего колена.Аминь.
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Хай папросит чтоб войну прекратило,падло!
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Москали могут устраивать сафари на украинцев и нихера им не будет . Можно убивать сколько пожелаешь
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Хватит зрадофилить!мозги включай.
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Вижу.
Но их там нет!
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