 Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать российского наемника Агеева приехала в Украину

Агеев

украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.



В интервью украинскому телеканалу Агеев





Смотрите: "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева. ВИДЕО

, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.