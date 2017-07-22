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 "Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет", - в бою под Красногоровкой российские террористы применили "Град-П" с новейшим зарядом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стали известны новые подробности боестолкновения с ДРГ российских наемников под Красногоровкой.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військове телебачення України".

Как рассказал заместитель командира батальона Владимир (фамилия не уточняется - ред.), во время атаки российские террористы применили Град-П ("Партизан") с новейшим безосколочным зарядом и глубоким разрывным действием, рассчитанным на здания и блиндажи.

"С учетом того, что стрельба была по городу, эти заряды были спланированы специально", - отметил он, добавив, что такие заряды были испытаны россиянами лишь в мае этого года.





"Простой шахтер использовать по взрослому артиллерийские комплексы не сможет. Это должна быть спецподготовка", - заявил замкомбата.

По его словам, в 4:15 начался повторный мощный обстрел с применением "Града", танка, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В это же время, под огневым прикрытием около 20 террористов приблизились к нашим позициям. После продолжительного боя ДРГ террористов была вынуждена отступить. Около 8 утра бой был полностью окончен.

Согласно данным радиоперехвата в этом бою погибло четыре террориста.

Смотрите также: "Стрельба не прекращалась. Была карусель. Работало 2-3 танка", - боец ВСУ о подробностях боя под Красногоровкой. ВИДЕО

Украинский военнослужащий также продемонстрировал фотографии уничтоженных российских террористов.

Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет, - в бою под Красногоровкой российские террористы применили Град-П с новейшим зарядом 01Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет, - в бою под Красногоровкой российские террористы применили Град-П с новейшим зарядом 02Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет, - в бою под Красногоровкой российские террористы применили Град-П с новейшим зарядом 03


"С нашей стороны пришлось выдвигать крупное вооружение с района отведения, так как у нас здесь на позициях ничего нету из крупнокалиберного согласно минским соглашением. В принципе дали достойный ответ", - сообщил Владимир.

Во время этого боевого столкновения, трое украинских военных погибли, семеро получили ранения, а местонахождение еще одного украинского бойца уточняется, сообщил также замкомбата.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля. ФОТО

"Это была разведка боем наших позиций. Наши позиции достаточно хорошо оборудованы. Так просто их не обнаружишь ни с квадрокоптера. ни из каких-то оптических средств. То есть была разведка боем.

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Рыгорошеновское перемирие- это уничтожение и деморализация войск ВСУ.
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Альтэрнатывы минським договорнякам все равно нет
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Град-П создан специально для стрельбы по городам. Оружие очень почитаемое террориствами всех мастей
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортаж"Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет", - в бою под Красногоровкой российские террористы применили "Град-П" с новейшим зарядом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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