 "Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет", - в бою под Красногоровкой российские террористы применили "Град-П" с новейшим зарядом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військове телебачення України" Как рассказал заместитель командира батальона Владимир, во время атаки российские террористы применили Град-П ("Партизан") с новейшим безосколочным зарядом и глубоким разрывным действием, рассчитанным на здания и блиндажи."С учетом того, что стрельба была по городу, эти заряды были спланированы специально", - отметил он, добавив, что такие заряды были испытаны россиянами лишь в мае этого года."Простой шахтер использовать по взрослому артиллерийские комплексы не сможет. Это должна быть спецподготовка", - заявил замкомбата.По его словам, в 4:15 начался повторный мощный обстрел с применением "Града", танка, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В это же время, под огневым прикрытием около 20 террористов приблизились к нашим позициям. После продолжительного боя ДРГ террористов была вынуждена отступить. Около 8 утра бой был полностью окончен.Согласно данным радиоперехвата в этом бою погибло четыре террориста.Украинский военнослужащий также продемонстрировал фотографии уничтоженных российских террористов.

"С нашей стороны пришлось выдвигать крупное вооружение с района отведения, так как у нас здесь на позициях ничего нету из крупнокалиберного согласно минским соглашением. В принципе дали достойный ответ", - сообщил Владимир.Во время этого боевого столкновения, трое украинских военных погибли, семеро получили ранения, а местонахождение еще одного украинского бойца уточняется, сообщил также замкомбата."Это была разведка боем наших позиций. Наши позиции достаточно хорошо оборудованы. Так просто их не обнаружишь ни с квадрокоптера. ни из каких-то оптических средств. То есть была разведка боем.