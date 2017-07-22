 "Простой шахтер использовать артиллерийские комплексы не сможет", - в бою под Красногоровкой российские террористы применили "Град-П" с новейшим зарядом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військове телебачення України".
Как рассказал заместитель командира батальона Владимир (фамилия не уточняется - ред.), во время атаки российские террористы применили Град-П ("Партизан") с новейшим безосколочным зарядом и глубоким разрывным действием, рассчитанным на здания и блиндажи.
"С учетом того, что стрельба была по городу, эти заряды были спланированы специально", - отметил он, добавив, что такие заряды были испытаны россиянами лишь в мае этого года.
"Простой шахтер использовать по взрослому артиллерийские комплексы не сможет. Это должна быть спецподготовка", - заявил замкомбата.
По его словам, в 4:15 начался повторный мощный обстрел с применением "Града", танка, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В это же время, под огневым прикрытием около 20 террористов приблизились к нашим позициям. После продолжительного боя ДРГ террористов была вынуждена отступить. Около 8 утра бой был полностью окончен.
Согласно данным радиоперехвата в этом бою погибло четыре террориста.
Украинский военнослужащий также продемонстрировал фотографии уничтоженных российских террористов.
"С нашей стороны пришлось выдвигать крупное вооружение с района отведения, так как у нас здесь на позициях ничего нету из крупнокалиберного согласно минским соглашением. В принципе дали достойный ответ", - сообщил Владимир.
Во время этого боевого столкновения, трое украинских военных погибли, семеро получили ранения, а местонахождение еще одного украинского бойца уточняется, сообщил также замкомбата.
"Это была разведка боем наших позиций. Наши позиции достаточно хорошо оборудованы. Так просто их не обнаружишь ни с квадрокоптера. ни из каких-то оптических средств. То есть была разведка боем.
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