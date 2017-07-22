 Работа судов девяти районов Украины остановилась из-за полного отсутствия судей, - ТСН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Для жительницы Куликовки на Черниговщине Анны Дейнеко оформление наследства растянулось уже на полтора месяца, хотя в нормальном ритме работы суда это решается в течение одного дня. "Думаю, войду в наследство, матери пай и родителей, это я получу 10 тысяч гривен и ремонты сделаю. Документы уже все готовы в суд. Ну а судьи нет. А я тут при чем, что у вас судьи нет? Мне деньги нужны, я деньги люблю и продукты хорошие ", - говорит жительница села Вересоч.
Руководитель аппарата Куликовского суда показывает необитаемый кабинет председателя. Он опустел в сентябре, а в мае уволилась последняя судья с полномочиями. Судебный зал абсолютно пустой, столы уже начинают пылиться. За полтора месяца здесь не провели ни одного судебного заседания - судить некому.
Для уголовных дел существует механизм: их везут в апелляционный суд, где решают, в какой район перенаправить дело. И уже на заседание участникам процесса придется ехать туда - за 100 или 200 километров. В результате, например, разрешение на арест, которое можно было получить за несколько часов, приходится ждать до трех суток. "Расстояние и время, вы понимаете, играет на руку только преступникам", - признается руководитель Куликовского райотдела полиции Валерий Слисаренко.
Для гражданских дел альтернативы нет вообще - только ждать назначения нового судьи. В Куликовке дел уже собралось около сотни. Всего в Украине жители 9 районов не имеют доступа к правосудию - там или одновременно уволились все судьи, или же у них закончились полномочия. Без судей сейчас Куликовский районный суд Черниговской области, Лоховицкий районный суд Полтавской области, Жидачивский районный суд Львовской области, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области, Радивиловский районный суд Ривненской области, также заблокированы суды: Путильский Черновицкой области, Скадовский Херсонской, Новомосковский Харьковской, Карловский Полтавской области - там у судей нет полномочий".
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судей на мыло!
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