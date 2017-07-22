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 Работа судов девяти районов Украины остановилась из-за полного отсутствия судей, - ТСН. ВИДЕО

суд

Девять районов Украины остались без местных судей. В районах, где не осталось ни одного судьи на целый район, ищут решение этой проблемы. Без работников Фемиды люди не могут ни получить наследство, ни оформить развод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Для жительницы Куликовки на Черниговщине Анны Дейнеко оформление наследства растянулось уже на полтора месяца, хотя в нормальном ритме работы суда это решается в течение одного дня. "Думаю, войду в наследство, матери пай и родителей, это я получу 10 тысяч гривен и ремонты сделаю. Документы уже все готовы в суд. Ну а судьи нет. А я тут при чем, что у вас судьи нет? Мне деньги нужны, я деньги люблю и продукты хорошие ", - говорит жительница села Вересоч.

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Руководитель аппарата Куликовского суда показывает необитаемый кабинет председателя. Он опустел в сентябре, а в мае уволилась последняя судья с полномочиями. Судебный зал абсолютно пустой, столы уже начинают пылиться. За полтора месяца здесь не провели ни одного судебного заседания - судить некому.



Для уголовных дел существует механизм: их везут в апелляционный суд, где решают, в какой район перенаправить дело. И уже на заседание участникам процесса придется ехать туда - за 100 или 200 километров. В результате, например, разрешение на арест, которое можно было получить за несколько часов, приходится ждать до трех суток. "Расстояние и время, вы понимаете, играет на руку только преступникам", - признается руководитель Куликовского райотдела полиции Валерий Слисаренко.

Для гражданских дел альтернативы нет вообще - только ждать назначения нового судьи. В Куликовке дел уже собралось около сотни. Всего в Украине жители 9 районов не имеют доступа к правосудию - там или одновременно уволились все судьи, или же у них закончились полномочия. Без судей сейчас Куликовский районный суд Черниговской области, Лоховицкий районный суд Полтавской области, Жидачивский районный суд Львовской области, Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области, Радивиловский районный суд Ривненской области, также заблокированы суды: Путильский Черновицкой области, Скадовский Херсонской, Новомосковский Харьковской, Карловский Полтавской области - там у судей нет полномочий".
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А молодые специалисты тоже уже закончились? Порошенко , идя в Презы, грозился все ячейки наполнить молодыми талантливыми выпускниками украинских и зарубежных высших школ. И ШО???
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Он же не представлял тогда уровень образования этих "молодых специалистов".
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не платить им зарплату... может сами разбегутся... !
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Може,как раз и разбегаются оттого,шо приходится жить на одну зарплату?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРабота судов девяти районов Украины остановилась из-за полного отсутствия судей, - ТСН. ВИДЕО
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