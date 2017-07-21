 Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, у памятного знака защитникам Украины, павшим за освобождение города, состоялось возложение цветов. Памятный знак освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий.
После этого колонна машин отправилась на центральную площадь. Секретарь горсовета Юрий Евсиков вручил военным 128-й и 57-й бригад, врачам, медицинским сестрам, работникам ГСЧС и полиции медали, изготовленные по случаю 3-й годовщины освобождения города.
После торжественной части жители города с 20-метровым флагом отправились по улицам. Завершилось празднование открытием памятной экспозиции.
Напомним, 21 июля 2014 года сводные подразделения Сил специальных операций Украины освободили Торецк от незаконных вооруженных формирований. 33 бойца и 8 спецназовцев почти 8 часов сдерживали наступление более 200 вооруженных боевиков, усиленных 2 танками и БМП. В тот день ранения получили 3 военных. К вечеру украинские войска получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги.
(Фото Торецкого горсовета)
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https://antikor.com.ua/articles/179343-mer-separatist_tainstvenno_ischez_iz_sizo_na_donbasse
Экс-мэр Торецка Владимир Слипцов, обвинённый прокуратурой в сепаратизме, таинственным образом пропал из СИЗО.
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И это произойдёт, но не при Порошенко, а при другом верховном главнокомандующем и президенте.
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Лично я бы голосовал за кого то из националистов, типа Илиенко.
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Кстати, ник у тебя правильный. Пуйло - бог для рашистских дибилоидов, а Порошенко-бог для ватно-шоколадных дибилоидов.
Но Украина не рашка, поэтому тут нет много лизунов власти, в отличие от рашки.
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Ты этого мордатого лузера в президентах видишь?
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Одно огорчает, ни на одной фотке не видно мальчика в трёхлетних трусиках.
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