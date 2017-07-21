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 Общество
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 Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Торецке (Донецкая область) состоялись праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, у памятного знака защитникам Украины, павшим за освобождение города, состоялось возложение цветов. Памятный знак освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий.

После этого колонна машин отправилась на центральную площадь. Секретарь горсовета Юрий Евсиков вручил военным 128-й и 57-й бригад, врачам, медицинским сестрам, работникам ГСЧС и полиции медали, изготовленные по случаю 3-й годовщины освобождения города.

После торжественной части жители города с 20-метровым флагом отправились по улицам. Завершилось празднование открытием памятной экспозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный в Торецке боевик рассказал об убийствах оккупантами украинских военнопленных, - СБУ. ФОТО

Напомним, 21 июля 2014 года сводные подразделения Сил специальных операций Украины освободили Торецк от незаконных вооруженных формирований. 33 бойца и 8 спецназовцев почти 8 часов сдерживали наступление более 200 вооруженных боевиков, усиленных 2 танками и БМП. В тот день ранения получили 3 военных. К вечеру украинские войска получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги.


Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 01Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 02Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 03Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 04Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 05Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 06Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 07Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 08Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 09Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 10Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 11Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 12Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 13Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 14Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 15Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 16Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 17Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 18Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города 19

(Фото Торецкого горсовета)

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Супер! Аж не верится. А что там их мэр-сепар, который в своё время ВСУ из Торецка (из окраин города даже!) выгонял и устраивал митинги сепаров против ВСУ? Сидит или уже перекрасился и дальше головует?
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Alex Fahrer - Армянское радио отвечает... - на свободе, наверное к выборам готовится :D

https://antikor.com.ua/articles/179343-mer-separatist_tainstvenno_ischez_iz_sizo_na_donbasse

Экс-мэр Торецка Владимир Слипцов, обвинённый прокуратурой в сепаратизме, таинственным образом пропал из СИЗО.

Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города - Цензор.НЕТ 6152
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спасибо за инфо. Ну хоть как-то государство отреагировало. По правде говоря не верил, что эту гадину, которая всё из подтишка в основном делала, кто-то будет преследовать.
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сепарский городишка. там куча моей ватноколенной родни.
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У моей дочки одногруппница из этого города. Так она говорит, что им без разницы кто с кем воюет, мол мы хАтим Шо бы не стреляли... Вот такое у них там у всех отношение...
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Уверен, что и Донецк с Луганском можно аналогично освободить от рашистских оккупантов.
И это произойдёт, но не при Порошенко, а при другом верховном главнокомандующем и президенте.
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Не обязательно... При любом вменяемом проукраинском президенте, не барыге, патриоте.
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Не знаю. Хотя например, Гриценко. А ещё лучше Саакашвили. Но его не зарегистрируют.
Лично я бы голосовал за кого то из националистов, типа Илиенко.
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Кто такой Гриценко в политике Украины? Лузер и баллобол, а Саакашвили не далеко ушел.
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ну Петя не лузер, как никак стал президентом... Стало легче? Ну и не балабол он совсем ))
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Нум у Пети хотябы история и результаты есть, а у этих?
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извини, не понял сразу, что из секты свидетелей вора Порошенко. для свидетелей секты Порошенко, все остальные - плохие, по определению.
Кстати, ник у тебя правильный. Пуйло - бог для рашистских дибилоидов, а Порошенко-бог для ватно-шоколадных дибилоидов.
Но Украина не рашка, поэтому тут нет много лизунов власти, в отличие от рашки.
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Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города - Цензор.НЕТ 9546

Ты этого мордатого лузера в президентах видишь?
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Не смеши. Вот твои две главных мордатых жирных свиньи, которых ещё не видела история Украины.
Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города - Цензор.НЕТ 3513
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Он патриот, не вор, в отличие от офшорного недоноска и его ставленника конченного дибила Гройсмана.
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Вы меня хоть убейте или казните, но я не верю, что на Донбассе выходят по зову сердца. ну не верю и все, хоть кол мне на голове теши, не верю. ну ясно, что некая часть людей приходит искренне любя Украину, а остальные или по службе или по мягкому принуждению. на Донбассе есть прослойка людей это как правило работники бюджетных учреждений и коммунального хозяйства и она эта прослойка испокон веку используется любыми властями как массовка. надо это прекращать. и пусть будет людей столько - сколько будет, но это будет честно и откровенно. и я тогда сам приду, где честь и совесть во главе угла местной, да и любой политики. все одно я понимаю - массовость это дутая с подачи властей которым нужна видимость поддержки и одобрения. когда лицемерие уйдет и появится искренность и чистота помыслов тогда власть выглядит уверенней. много было случаев в истории человечества когда массы не поддерживали начинаний вождя, но видя позитивные результаты сами втягивались в процесс. а остальным волей не волей приходится меняться с теми кто пошел на это осознанно и принципиально.
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Ви памьятаєте совєтскі часи? Я жив у той час коли усі, в "єдіном поривє" йшли на демонстрації 1 "мая", 7 "ноября" а йшла уся ця демонстрація "добровольно-принудітєльно". Начальство безальтернативно попереджало про наслідки неявкі на ці акції. Ну, і що, уся ця вата сьогодні оцінила свободу вибору? Їм свободи не треба їм треба доброго кнута. Шановний, свідомих, вільних людей було у минулому або знищено, або заслано, а тепер ця більшість обирає і таке "морозить" що на голову не знесеш.У мене лише надія на молоде підростаюче покоління, що не бачило суспільства тотальної брехні і ліцемірья а тому і не має раба в голові. А зараз маєм те що маєм, ця вата поважа силу.
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Был в 16 году.Ватный гордишко.Разговорился с местным,тот узнав что я с Енакиева,начал пургу дырынеровскую гнать.Видать,увидел что-то в моей морде лица слинял.Дебилье,бери чемодан и в счастливую Малоослию.Не,будем сидеть в Украине и гадить на нее,уроды!
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сегодня наткнулся на OLX... об'явление из Луганска - "Пюре из мяса говядины, пюре из цветной капусты и кабачка. Всё по 10 руб. Или обмен на сахар (5 пюре:1 кг сахара). Есть каши Умница по 25 руб."
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ппц,какая сейчас цветная капуста?!!мясо говядины по кацап-чирку?кабачка валом,помидорк 6 штук полевых сорвал,дыню первую,огурцы закатал.сахар 50рж/кг.Развод от колывановских.
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Супер! Это хорошо что сейчас в освобождённых городах людям (а там к сожалению много ваты) показывают что, Украина это единая, мирная страна.
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Одно огорчает, ни на одной фотке не видно мальчика в трёхлетних трусиках.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители Торецка отметили третью годовщину освобождения города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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