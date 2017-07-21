 "Я привык так жить", - Путин еще не решил, будет ли уходить с поста Президента РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом Путин заявил во время встречи с детьми в детском образовательном центре "Сириус" в Сочи.
"Я привык так жить еще задолго до того, как стал президентом. Для меня мало что изменилось, кроме определенной специфики, связанной с отправлением своих функций президентских", - сказал Путин. Читайте также: "Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ
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"Нету смысла бороться за украину, если ее погубит коррупция"
Так посадите фирташа, че тянете кота за яйца. Коррупционеры украины используют запад за борьбу за коррупцию. фирташ,
коломойский через имитацию использует законы в разворовывании украины, а запад им помогает в этом.
ЕС не должно позволять коррупционерам судиться в ес, потому что это они судятся за то что им не дали воровать.
Украине нельзя позволять при внутренних разборках использовать евросуды.
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