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 "Я привык так жить", - Путин еще не решил, будет ли уходить с поста Президента РФ. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решение о том, будет ли оставаться на этой государственной должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время встречи с детьми в детском образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Я привык так жить еще задолго до того, как стал президентом. Для меня мало что изменилось, кроме определенной специфики, связанной с отправлением своих функций президентских", - сказал Путин.

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Путин увидит развал России и возрождение великой Украины, как центра Европейского союза. И как богатые украинские туристы будут подавать милостыню голодным петербуржцам. Это будет ему наказанием.
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А что они смотрят взахлеб, кто за два конфликта будет отгребать... Явно же он.
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Даешь полностью антикоррупционный евросуд в Украине с западными судьями.
"Нету смысла бороться за украину, если ее погубит коррупция"
Так посадите фирташа, че тянете кота за яйца. Коррупционеры украины используют запад за борьбу за коррупцию. фирташ,
коломойский через имитацию использует законы в разворовывании украины, а запад им помогает в этом.
ЕС не должно позволять коррупционерам судиться в ес, потому что это они судятся за то что им не дали воровать.
Украине нельзя позволять при внутренних разборках использовать евросуды.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я привык так жить", - Путин еще не решил, будет ли уходить с поста Президента РФ. ВИДЕО
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