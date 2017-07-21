 "Стрельба не прекращалась. Была карусель. Работало 2-3 танка", - боец ВСУ о подробностях боя под Красногоровкой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, среди захваченного оружие, боеприпасы, медикаменты. На наемниках была форма российского образца, а при осмотре тел на одном из погибших была найдена футболка с надписью "Оплот. Спецназ".
"Была карусель. Два или три танка стреляло. Стрельба не прекращалась ни на минуту", - рассказал о бое военнослужащий ВСУ Артур. Читайте также: Ночью под Красногоровкой вражеская ДРГ пыталась штурмовать наши позиции. Ликвидировано четверо террористов, - офицер 92-й бригады
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До полторака не дозвонились? Генштаб на обеде был?
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Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.
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Или, например, сколько погибло военных - российских или "сепаратистов" при авиаударе ВСУ по центру Луганска? Ни одного! А, может, хоть одна единица боевой техники тогда пострадала? Тоже нет. Почему? Да потому что там, кроме мирных жителей никого не было.
Что сделало Ваше Правительство для того, чтобы не убивать СВОИХ граждан? Ведь жители Донбасса - "украинцы находящиеся под оккупацией России"?..
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