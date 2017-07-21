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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевые действия (1182) Красногоровка (32) наемники РФ (12)

 "Стрельба не прекращалась. Была карусель. Работало 2-3 танка", - боец ВСУ о подробностях боя под Красногоровкой. ВИДЕО

Во время боестолкновения с ДРГ российских наемников украинские бойцы захватили трофеи, которые свидетельствуют о причастности армии РФ к конфликту на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, среди захваченного оружие, боеприпасы, медикаменты. На наемниках была форма российского образца, а при осмотре тел на одном из погибших была найдена футболка с надписью "Оплот. Спецназ".

"Была карусель. Два или три танка стреляло. Стрельба не прекращалась ни на минуту", - рассказал о бое военнослужащий ВСУ Артур.

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А где же тяжелая артиллерия, которая за 40 минут должны вернуться на передовую?
До полторака не дозвонились? Генштаб на обеде был?
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Та шо ви таке кажете! Ви хоч знаєте скільки коштує постріл важкої гармати в шоколадному еквіваленті!
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Ну, в межах гуманітарної допомоги людям з рідким почуттям гумору повідомляю - керований снаряд "Квітник" калібру 152мм коштує близько 40 тис доларів США.
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близько 30тис$ і це "квітник", а звичайний боєприпас скільки коштує?
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Занурюватися у ціноутворення на боєприпаси радянського виробництва - то невдячна справа. Як є натхнення - прошу, а я пас.
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тоді до чого був ваш комен про "шоколадний" еквівалент?
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До того, що хтось дуже не хоче витрачати гроші на війну. Бо радянські запаси закінчуються, а виготовляти нові нашим можновладцям на 600-тих мерсах та БМВ останніх моделей заважає режим суворої економії.
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а ви просто порівняйте ВСУ зразка 2014року і 2017року, і подумайте витрачаються кошти чині, до слова зняти з консервації савєцьку техніку коштує в рази дороще ніж ремонт БМВ
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Да, хенерали, які до 2014 своїм кумам та сватам продавали майно, зняте з консервації за копійки, зараз викуповують його назад державі втридорога. Ну, а на різницю собі і кумам БМВ купують.
Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.
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до 2014 року наша військова доктрина базувалась на ідеї " нах нам та армія, ми ніским воювати не збираємся", а таких хенералі в нас до бісової матері
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"Стрелы стоят денег..Ирландцы - ничего не стоят.."
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ні півторак..сказав що в нас перемиря...і якщо хто відповість артою...то сяде ..як інші 10 000 (які зараз в сізо...або вже мотають строк...чи на умовному) тих хто захищав Україну..з перших днів війни
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Смакуем третий день..как будто сражение под Прохоровкой...скажите , что обосрались, батальон был бухой, а командир трезвый..и сам отбил атаку..я не пойму смысла штурмовать позиции силами дрг..они там, че захватить код Украины собирались?
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А что сделало наше правительство для того, чтобы раша не убивала наших военных.
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наша власть отправляет людей под пули при этом отвечать серйозным оружеем нельязя
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С себя начни. Что ты лично сделала для этого?
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А не напомните: сколько ваших военных убила раша до начала АТО?
Или, например, сколько погибло военных - российских или "сепаратистов" при авиаударе ВСУ по центру Луганска? Ни одного! А, может, хоть одна единица боевой техники тогда пострадала? Тоже нет. Почему? Да потому что там, кроме мирных жителей никого не было.

Что сделало Ваше Правительство для того, чтобы не убивать СВОИХ граждан? Ведь жители Донбасса - "украинцы находящиеся под оккупацией России"?..
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Если я правильно поняла,вы утверждаете,что рос.войск на Донбассе нет,а ВСУ убивает мирных жителей не покорившихся новому правительству?
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это ватный мир - на основе дополнительной хромосомы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Стрельба не прекращалась. Была карусель. Работало 2-3 танка", - боец ВСУ о подробностях боя под Красногоровкой. ВИДЕО
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