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Все про:контрабанда (1964) Одесса (5743) порт (262) сигареты (664)

 1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Одесском порту изъята крупная партия контрабандных сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контейнерах, прибывших из Дубая (ОАЭ), вместо груза "кухонная посуда" был выявлен 2651 ящик сигарет различных марок без акциза. В целом изъято более 1,3 миллиона пачек сигарет на сумму более 27 миллионов гривен.

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1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту 011,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту 021,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту 031,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту 04



(Фото и видео Госпогранслужбы)
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Цензор.НЕТВидеоОбщество1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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