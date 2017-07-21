 1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одесском порту. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контейнерах, прибывших из Дубая (ОАЭ), вместо груза "кухонная посуда" был выявлен 2651 ящик сигарет различных марок без акциза. В целом изъято более 1,3 миллиона пачек сигарет на сумму более 27 миллионов гривен.
(Фото и видео Госпогранслужбы)
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