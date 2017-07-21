 Во время речи Лукашенко потерял сознание украинский ученый Борис Патон. ВИДЕО

Во время речи президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание украинский ученый Борис Патон, присутствующий на официальной встрече в Администрации президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, белорусский президент приостановил свою речь, а его украинский коллега Петр Порошенко подошел к месту происшествия. Охрана вынесла Патона из помещения, в котором проводилось мероприятие.
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Что ему делать на подобных встречах...
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на следующие встречи будут приносить и выносить мощи патона
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- его видел?
- с ним общался?
...
а оно у меня на защите присутствовало и даже речь толкал...
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гигантского бюрократического класса, который, наряду с олигархами, высасывает
последние соки из нищающей страны, надо полагать все в порядке. Вот, только наука
много съедает... А так, было бы все ничего...
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и нужно сказать, что Америка их, в отличии отнаших шоколадок не обижент...
руководитель проэкта уже на банковой живет...
а было время он сосискам завидовал...
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Дякую).
По сути.
Ждем вечером сюжета рашатеве о том что патона застрелил агент правосек.
Пусть поравляется конечно.
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Джерело: http://dovidka.biz.ua/boris-paton-korotka-biografiya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua"Здоров"я, пану Борису.
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Академия наук Украины-геронтологический паноптикум !
При всём уважении к былым заслугам уважаемых старцев у нас в Украине не будет настоящей науки пока мы не отправим на давно заслуженный отдых сборище этих многоуважаемых ретроградов !!!
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Не принимает земля Украинская Бацьку-придурка...
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