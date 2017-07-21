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 Политика Украины, Происшествия
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 Во время речи Лукашенко потерял сознание украинский ученый Борис Патон. ВИДЕО

Во время речи президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание украинский ученый Борис Патон, присутствующий на официальной встрече в Администрации президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусский президент приостановил свою речь, а его украинский коллега Петр Порошенко подошел к месту происшествия. Охрана вынесла Патона из помещения, в котором проводилось мероприятие.
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Патону уже почти сто лет.
Что ему делать на подобных встречах...
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Принесли.
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Може, там якийсь цікавий для нього бізнес-договір підписували... Це єдине, що на думку спадає.
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дуже глибока думка, просто бездонна, про бізнес 100-річного Патона
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Це не Патон, це наука українська впала від перефінансування...
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Старые пердуны-коррупционеры Патоны уничтожили науку в Украине.
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Уничтожили науку базарные "реформаторы", обманом прорвавшиеся во власть...
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Патон с совецких времён занимается уничтожением науки, он превратил НАНУ в кладбище.
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Патон - монарх, і вибудував монархічне болото в державі. У болоті ростуть великі дурні жаби, а не наука.
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А кто прорвался во власть завода Патона и спилил его весь на металлолом?
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Молодец в чем? В распиле бюджетных средств и уничтожении науки в Украине?
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Сотрудники Патона тебе расскажут, какой он молодец!
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Діду через рік і три місяці 100 років!!! Нащо вони над ним знущаються?
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эта столетняя падла над Украинской наукой 55 лет издевается !
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спочатку гола дівка, тепер втрата свідомості Патона....Лукашенко це знак що в Україні тобі не раді
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я не понял, на Патона напала голадивка и он потерял сознание?
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так вроде заседание проходило не в Одессе и не на ДЕРИБАСОВСКОЙ угол РИШИЛЬЕВСКОЙ, и Патон - не бабушка-старушка
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Украине до Лукашенко о-о-о-чень далеко. Это не тот визит когда в он приезжал в Украину в начале 90-х и говорил да вы самая богатая страна. А после 11 летнего правления Чучмы остались скелеты от заводов и бурьяны от колхозов. А ты поедь и посмотри на дороги Лукашенко и на его колхозы. Он сказал хочешь быть богатым бери кредит в банке и твори, а государственное не отдам. Народ строил. Выйди на улицу чисто и тихо, никто не убивает, не грабит и не стреляет.
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дідько, сподіваюся з ним все добре, і в нього просто закружилася голова від перспектив співробітництва України і Білорусі
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Неужели сложно было его посадить хотя бы из уважения к возрасту? Протокол протоколом, но человеческое сострадание никто не отменял.
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...охрана вынесла патона из помещения... Источник: https://censor.net.ua/v448659
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на следующие встречи будут приносить и выносить мощи патона
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ты, засранец,
- его видел?
- с ним общался?
...
а оно у меня на защите присутствовало и даже речь толкал...
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С оплатой
гигантского бюрократического класса, который, наряду с олигархами, высасывает
последние соки из нищающей страны, надо полагать все в порядке. Вот, только наука
много съедает... А так, было бы все ничего...
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наука , та которая не на нас работает, уже давно Америку поднимает...
и нужно сказать, что Америка их, в отличии отнаших шоколадок не обижент...
руководитель проэкта уже на банковой живет...
а было время он сосискам завидовал...
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Как раз на словах Лукашенко о внедрении инновационных технологий. Совпадение ?
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О, разбанили)
Дякую).

По сути.
Ждем вечером сюжета рашатеве о том что патона застрелил агент правосек.
Пусть поравляется конечно.
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ну сегодня все рабсийские новости будут ликовать по этому поводу и по прошлой новости про голую девку !
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"Основні напрямки наукових досліджень. Патон - видатний учений в галузі електрозварювання, металургії і технології металів. Наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів для зварювання та зварювальних джерел живлення; проблемам керування зварювальними процесами, створення нових перспективних конструкцій і функціональних матеріалів майбутнього. Під керівництвом Б.Патона створений принципово новий спосіб зварювання - електрошлаковий. Вчений очолив дослідження по застосуванню зварювальних джерел теплоти в цілях підвищення якості виплавленого металу, заснована нова галузь металургії - спецелектрометалургія. Саме Б.Патон вперше почав і активізував дослідження в області застосування зварювання і споріднених технологій в космосі, створення космічних конструкцій. Президент НАН України є визнаним лідером в цій сфері науково-технічної діяльності. Крім того, він головний ініціатор унікальної технології зварювання живих тканин, використовуваної в хірургії. Автор і співавтор понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 різноманітних публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.
Джерело: http://dovidka.biz.ua/boris-paton-korotka-biografiya/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua"Здоров"я, пану Борису.
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это тот патон который в предвыборной акции овоща участвовал...я такое помню он что незаменимый при любой власти сидит у народа на шее
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Вся национальная академия наук Украины состоит из ходячих мертвецов, поэтому наука в Украине в таком плачевном состоянии.
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Спочатку впав голова Держприкордонслужби Назаренко. Почалось...Як там " спочатку впала ялина, потім впав яник, потім впав охоронець ( рядовий) ПОПа, тепер генерал..Слово народу дійшло адресату! КІНЕЦЬ наближається
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Патон все правильно зрозумів і не витримав тої х..ні, що плів посланець Х...ла.
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Этот Патон испортился-несите следующего!
Академия наук Украины-геронтологический паноптикум !
При всём уважении к былым заслугам уважаемых старцев у нас в Украине не будет настоящей науки пока мы не отправим на давно заслуженный отдых сборище этих многоуважаемых ретроградов !!!
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Так их что два сразу упало, а еще солдат на праздновании посвящения в президенты. Что-то тут не так. На яныка венок падал, дверь закрывалась. Может и правда флаг надо переоформить
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При всій повазі до вченого і просто літнього чоловіка- це маразм таскати його по прийомах у 99 років!
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Девка с сиськами, Патон в обмороке.
Не принимает земля Украинская Бацьку-придурка...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо время речи Лукашенко потерял сознание украинский ученый Борис Патон. ВИДЕО
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