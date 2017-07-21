 Во время речи Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, белорусский президент приостановил свою речь, а его украинский коллега Петр Порошенко подошел к месту происшествия. Охрана вынесла мужчину из помещения, в котором проводилось мероприятие. Ведущие предположили, что это украинский ученый Борис Патон.
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- убыточна, наука,
само собой, - убыточна, образование,
реальное, а не блефовое - убыточно...все, что
реально работает не на их карман - безусловно, убыточно... Может
"убыточно" что-то другое?...
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Наступні півроку - рік чекайте аншлюсу Білорусі
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Скорейшего выздоровления ему
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