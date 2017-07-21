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 Политика Украины, Происшествия
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 Во время речи Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников. ВИДЕО

Во время речи президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников, присутствующий на официальной встрече в Администрации президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусский президент приостановил свою речь, а его украинский коллега Петр Порошенко подошел к месту происшествия. Охрана вынесла мужчину из помещения, в котором проводилось мероприятие. Ведущие предположили, что это украинский ученый Борис Патон.
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А тем временем радиКальный Мосийчук кинул Ляшка в Каплина
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Перестаньте на дедушку...причина проста- старость ,давно не видел женских телес , вот кровь пошла и не туда, голова и не выдержала.
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Для тех, кто обманом захватил власть в Украине все, что нужно для страны - убыточно: медицина
- убыточна, наука,
само собой, - убыточна, образование,
реальное, а не блефовое - убыточно...все, что
реально работает не на их карман - безусловно, убыточно... Может
"убыточно" что-то другое?...
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может ему почудилось что это Сталин а не Лука...и ноги подкосились от страха
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На белорусской «Свободе» пишут, что плохо стало не Патону, а руководителю пограничной службы Виктору Назаренко. Каму верыць?
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Нормальные люди не выдерживают слушать бред этих мразей которые своим правлением занимаются геноцидом своего народа.
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люди в 99 років взагалі вже нічого "не выдерживают".
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ну глава погранслужбы наверное в голодный обморок упал, от постоянного недоедания.
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выносят и выносят ..только не тех что нужно к сожалению..
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Б.Патон просто эмоционально не выдержал такой ужасный бред этой марионетки -подстилки фашиста )(уйла.
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Господи... 99 років!!!! Щось треба коментувати???
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А я не только о Патоне а обо всех нормальных людях которые не выдерживают слушать бред дорвавшихся до власти одноразовых шакалов.
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Патон - это в Украине "один из чиновников"...
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Какая-то карма с этой встречей, сначала полуголая девка пыталась облобызать двух мудаков обличенных властью, затем выживший из ума патон как переходящее знамя для всех украинских президентов свалился на фиг! Нет не быть добру, пецьке уже сигналит всевышний -уходи блядь, а чиколадный всю дорогу включает дурака.
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от увиденного или от услышанного бледного поймал?
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Не выдержал столько лжи и лицемерия одновременно У нас эту брехню слушают только подготовленные люди , даже в массовке люди с Беларусьфильма - а тут пожилой ученый...
Скорейшего выздоровления ему
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Более лутше если бы агрофюрера вынесли вперёд ногами со всем его выводком, лукадрыщ, 80-е , после выписки из дурки (это реальный факт), красаффчик, Шариков нервно грызёт ногти :
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо время речи Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников. ВИДЕО
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