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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:женщины (577) Лукашенко (1661) Порошенко (13464)

 Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО

Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух стран в зале появилась полуобнаженная девушка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она пыталась, что-то выкрикивать, но охрана быстро вывела ее из зала.
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А мы тут на Цензоре обсуждаем как сепары/кацапня через границу в Киев попадают, сбшников валят, тут при двух презах проходной двор))))
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Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией

За кацапстан Лукашенко?
.
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Не понял, а к чему здесь Россия, когда договор подписывают Украина и Беорусь???
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Народ ради подписания договора готов с себя последнее снять...
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...во время подписания официальных документов между Украиной и Россией...
Источник: https://censor.net.ua/v448656

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цензор, жги еще !
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та нет я этого админа уже на раз вижу только его смена тут то США лазерную пушку вчера испытал и видос за 2014 год такой бред когда его Бутусов уволит уже
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Галантерей опозорил в очередной раз Украину.Пипец, в Администрации во время встречи на высшем уровне такой прокол.
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Ого Лукаша подняли, он уже през параши)))
Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух странИсточник: https://censor.net.ua/v448656
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Вона кричала "Папка, це я, твоя донька від попереднього візиту! "
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Что то непонятно,такого еще не было,или раньше времени выскочила "утешительница" тел мужских, или на одном из этажей, бардель арендует комнаты.....
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Так и подобралась, пока все смотрели на другое место.
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Да такое везде , сплошь и рядом . Может аккредитованная журналистка какая то , металлодетектор пропустил , а что на ней написано никто же не заглядывает .
Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов - Цензор.НЕТ 6630.
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Вот какие в этой стране могут быть государственные секреты?
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агааа...
ну сиськи жеее )))
Батька сразу же отккоментил их размер, в ушко Порошенко )))
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В лесу на меня напала голодовка.
Тільки украінською мовою
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Нашлась одна полуголая девушка в адеквате.
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и за сиски... смачно )
Фимен решили потролить Батьку ))) но сиськи не срослись )))
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Самая обсуждаемая новость сегодня Разделась, молодец, проорала бы ещё что-то членораздельно!
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Надо крепко взять за яйца того, кто её туда завёл.
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опять этот админ на смене ...цензор исправь опечатку во втором предложении

Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией Источник: https://censor.net.ua/v448656
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Интересно, что бы было
Ежели б у дефки вместо двух сисек
Были две гранаты???
п.с.
Классная у Пеци охрана.
И здесь - все через дупу...
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Девушка не "выскочила", ее туда привели! Как для полоумных сообщения формируют! Как? можно выскочить в зал, где Президенты двух стран подписывают соглашение? Информация для совсем дурного пересичного громадянына!
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Гек, ну сразу видно что девушек ты видел только издали.
Приходит спокойно нормально, потом скидывает майку вмиг и орать )))
Ну ничего. Как только ты ближе сумеешь познакомится с дамами поймешь что доступ к сиськам и писькам осуществляется куда быстрее чем в "Анне Каренине" )))
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и то спасибо что не олежка валерьевич, ну который радикальный, выскочил. И с криком Скотыняки!!!
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Батька - Порошенко в ушко: ООООО!!! СИСЬКИ!
Порошенко Батьке заинтересованно глядя - Дааааа... ничо так...

)))
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Батька Порошенко в ушко: смотри вон русская стоит....
Провожая взглядом до двери Порошенко Батьке: смотри, точно русская...
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Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов - Цензор.НЕТ 50
The Washington Post: Раболепие Трампа перед Путиным разоружило США морально и стратегически

После личного контакта с Путиным и полной капитуляции в пользу российских интересов в Сирии Трамп действует именно так, как того хочет стратегический противник, пишет The Washington Post.
По словам одного из сотрудников администрации Трампа, «Путин победил в Сирии». Таким образом, уступки без адекватного обмена больше похожи на отступление, а не на экспансию США. «Что будет дальше? Воссоздание Варшавского договора? Возвращение Аляски России?» - задаётся вопросами автор материала.
По словам издания, в «раболепстве Трампа перед Россией нет ничего нормального». Трудно предугадать, чем закончится его политика, однако она наверняка приведёт к увеличению влияния России и устрашению Восточной Европы и Ближнего Востока.
«Трамп проводит политику упреждающих уступок в отношении России, которая буквально на марше в Грузии и на Украине», - указывает газета. В свою очередь, Россия проводит политику, которая в высокой степени вредит интересам США.
«Вмешательство Москвы в американские выборы» осталось практически без последствий. Россия воспользовалась сложным комплексом конвенциональных и киберопераций с целью аннексии территории и дестабилизации правительств. Она систематически оказывала помощь ультраправым, националистическим лидерам и поддерживала пророссийские антидемократические партии в Европе», - отмечает издание.
«Кажется, что русские, совершив вмешательство в американские выборы и преуменьшив значение этой агрессии, достигли такого успеха, который намного превосходит мечты советской эпохи. В результате Америка разоружена стратегически и морально», - резюмирует The Washington Post.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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А Трампа в штатах продолжают дружно макать фейсом в дерьмо )))
И отлично ))))
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Я думаю ее туда пропустили как акредитированого журналиста, кореспондента, и изначально она была одета. Стояла, щелкала фотиком себе, а потом, разделась.
Шо там блузку сбросить,лето жара, кофты шубы нету .
Охрана сработала.
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а сиськи так и не показали
хотя что там нового можно увидеть?
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А как это, просто так какая то херня смогла зайти? что это за охрана?
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Дівка дурню вчинила. Петро сидить цілодобово у ФБ, тож він дівками не цікавиться.
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Вискочила к Порошенко. Забежала в зал и тут же ее вынесли. Накуя такие заголовки писать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО
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