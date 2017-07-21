 Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО

Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух стран в зале появилась полуобнаженная девушка.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, она пыталась, что-то выкрикивать, но охрана быстро вывела ее из зала.
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За кацапстан Лукашенко?
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Источник: https://censor.net.ua/v448656
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цензор, жги еще !
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Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией в присутствии президентов двух странИсточник: https://censor.net.ua/v448656
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ну сиськи жеее )))
Батька сразу же отккоментил их размер, в ушко Порошенко )))
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Тільки украінською мовою
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бывает
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Фимен решили потролить Батьку ))) но сиськи не срослись )))
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Во время подписания официальных документов между Украиной и Россией Источник: https://censor.net.ua/v448656
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Ежели б у дефки вместо двух сисек
Были две гранаты???
п.с.
Классная у Пеци охрана.
И здесь - все через дупу...
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Приходит спокойно нормально, потом скидывает майку вмиг и орать )))
Ну ничего. Как только ты ближе сумеешь познакомится с дамами поймешь что доступ к сиськам и писькам осуществляется куда быстрее чем в "Анне Каренине" )))
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Порошенко Батьке заинтересованно глядя - Дааааа... ничо так...
)))
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Провожая взглядом до двери Порошенко Батьке: смотри, точно русская...
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The Washington Post: Раболепие Трампа перед Путиным разоружило США морально и стратегически
После личного контакта с Путиным и полной капитуляции в пользу российских интересов в Сирии Трамп действует именно так, как того хочет стратегический противник, пишет The Washington Post.
По словам одного из сотрудников администрации Трампа, «Путин победил в Сирии». Таким образом, уступки без адекватного обмена больше похожи на отступление, а не на экспансию США. «Что будет дальше? Воссоздание Варшавского договора? Возвращение Аляски России?» - задаётся вопросами автор материала.
По словам издания, в «раболепстве Трампа перед Россией нет ничего нормального». Трудно предугадать, чем закончится его политика, однако она наверняка приведёт к увеличению влияния России и устрашению Восточной Европы и Ближнего Востока.
«Трамп проводит политику упреждающих уступок в отношении России, которая буквально на марше в Грузии и на Украине», - указывает газета. В свою очередь, Россия проводит политику, которая в высокой степени вредит интересам США.
«Вмешательство Москвы в американские выборы» осталось практически без последствий. Россия воспользовалась сложным комплексом конвенциональных и киберопераций с целью аннексии территории и дестабилизации правительств. Она систематически оказывала помощь ультраправым, националистическим лидерам и поддерживала пророссийские антидемократические партии в Европе», - отмечает издание.
«Кажется, что русские, совершив вмешательство в американские выборы и преуменьшив значение этой агрессии, достигли такого успеха, который намного превосходит мечты советской эпохи. В результате Америка разоружена стратегически и морально», - резюмирует The Washington Post.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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И отлично ))))
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Шо там блузку сбросить,лето жара, кофты шубы нету .
Охрана сработала.
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хотя что там нового можно увидеть?
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