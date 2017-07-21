 Проезд кортежа Лукашенко блокировал движение на проспекте Бажана в Киеве. ВИДЕО

Кортеж Лукашенко состоял из 28 машин, к которым присоединились автомобили полиции, госохраны и "скорой помощи".
"Четыре машины полицейских уже проехали в течении часа, никто не приехал оформить", - жалуется киевлянин, который больше часа ждал машину полиции, чтобы оформить ДТП.
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человечества. Мало того-лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков".... (c)
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КОНЬ В ПАЛЬТО?
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"...власть должна держать народ в состоянии постоянного ахуения..."
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Вот злыдень он, вот если б российские танки перекрыли, наверное, так бы не пыхтели...
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