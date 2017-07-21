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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:кортеж (251) Лукашенко (1661) пробки (381)

 Проезд кортежа Лукашенко блокировал движение на проспекте Бажана в Киеве. ВИДЕО

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибыл в Украину вчера, 20 июля, вечером, вызвал большие пробки на дорогах из-за перекрытия улиц ради безопасного проезда кортежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, киевским водителям пришлось простоять в пробках несколько часов. Полицейские перекрыли одну из главных дорог столицы - проспект Бажана.

Кортеж Лукашенко состоял из 28 машин, к которым присоединились автомобили полиции, госохраны и "скорой помощи".

"Четыре машины полицейских уже проехали в течении часа, никто не приехал оформить", - жалуется киевлянин, который больше часа ждал машину полиции, чтобы оформить ДТП.

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- Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть
человечества. Мало того-лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков".... (c)
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Помнится демократ из соцпартии Луценко возмущался по подобному поводу... Теперь оно вже велике...
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как оно наследника сына с собой не приволокло...
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Сейчас на встрече вроде как кто то из фемен промелькнул. Быстро повязяли, и как она туда попала.
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Да нахер он кому нужен,в троллейбусе бы привезли и никто не заметил бы.
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Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом. По листам затрепетало; Рассказать, что лес проснулся...
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как там у классика:
"...власть должна держать народ в состоянии постоянного ахуения..."
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Да-да в Ростове один хмырь часто это вспоминает...
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Да, конечно, это из-за Лукашенко на ДТП полиция не приехала.
Вот злыдень он, вот если б российские танки перекрыли, наверное, так бы не пыхтели...
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Нет, блять, надо было бацьку на метро посадить с пересадкой на Крещатике.
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В Париже движение не перекрывается при проезде президента. В Берлине тоже движение не перекрывают для проезда канцлера. А в 94 году был в Бонне во время визита в ФРГ Билла Клинтона, так кортеж с Биллом и Колем останавливался на каждом светофоре. Про Канаду вообще молчу. В Лондоне сами жители пропускают кортеж Елизаветы. А вот в Московии и сателлитах, там да, перекрывать улицы - национальная забава.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПроезд кортежа Лукашенко блокировал движение на проспекте Бажана в Киеве. ВИДЕО
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