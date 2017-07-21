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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (19002) задержание (6000) Нацполиция (8107) СБУ (14621) Донецкая область (4485)

 Террорист "ДНР" задержан в зоне АТО, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали в районе проведения антитеррористической операции бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Правоохранители установили, что во время временной оккупации в 2014 году боевиками Славянска этот человек с оружием дежурил на одном из незаконных блокпостов террористов. Основная функция блокпосту - противодействие наступлению сил антитеррористической операции. По словам задержанного боевика, среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни.

После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Вообще-то он должен быть уничтожен. Не надо питать иллюзий. Перевоспитывать кацапездолов смысла нет. Только в печку.
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та кто ж там воюет, ёпта? кого не поймают, все стоят на блокпостах. зато украинская Фемида очень любит украинских военных и добровольцев, которые ну прямо "зверски" убивают мышебратьев. а МОЗ вон от человеколюбия назначил начмедом в кременчуцкий роддом дохтара-сепара, который издевался над нашими пленными. государство-урод, сцуко
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небось тоже чистосердечно раскаивается....осознает и надеется на понимание???)))
ну конечно...ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!!!
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Так він же "святенький", нікого не вбивав ідейно покаявся, треба пробачити, ще й роботу достойну дати, щоб зрозумів, що у нас тут вже Європа.
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так думаю, что там и другой работы нет, кроме как блокпосты обслуживать.
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ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ 70% РОССИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ В ПЬЯНОМ ВИДЕ МНОГОКРАТНО НАСИЛУЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. ТАКОЕ ПОВАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ РАСЯЯНСКОЙ СКОТОМАССОЙ ПЕДОФИЛИЕЙ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЕЕ УЗАКОНИВАНИЕМ В ПАРАШНОЙ ПЕДЕРАЦИИ - ВЕДЬ КАК ИЗВЕСТНО ТАМ САМ ВЕРХОВНЫЙ ХАН ХУЙЛО ПЕРВОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ПЕДОФИЛОМ.



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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТеррорист "ДНР" задержан в зоне АТО, - СБУ. ВИДЕО
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