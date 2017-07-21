 Террорист "ДНР" задержан в зоне АТО, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Загрузка видео...





Правоохранители установили, что во время временной оккупации в 2014 году боевиками Славянска этот человек с оружием дежурил на одном из незаконных блокпостов террористов. Основная функция блокпосту - противодействие наступлению сил антитеррористической операции. По словам задержанного боевика, среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни.





После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области, где и был задержан оперативниками спецслужбы.



