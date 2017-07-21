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 Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (8787) Луценко (7048) уголовное дело (2307) преступность (1032)

 В первом полугодии количество учтенных уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч, - Луценко. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об уменьшении за первое полугодие текущего года на 14% количества учтенных уголовных преступлений.

Об этом он сказал в ходе совещания с прокурорами в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

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"Статистические показатели за полгода демонстрируют положительные результаты противодействия преступности и обеспечения правопорядка в государстве, в ваших областях. Количество учтенных уголовных правонарушений уменьшилось на 14% и составляет более 317 тыс. Оно уменьшилось не так ощутимо, но это означает достаточно кропотливую работу. В стране снизился уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, 75 против 86. Однако существенно превышает общегосударственный показатель в Запорожской области - 121 - рост", - заявил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман

Ранее в Нацполиции также сообщали об уменьшении числа уголовных преступлений.
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Люди просто вже не звертаються до ментів, нема їм віри.
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Если количество учтенных уголовных преступлений уменьшилось, не означает ли это, что увеличилось число неучтенных? Или Луценко отчитался о победе над криминалитетом?
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Не уверен насчет преступлений, а вот количество быдла и врунов в высших эшелонах власти точно увеличилось.
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ну и ладушки!
теперь численность полиции и ее финансирование можно мощно сократить ?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ первом полугодии количество учтенных уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч, - Луценко. ВИДЕО
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