 В первом полугодии количество учтенных уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч, - Луценко. ВИДЕО

"Статистические показатели за полгода демонстрируют положительные результаты противодействия преступности и обеспечения правопорядка в государстве, в ваших областях. Количество учтенных уголовных правонарушений уменьшилось на 14% и составляет более 317 тыс. Оно уменьшилось не так ощутимо, но это означает достаточно кропотливую работу. В стране снизился уровень уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, 75 против 86. Однако существенно превышает общегосударственный показатель в Запорожской области - 121 - рост", - заявил Луценко.
Загрузка видео...
Ранее в Нацполиции также сообщали об уменьшении числа уголовных преступлений.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
теперь численность полиции и ее финансирование можно мощно сократить ?
Ответить
Ответить
Ответить