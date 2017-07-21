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Подпольную мастерскую по обработке янтаря закрыли в Луцке. Изъято 80 килограммов камня. ВИДЕО
Оперативники управления защиты экономики в Волынской области прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, мастерская была оборудована в одном из гаражей областного центра. После обработки янтарь вывозился за границу. Во время обысков полицейские изъяли 80 килограмм обработанного и не обработанного камня, оборудование для ручной обработки, весы и черновые записи о деятельности подпольного цеха.
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