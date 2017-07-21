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Пограничники нашли три гектара конопли в Константиновском районе на Донетчине. ВИДЕО
Три гектара незаконных посевов конопли обнаружили правоохранители в Константиновском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции сейчас устанавливают личности причастных к незаконной деятельности. Плантация была уничтожена - часть насаждений была рекультивирована, а часть сожжена.
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почему верховный г.командующий язык в жопу засунул по поводу того что там тварится с начала недели?
почему бы не объявить военное положение в дон и луг областях и для начала не перекрыть все кпп с ордло и не открывать до тех пор пока не угомоняться
а лучше вообще не открывать пока там сами друг друга не пережрут
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друг моего соседа 6га растит....
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Как сейчас себя чувствуют пограничники?
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И все это за наши с вами деньги.
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