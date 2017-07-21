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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2904) конопля (86)

 Пограничники нашли три гектара конопли в Константиновском районе на Донетчине. ВИДЕО

Три гектара незаконных посевов конопли обнаружили правоохранители в Константиновском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции сейчас устанавливают личности причастных к незаконной деятельности. Плантация была уничтожена - часть насаждений была рекультивирована, а часть сожжена.

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такой подлости от фашистов, "кормильцы" не ожидали...
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а мне насрать что они там нашли
почему верховный г.командующий язык в жопу засунул по поводу того что там тварится с начала недели?
почему бы не объявить военное положение в дон и луг областях и для начала не перекрыть все кпп с ордло и не открывать до тех пор пока не угомоняться
а лучше вообще не открывать пока там сами друг друга не пережрут
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блин а то четам за водоем ????? Клепан Бык???? это че в ландшафтном парке выращивали???
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Под Волновахой- 1 гектар позавчера уничтожили. Правда- не официальные лица, а пацаны из "Восточного Корпуса". При этом сказали так: «Мы не бюрократы и не будем заниматься «комитетами и сборами» по этому поводу. Нашли - сожгли», - заявляют ребята. Также активисты заявили, что могут палить не только сырье для изготовление наркотиков, но и самих наркоторговцев.(с)
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"Пограничники нашли три гектара конопли"

Как сейчас себя чувствуют пограничники?
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Если ветер на Донецк, Захарченко опять будет выдавать перлы.
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в чью сторону дым) в Виларибо или в Вилабаджо))
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ну так а продукцию куда экспортировали?если в ордило и ращку-поощрить и помочь материально
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мля двойное удовольствие .......в той местности и рыбалка и отдых потрясные ..........как раз недавно знакомый просил поехали на Клепан бык отдохнем
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Уничтожали всем отделом. Вышли из строя на неделю.
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Я по наивности думал что дело погранцов - границу защищать, а не по полям рыскать в поисках халявной жрачки.
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ты ещё скажи что СБУ должна гос.безопасностью заниматься....
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Повезло пасанам. Второй день пограничника удался на славу
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Отак от фожизды отрубили эдону басурину с захЕром источник вдохновения!
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И опять профанация. Менты дички накосили, а теперь будут искать кому она принадлежит.
И все это за наши с вами деньги.
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В Великій Британії з коноплі виготовляють до 40 тисяч продуктів!! А у нас її знищують і палять... Можна лише уявити розбіжність в культурному піднесенні одних і падінні інших...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПограничники нашли три гектара конопли в Константиновском районе на Донетчине. ВИДЕО
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