 "Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, размещенном на одном из ресурсов боевиков.
Также по его словам, на оккупированных территориях востока Украины существует "гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса", в которую вовлечено несколько десятков людей.
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ДЫРОВЦЫ
и
ЛУГАНДОНЦЫ
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Полмиллиона за молчание: из Приватбанка со скандалом уволилась известный менеджерВиктория Страхова намерена публично рассказать о национализации банкаНационализированный «Приватбанк» покинула корпоративный секретарь учреждения Виктория Страхова. Виктория Страхова:«Я ухожу из ПриватБанка. Ухожу очень громко, так, что обо всем, что связано с «ПриватБанком», национализацией, политикой я хочу рассказать публично».Менеджер добавила, что в её приватной истории найдется место и Наблюдательному совету, Правлению, тройке Министров, руководителям НБУ и замглавы АПУ, и даже Премьеру с Президентом.Читайте также: ПриватБанк разрешит властям мониторить доходы своих клиентов«Да, мне настолько больно, что я отказалась от полумиллиона (500 тыс) гривень, чтобы иметь свободу говорить. Отлично понимаю последствия. Я осознаю, что ломаю себе карьеру - но карьера путем потери самоуважения и возможности иметь детей - это того не стоит», - написала Виктория Страхова.
https://antikor.com.ua/articles/180636-polmilliona_za_molchanie_iz_privatbanka_so_skandalom_uvolilasj_izvestnyj_menedher
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А чиво это они русскими быть не хотят? А ???
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Донбассит (по сокращенному названию Донецкого бассейна) открыт в1940 г. Е. К. Лазаренко. Он опубликовал статью, в которой описан слюдоподобный минерал из кварц-карбонатных жил Нагольного кряжа и выделен в особую группу донбасситов. В нее также попал описанный в1906 г. Я. В: Самойловым аналогичный по составу хлоритоподобный минерал (также из Нагольного кряжа) - а-хлорит. Структурные и химические особенности донбасситов долгое время оставались недостаточно изученными. В1967 г. В. А. Дриц доказал хлоритовую природу донбасситов, их диоктаэдрическую структуру. По современным представлениям, донбасситы - литийсодержащие диоктаэдрические хлориты - можно рассматривать как члены изополиморфного ряда каолинит - кукеит, а термин донбассит- как собирательый, подобно терминам плагиоклаз, слюда и др.
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Ніколи не думав, що у Києві так багато посткомуністичних ідіотів. Але закон має бути одним для усіх. Навіть для них
https://t.co/IjfMe9evLq
Міськрада розгляне петицію проти проспекту Шухевича
20.07.2017 15:30
На сайті Київської міської ради петиція проти перейменування проспекту Генерала Ватутіна на Шухевича набрала необхідну кількість голосів для розгляду.
Відповідна петиція набрала понад 10 тисяч голосів.
"1 червня 2017 року Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича. Вимагаємо залишити проспекту стару назву! Завдяки генералу Ватутіну в 1943 році Київ був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Генерал Ватутін помер і похований в Киві - місті, яке він звільняв", - зазначено у тексті петиції.
Згідно з постановою КМР щодо порядку розгляду петицій, якщо петиція набирає 10 тисяч голосів за три місяці, то її необхідно розглянути не пізніше, ніж через 10 робочих днів.
Окрім того, 10 липня на сайті міськради зареєстрували петицію, яка виступає за збереження проспекту назви Шухевича. Проте, поки вона набрала менше 50 голосів.
Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.
Однак 12 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
30 червня секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що рішення міськради про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича набуло чинності.
Згодом про це заявив і міністр культури Євген Нищук.
Представник організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" у суді Олена Бережна, заявила, що інформація про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича не відповідає дійсності.
6 липня Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову про оскарження перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича на 31 серпня.
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Ну а что, главное дать планктону возможность поупрожняться в (остороумии) скудоумии.
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Охренительный такой народ - несколько десятков людей. Наверное представителей исчезнувшей Атлантиды больше можно насобирать.
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