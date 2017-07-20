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 "Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием. ВИДЕО

Один из активных идеологов луганских террористов, некто Михаил Орешкин, который называет себя "и.о. ректора Луганского национального аграрного университета" в эфире телевидения, подконтрольного террористам "ЛНР" заявил о появлении нового термина "донбасситы", которым предлагается называть мифический "народ Донбасса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, размещенном на одном из ресурсов боевиков.

Также по его словам, на оккупированных территориях востока Украины существует "гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса", в которую вовлечено несколько десятков людей.

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так уже давно все решено!
ДЫРОВЦЫ
и
ЛУГАНДОНЦЫ
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...Полмиллиона за молчание: из Приватбанка со скандалом уволилась известный менеджер"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 1092
Полмиллиона за молчание: из Приватбанка со скандалом уволилась известный менеджерВиктория Страхова намерена публично рассказать о национализации банкаНационализированный «Приватбанк» покинула корпоративный секретарь учреждения Виктория Страхова. Виктория Страхова:«Я ухожу из ПриватБанка. Ухожу очень громко, так, что обо всем, что связано с «ПриватБанком», национализацией, политикой я хочу рассказать публично».Менеджер добавила, что в её приватной истории найдется место и Наблюдательному совету, Правлению, тройке Министров, руководителям НБУ и замглавы АПУ, и даже Премьеру с Президентом.Читайте также: ПриватБанк разрешит властям мониторить доходы своих клиентов«Да, мне настолько больно, что я отказалась от полумиллиона (500 тыс) гривень, чтобы иметь свободу говорить. Отлично понимаю последствия. Я осознаю, что ломаю себе карьеру - но карьера путем потери самоуважения и возможности иметь детей - это того не стоит», - написала Виктория Страхова."Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 5759

https://antikor.com.ua/articles/180636-polmilliona_za_molchanie_iz_privatbanka_so_skandalom_uvolilasj_izvestnyj_menedher

...
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Предлагаю поскорее и принудительно присоединить это шизонутое ОРДЛО к такой же шизонутой рассии... Им только там место. Сборище конченых, убогих, тупых, покорных, маниакально самовлюблённых, жестоких, трусливых, подлых и ничтожных - это и есть "русский мир", который строит из всякого подручного говна плешивая кремлёвская подзалупная перхоть путин.
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Паноптикум долбоёбов, апофеоз научной мысли.
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Донбанаты

А чиво это они русскими быть не хотят? А ???


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Тю,а я их всегда-долбассятиной называл.Почти-что угадал)))

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Соссия, новоссосия, соссияне, новососсияне, новососсы
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"донбасситы"курцит и крымскит

Донбассит (по сокращенному названию Донецкого бассейна) открыт в1940 г. Е. К. Лазаренко. Он опубликовал статью, в которой описан слюдоподобный минерал из кварц-карбонатных жил Нагольного кряжа и выделен в особую группу донбасситов. В нее также попал описанный в1906 г. Я. В: Самойловым аналогичный по составу хлоритоподобный минерал (также из Нагольного кряжа) - а-хлорит. Структурные и химические особенности донбасситов долгое время оставались недостаточно изученными. В1967 г. В. А. Дриц доказал хлоритовую природу донбасситов, их диоктаэдрическую структуру. По современным представлениям, донбасситы - литийсодержащие диоктаэдрические хлориты - можно рассматривать как члены изополиморфного ряда каолинит - кукеит, а термин донбассит- как собирательый, подобно терминам плагиоклаз, слюда и др.
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поскольку это фсьо Лугандон - значит лугандонцы из 2-х народностей - дыряне либо дыняре и лыняре
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У них там в психушке "ОРДЛО" не народности, а племена. Лечить их бесполезно - и не надейтесь. Надо или кастрировать и стерилизовать, или усыплять....
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насчёт племен-верно подмечено,не сообразил сразу(даже праздники там в честь начала сезона сбора стеклотары); усыплять самое то для них
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Какой же народ без президента ? Вот ведут.
"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 9134
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"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 4729Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 3 ч.3 часа назад
Ніколи не думав, що у Києві так багато посткомуністичних ідіотів. Але закон має бути одним для усіх. Навіть для них

https://t.co/IjfMe9evLq

Міськрада розгляне петицію проти проспекту Шухевича

"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 180520.07.2017 15:30
"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием - Цензор.НЕТ 8471

На сайті Київської міської ради петиція проти перейменування проспекту Генерала Ватутіна на Шухевича набрала необхідну кількість голосів для розгляду.
Відповідна петиція набрала понад 10 тисяч голосів.
"1 червня 2017 року Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича. Вимагаємо залишити проспекту стару назву! Завдяки генералу Ватутіну в 1943 році Київ був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Генерал Ватутін помер і похований в Киві - місті, яке він звільняв", - зазначено у тексті петиції.
Згідно з постановою КМР щодо порядку розгляду петицій, якщо петиція набирає 10 тисяч голосів за три місяці, то її необхідно розглянути не пізніше, ніж через 10 робочих днів.
Окрім того, 10 липня на сайті міськради зареєстрували петицію, яка виступає за збереження проспекту назви Шухевича. Проте, поки вона набрала менше 50 голосів.
Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.
Однак 12 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
30 червня секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що рішення міськради про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича набуло чинності.
Згодом про це заявив і міністр культури Євген Нищук.
Представник організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" у суді Олена Бережна, заявила, що інформація про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича не відповідає дійсності.
6 липня Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову про оскарження перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича на 31 серпня.
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русские, донсские и лугансские = триединое братсво прилагательных долбоебов
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А что лугандонцы не подошло? Как по мне в самый раз. Звучит гордо и справедливо.
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Как по мне, так донбасосы лучше.Или, на крайняк, задонбаные донберлоги.
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Не хило, видать, наклонили Цензор.нет шоколядые барыги - такие "новости" даже Шарий проигнорировал)))
Ну а что, главное дать планктону возможность поупрожняться в (остороумии) скудоумии.
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программа воссоединения народа Донбасса", в которую вовлечено несколько десятков людей

Охренительный такой народ - несколько десятков людей. Наверное представителей исчезнувшей Атлантиды больше можно насобирать.
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Извините но как по мне больше нравится ЛУГАНДОН лаконично без иронии.. кратко и звучит неплохо Если он враг он молчун с лугандона если друг то же молчун с лугандона ..... нет нецензурных выражений ... ни кто не обижается.
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Оказывается у этого маленького, но гордого народа тысячелетняя история а погоняла нет,предлагаю мужское поголовье величать не иначе как "ДАМБАССЕКИ" ну женское поголовье соответственно "ДАМБАССИСЬКИ"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием. ВИДЕО
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