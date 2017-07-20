 Адвокат Маркива Делла Валле предложил итальянским прокурорам провести следственные эксперименты возле Славянска, - ТСН. ВИДЕО

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Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что на то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и что Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Первое заседание суда состоялось 4 июля 2017 года, но вопрос о выборе меры пресечения по существу не рассматривался из-за решения подозреваемого изменить предоставленного ему государственного адвоката на другого. Нынешний доверенный адвокат украинца Раффаэле делла Валле заявил о готовности отстаивать невиновность подзащитного.

78-летний Раффаэле делла Валле - известный в Италии адвокат и политик, член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".



