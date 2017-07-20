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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:адвокат (962) Италия (836) суд (21264) Национальная гвардия (1212)

 Адвокат Маркива Делла Валле предложил итальянским прокурорам провести следственные эксперименты возле Славянска, - ТСН. ВИДЕО

Адвокат арестованного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива хочет приехать в Украину. Раффаэле Делла Валле рассказал о первом допросе его подзащитного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН

Маркива обвиняют в умышленном убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли в мае 2014 года недалеко от Славянска. На допросе защита предоставила судье все необходимые подтверждения того, что на вооружении Нацгвардии не было никаких минометов - а именно минометным огнем расстреляли Рокелли. Довели до сведения судьи и доказательства того, что Марков никем не командовал, а следовательно не мог отдать приказа стрелять.

Адвокат подал запрос, в котором предложил прокурору и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину, чтобы побывать на горе Карачун и провести там серию экспертиз. "Посетим местность все вместе - я, прокурор, фотографы, топографы, журналисты. Ибо все, что было сделано ранее, все следственные действия - недостаточные, и это понятно: была война, была опасность, теперь другая ситуация. Украина в любом случае нам обеспечит охрану и все нужное. Прокурор сказал, что должен подумать, взвесить все и потом принять решение", - пояснил Раффаэле Делла Валле.

Как уже сообщалось, дело задержанного в Италии бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива продолжат рассматривать в сентябре. Таким образом, Маркив к осени будет оставаться под стражей и речь об изменении меры пресечения для него пока не идет.




Как сообщалось, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что на то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и что Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Первое заседание суда состоялось 4 июля 2017 года, но вопрос о выборе меры пресечения по существу не рассматривался из-за решения подозреваемого изменить предоставленного ему государственного адвоката на другого. Нынешний доверенный адвокат украинца Раффаэле делла Валле заявил о готовности отстаивать невиновность подзащитного.

78-летний Раффаэле делла Валле - известный в Италии адвокат и политик, член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".Источник: /n447742

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Где юга мегапрокурор?Почему Италия не завалена делами против их наемников,которые за сепаров воевали?
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потому что у нас нет альтернитивного берлускони-друга хуйла или месного депутата-который инициировал арест Маркива. Ты думаешь он сделал это чисто из-за любви к мелкорозии и мелкорозликам? Что я сильно в этом сомневаюсь
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Саша так пойди сдайся.Мы с парашей-ордой воюем,а не с европейцами которые оружие побросают когда танки с параши полезут.Нападение -это лучшее средство обороны.А па факту наш герой в Италии убийца журналистов,а про их отморозков не слуху не духу на той стороне.
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Їх відморозків ще піймати треба. Чи мати незаперечні докази їх участі у НЗФ.
А свою пораду засунь собі в...
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Вот если будем искать доказательствап,то проиграем.А суй сам себе что хочешь мне паралельно.Хамство это признак мусоров.
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Не я почав хамити, ти.
Без доказів лише сралінські трійки працювали.
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Понятно что это неправильно все. Ты предлагаешь что бы мы еще тратили деньги на антипропаганду в Италии?
1. ясно что это недоработка нашего государства в целом
2. ясно, что это недоработка посольства в Италии
3. вот тебе пример
Фейк: Итальянские журналисты утверждают, что на стороне ИГИЛ воюют украинцы

http://www.stopfake.org/fejk-italyanskie-zhurnalisty-utverzhdayut-chto-na-storone-igil-voyuyut-ukraintsy/


Ты думаешь она это сказала по ошибке???

Итальянская журналистка Лючия Гораччи в своем сюжете из сирийского города Алеппо показала граффити на кириллице, утверждая что его нанесли украинцы, из чего следует что на стороне ИГИЛ воюют украинцы.
В выпуске новостей (смотреть с 4:31), показанном на итальянском канале TG1 14 февраля 2016 года, Гораччи указывает на надпись на разрушенной стене и говорит: «Эта надпись, сделана русским алфавитом - название города Львов. Возможно что те, кто его сделали, пришли из Украины принимать участие в джихаде».
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вот итальяснкая журнашлюха врет говоря что тут на стене написано "Львов"- сл-но украинцы воюют в игил

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а вот она потом убирает руку и видно что это явно не Львов- и сразу понятно, что это не просто ее ошибка

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Тратить деньги?Это работа прокуратуры,чтобы в итальянской полиции пачка дел лежала на наемнигов итальянских с лугандона.За это платят им бабки,а не за крышивание бизнеса.По факту ,что имеем,что наш герой бандит в Италии,а их упыри хоть где то фигурируют?
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а ты думаешь итальянская прокуратура завела на него дело за бесплатно?
ты думаешь весь этот шум у них никто не спонсирует?
да я тебя прошу
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Так не в этом дело.Картинка не в нашу пользу совсем.На героя дело,на итальянцев с дыры дел ноль.Как так?Тоже хуйло виноват?
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та не поїідуть вони ни куди, щоб це кацапську тваринку судили то полетіли б, а так ні.
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хай краще в Авдєєвку приїдутьна тиждень, чи в Мар*їнку,ї ще голандців прихоплять...
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Говорит, что сгниют ваши москали в нашем чернозёме.
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Думаєшь,по ним касаби градами гамселити будуть?)
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з Авдіївки розповідали,що коли поважні дядьки" до них їздили...ніколи не стріляли...
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адвокат жжёт! это надо с укараиной разговаривать, а потом предлагать.
я предлагаю вам зайти в гости на чашечку кофе к моему соседу, но он об этом не знает.
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Удивил меня Раффаэле делла Валле , член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!". А вот прокурор явно нарушил принципы прав человека. Явно видно, что доказательств для обвинения недостаточно. держать в заключении Маркива при отсутствии доказательств - признак отсутствия демократии и коррупции итальянского правосудия.
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Гагарин долетался , а Маркив до...говорился. Маркив в соцсетях рассказал, что это он убил итальянца, а потом двум журналистам, не зависимо друг от друга, дал интервью, где это подтвердил. Его начали пасти, что еще накопали неизвестно, но чро у Маркива с головой траблы, факт.
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Это как вы анекдоте, стареньком
- Ганзю, ты кучу бiля клубу бачила?
- бачила
- смердыть?
- ой смердыть
- а здорова?
- ой здорова...
- так то я навалив.
- ой, та не залицяйся, Грицю.
Вот так и Маркив, хотел славы, получил. А не получится доказать убийство, получи за участие в НВФ
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Признание не есть доказательство вины. Может он рассчитывал, что после обвинения и удержания его под стражей ему заплатят компенсацию.
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Ссылки на интервью есть? И соцсети,,,,,где он там что рассказал?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАдвокат Маркива Делла Валле предложил итальянским прокурорам провести следственные эксперименты возле Славянска, - ТСН. ВИДЕО
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