 Адвокат Маркива Делла Валле предложил итальянским прокурорам провести следственные эксперименты возле Славянска, - ТСН. ВИДЕО

Маркива обвиняют в умышленном убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли в мае 2014 года недалеко от Славянска. На допросе защита предоставила судье все необходимые подтверждения того, что на вооружении Нацгвардии не было никаких минометов - а именно минометным огнем расстреляли Рокелли. Довели до сведения судьи и доказательства того, что Марков никем не командовал, а следовательно не мог отдать приказа стрелять.
Адвокат подал запрос, в котором предложил прокурору и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину, чтобы побывать на горе Карачун и провести там серию экспертиз. "Посетим местность все вместе - я, прокурор, фотографы, топографы, журналисты. Ибо все, что было сделано ранее, все следственные действия - недостаточные, и это понятно: была война, была опасность, теперь другая ситуация. Украина в любом случае нам обеспечит охрану и все нужное. Прокурор сказал, что должен подумать, взвесить все и потом принять решение", - пояснил Раффаэле Делла Валле.
Как уже сообщалось, дело задержанного в Италии бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива продолжат рассматривать в сентябре. Таким образом, Маркив к осени будет оставаться под стражей и речь об изменении меры пресечения для него пока не идет.
Как сообщалось, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.
Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что на то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и что Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.
Первое заседание суда состоялось 4 июля 2017 года, но вопрос о выборе меры пресечения по существу не рассматривался из-за решения подозреваемого изменить предоставленного ему государственного адвоката на другого. Нынешний доверенный адвокат украинца Раффаэле делла Валле заявил о готовности отстаивать невиновность подзащитного.
78-летний Раффаэле делла Валле - известный в Италии адвокат и политик, член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".Источник: /n447742
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А свою пораду засунь собі в...
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Без доказів лише сралінські трійки працювали.
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1. ясно что это недоработка нашего государства в целом
2. ясно, что это недоработка посольства в Италии
3. вот тебе пример
Фейк: Итальянские журналисты утверждают, что на стороне ИГИЛ воюют украинцы
http://www.stopfake.org/fejk-italyanskie-zhurnalisty-utverzhdayut-chto-na-storone-igil-voyuyut-ukraintsy/
Ты думаешь она это сказала по ошибке???
Итальянская журналистка Лючия Гораччи в своем сюжете из сирийского города Алеппо показала граффити на кириллице, утверждая что его нанесли украинцы, из чего следует что на стороне ИГИЛ воюют украинцы.
В выпуске новостей (смотреть с 4:31), показанном на итальянском канале TG1 14 февраля 2016 года, Гораччи указывает на надпись на разрушенной стене и говорит: «Эта надпись, сделана русским алфавитом - название города Львов. Возможно что те, кто его сделали, пришли из Украины принимать участие в джихаде».
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ты думаешь весь этот шум у них никто не спонсирует?
да я тебя прошу
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я предлагаю вам зайти в гости на чашечку кофе к моему соседу, но он об этом не знает.
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- Ганзю, ты кучу бiля клубу бачила?
- бачила
- смердыть?
- ой смердыть
- а здорова?
- ой здорова...
- так то я навалив.
- ой, та не залицяйся, Грицю.
Вот так и Маркив, хотел славы, получил. А не получится доказать убийство, получи за участие в НВФ
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