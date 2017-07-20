 У нас перемирие не начиналось. Обстрелы идут каждый день, - председатель ВГА Красногоровки Ливанчук. ВИДЕО

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По его словам, 19 июля сперва российско-террористические войска били из минометов и легкого оружия. Ближе к ночи начался массированный обстрел.
"Работали ГРАДы, мы слышали около 10 снарядов. Работал танк по городу, работала тяжелая артиллерия. Работали минометы, стрелковое оружие. Все, что можно было", - отметил глава ГВА.
Пострадали жилые помещения. Раненных и убитых нет.
Отвечая на вопрос, с чем может быть связана активизация боевиков, Ливанчук сказал:
"Перемирие не начиналось. "Хлебное перемирие" - это только название. У нас каждый день идут обстрелы".
Напомним, пророссийские боевики на Донбассе ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
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29 июня 2017 Der Spiegel "Сергей Лавров и Зигмар Габриэль произнесли по короткой речи. Глава МИД Германии похвалил взаимопонимание между нациями, рассказал о том, как побывал в Москве и Санкт-Петербурге в советские времена в рамках программы студенческого обмена....
Как пишет Der Spiegel, в настоящее время перемирие «между украинцами и русскими в Донбассе» в целом выполняется «из-за летнего урожая». По мнению Габриэля, «перемирие из-за хлеба - хороший знак», но оно должно соблюдаться и дальше. Лавров в ответ на это подчеркнул, что Минские соглашения выполняются."
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Литва выступила за размещение в Балтии американских комплексов ПВО
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Пасхальное перемирие ещё не отменяли, ещё было перемирие, выпускные вечера в школах.
Названий столько перемирий, что помнишь основные, новый год, рождество, и т.д.
Вот ещё и хлебное перемирие появилось.
Это так спокойней спать кому то, у тебя перемирие, а что где то мины падают, так это далеко.
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