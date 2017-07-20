EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  663  19
Все про:обстрел (6656) Донецкая область (4482) Красногоровка (27)

 У нас перемирие не начиналось. Обстрелы идут каждый день, - председатель ВГА Красногоровки Ливанчук. ВИДЕО

Город Красногоровка в Донецкой области боевики обстреливают каждый день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины, об этом заявил председатель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

Загрузка видео...



По его словам, 19 июля сперва российско-террористические войска били из минометов и легкого оружия. Ближе к ночи начался массированный обстрел.

Читайте также: За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны

"Работали ГРАДы, мы слышали около 10 снарядов. Работал танк по городу, работала тяжелая артиллерия. Работали минометы, стрелковое оружие. Все, что можно было", - отметил глава ГВА.

Пострадали жилые помещения. Раненных и убитых нет.

Отвечая на вопрос, с чем может быть связана активизация боевиков, Ливанчук сказал:

"Перемирие не начиналось. "Хлебное перемирие" - это только название. У нас каждый день идут обстрелы".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики устраивают перестрелки друг с другом на Луганском направлении. ВИДЕО

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мужик ты пороху про перемирие не веришь????????? завтра снимут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мэра не снимут, но мусор вывозить он уже не сможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как же? :

29 июня 2017 Der Spiegel "Сергей Лавров и Зигмар Габриэль произнесли по короткой речи. Глава МИД Германии похвалил взаимопонимание между нациями, рассказал о том, как побывал в Москве и Санкт-Петербурге в советские времена в рамках программы студенческого обмена....
Как пишет Der Spiegel, в настоящее время перемирие «между украинцами и русскими в Донбассе» в целом выполняется «из-за летнего урожая». По мнению Габриэля, «перемирие из-за хлеба - хороший знак», но оно должно соблюдаться и дальше. Лавров в ответ на это подчеркнул, что Минские соглашения выполняются."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот врет!!!А хлебное/пасхальное/школьное/мусульманское/простотаковское перемирие?!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
НОВОСТИ

Литва выступила за размещение в Балтии американских комплексов ПВО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахент кремля.Барыга вместе с генштабом соблюдает усьо.Есть небольшие провокации,а так все путем.По мнению барыги 9 убитых героев за день,это нормальная цена за то ,чтоб на каждом углу трусить рожей и блеять про перемирие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так сыночек свой под боком в безопасности и магазинчики-рошенчики не бомбят. Все ходы с партнёром вовой просчитаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Логики у этой войны вообще нет никакой.. с февраля 2015го со времен резни под Дебальцево ни одна сторона не проводит каких либо серьезных наступательных действий, фронт стоит на месте, тоесть нет никакого смысла в этих каждодневных смертях, могли бы просто перестать стрелять друг в друга и тихонько продолжать стоять на позициях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Cмысл огромный. Военным путем хуйло Украину не завоюет. У него надежда сейчас на "зраду", которая будет раскачивать ситуацию изнутри, в надежде привести к власти мартвечука, шуфрича и т. п. Кстати почитай комменты выше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что поросёнко сделал, чтобы народ Украины был удовлетворён действиями избранной власти и не "раскачивал ситуацию изнутри"? Обманывает и грабит страну сам и разрешил это делать своей свите? Его для этого избирали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы хуйло хотел завоевать Украину он завоевал бы ее еще весной 2014го, другой вопрос что делать потом хуйлу с бедной 40 миллионной страной с 70 миллиардным внешним долгом и выживающим только за счет кредитов МВФ и с не лояльным к нему населением к тому же, при этом открытая полномасштабная агрессия против Украины приведет к уже окончательной изоляции России от нее тогда отвернутся даже Белоруссия и Казахстан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нашего гаранта уже давно перемирие, а Красногоровка чего-то не в курсе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как Порошенко ответит Рашке за 9 погибших?! молча проглотит?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Перемирие не начиналось. "Хлебное перемирие" - это только название. У нас каждый день идут обстрелы".

Пасхальное перемирие ещё не отменяли, ещё было перемирие, выпускные вечера в школах.
Названий столько перемирий, что помнишь основные, новый год, рождество, и т.д.
Вот ещё и хлебное перемирие появилось.
Это так спокойней спать кому то, у тебя перемирие, а что где то мины падают, так это далеко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУ нас перемирие не начиналось. Обстрелы идут каждый день, - председатель ВГА Красногоровки Ливанчук. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти