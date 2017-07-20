 Во второй раз за всю историю "Си Бриз" учения проводились на реке Дунай. ВИДЕО

Как отмечается, во второй раз в истории учений отработки проводились на реке Дунай. Операция проводилась сразу несколькими подразделениями: пограничной комендатурой быстрого реагирования Измаильского отряда, морской пехотой ВСУ и США, Академией сухопутных войск Украины, Нацгвардией и Вооруженными силами Грузии и Румынии.
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Все элементы учений проходят в режиме "Free Play" (свободная игра), когда решения принимаются по ситуации и с непредсказуемым развитием событий.
Сначала 10 единиц корабельно-катерного состава Госпогранслужбы Украины и ВМС Украины отработали высадку десанта на реке. Их действия корректировались с воздуха: экипажем самолета Государственной пограничной службы "Diamond", который осуществлял воздушную разведку и передачу данных наземным подразделениям.
После условного реактивного, артиллерийского огня по территории, которая по легенде захвачена незаконными формированиями, началась десантная операция.
Другая группа, для выполнения задачи по освобождению аэродрома в Болграде, за сутки вышла из полигона "Широкий Лан". Промежуточным этапом выполнения задания для нее стали штурм и захват аэродрома "Арциз", а также преодоление водной преграды Днестровского лимана.
В дальнейшем основные события развернулись на аэродроме "Болград", который по легенде был захвачен бандформированиями. Основной задачей групп был захват и контроль пункта управления полетами, с чем участники международных учений полностью справились. Операция выполнялась с участием обеих тактических групп, прибывших по суше и водным путем по реке Дунай.
Стоит отметить, что по результатам проведения операции, руководство высоко оценило всех без исключения участников учений.
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