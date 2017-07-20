EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  316  4
Все про:армия (7972) Одесская область (1605) учения (1853)

 Во второй раз за всю историю "Си Бриз" учения проводились на реке Дунай. ВИДЕО

Вчера, 19 июля, участники международных учений "Си Бриз-2017" отрабатывали свои навыки в Ренийском и Болградском районах Одесской области.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...
Как отмечается, во второй раз в истории учений отработки проводились на реке Дунай. Операция проводилась сразу несколькими подразделениями: пограничной комендатурой быстрого реагирования Измаильского отряда, морской пехотой ВСУ и США, Академией сухопутных войск Украины, Нацгвардией и Вооруженными силами Грузии и Румынии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО

Все элементы учений проходят в режиме "Free Play" (свободная игра), когда решения принимаются по ситуации и с непредсказуемым развитием событий.

Сначала 10 единиц корабельно-катерного состава Госпогранслужбы Украины и ВМС Украины отработали высадку десанта на реке. Их действия корректировались с воздуха: экипажем самолета Государственной пограничной службы "Diamond", который осуществлял воздушную разведку и передачу данных наземным подразделениям.

После условного реактивного, артиллерийского огня по территории, которая по легенде захвачена незаконными формированиями, началась десантная операция.

Другая группа, для выполнения задачи по освобождению аэродрома в Болграде, за сутки вышла из полигона "Широкий Лан". Промежуточным этапом выполнения задания для нее стали штурм и захват аэродрома "Арциз", а также преодоление водной преграды Днестровского лимана.

Читайте также: Уровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон

В дальнейшем основные события развернулись на аэродроме "Болград", который по легенде был захвачен бандформированиями. Основной задачей групп был захват и контроль пункта управления полетами, с чем участники международных учений полностью справились. Операция выполнялась с участием обеих тактических групп, прибывших по суше и водным путем по реке Дунай.

Стоит отметить, что по результатам проведения операции, руководство высоко оценило всех без исключения участников учений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...а с каким удовольствием стороны проведут когда-нибудь учения в освобождённой дельте Волги ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы:вскоре на берегах Волги и Енисея!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоВо второй раз за всю историю "Си Бриз" учения проводились на реке Дунай. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти