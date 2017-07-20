 Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО

Он говорит, что Джузеппе уже более двух лет воюет на Донбассе и в отличие от большинства своих вооруженных соотечественников, которые поддерживают террористов, он защищает Украину.
"Джузеппе прекрасно осознавал все риски, когда в начале войны добровольцем приехал воевать на Донбасс из пророссийской Италии. Теперь там его ждет судьба нашего добровольца Виталия Маркива - суд и тюрьма. Итальянец обращается к Президенту Украины с просьбой предоставить ему украинское гражданство", - написал Цаплиенко и разместил обращение итальянского воина.
"Я испытал много радости и много боли за эти два года, я нашел здесь своих собратьев. Я вижу, что Украина является наилучшей частью Европы. Я хотел бы участвовать в ее развитии. Я хотел бы стать гражданином Украины и перевезти сюда семью," - цитирует журналист слова итальянского добровольца.
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По словам Цаплиенко, Джузеппе один из немногих европейцев, которые понимают правду о нашей войне и рискуют жизнью ради Украины.
"Надеюсь, что украинцы своих не предают", - написал он.
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Российскому актеру, активисту Евромайдана Анисифорову предоставили статус беженца в Украине
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І под дурачка закосити ....
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Джузеппе Торнаторе
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Чтобы заключить брак с иностранцем в Украине обычно требуется следующий пакет документов:Действительный иностранный загранпаспорт с отметками о законном пребывании на территории Украины (виза со штампом о въезде)Нотариально заверенный перевод на украинский загранпаспорта иностранцаСправка о семейном положении из компетентных иностранных органов, в которой бы удостоверялось, что иностранец у себя на родине не состоит в другом браке.
2 вид на жительство в Украине,
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твой высер к какому месту приложить?
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шо у тебя на глазках кусочки сахара рафинада лежат
Справка о семейном положении из компетентных иностранных органов, в которой бы удостоверялось, что иностранец у себя на родине не состоит в другом браке
про-про-про снись кОзел
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