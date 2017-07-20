EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  2649  44
Все про:гражданство (609) Италия (835) Порошенко (13454) военнослужащие (3851) добровольцы (603)

 Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО

В случае возвращения на родину в Италию, добровольца Джузеппе ожидает суд и тюрьма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Госдума максимально упростила получение гражданства РФ для украинцев

Он говорит, что Джузеппе уже более двух лет воюет на Донбассе и в отличие от большинства своих вооруженных соотечественников, которые поддерживают террористов, он защищает Украину.

"Джузеппе прекрасно осознавал все риски, когда в начале войны добровольцем приехал воевать на Донбасс из пророссийской Италии. Теперь там его ждет судьба нашего добровольца Виталия Маркива - суд и тюрьма. Итальянец обращается к Президенту Украины с просьбой предоставить ему украинское гражданство", - написал Цаплиенко и разместил обращение итальянского воина.

Загрузка видео...
"Я испытал много радости и много боли за эти два года, я нашел здесь своих собратьев. Я вижу, что Украина является наилучшей частью Европы. Я хотел бы участвовать в ее развитии. Я хотел бы стать гражданином Украины и перевезти сюда семью," - цитирует журналист слова итальянского добровольца.

Смотрите также: Вместо почета - депортация: грузинскому добровольцу Вано Надирадзе грозит изгнание из Украины, - бывший боец батальона "Донбасс". ФОТО

По словам Цаплиенко, Джузеппе один из немногих европейцев, которые понимают правду о нашей войне и рискуют жизнью ради Украины.

"Надеюсь, что украинцы своих не предают", - написал он.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
З такими "Цаплієнками" Україні і ворогів не треба.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Мене не цікавить твоя точка зору про мене-тримай її при собі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ненавидит он добробатов, волонтёров и всех, кто спас Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спробую-та спочатку спитаю-ви саму новину читали? Пряму мову Цаплієнка? Нічого не викликало заперечення, хоч найменшого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А де пряма мова Цаплієнко , я італійської не знаю .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У новині-і посилання на його ФБ. Читайте-він український журналіст, багато років на Інтері працював, зараз на 1+1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пару лет пусть погуляет, попишет заявления, тогда может и дадут. У нас только "торговым партнерам" быстро дают гражданство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спустя 3 года и кучу судов!
Российскому актеру, активисту Евромайдана Анисифорову предоставили статус беженца в Украине
Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 7185
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким людям наше государство само должно предлагать гражданство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Офшор слепого траста даёт гражданство только верным псам из династии чоколяда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не только верным псам, вот кадыровский киллер, покушавшийся на Адама Осмаева, за один день получил гражданство!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А наф...я ?...Краще ..Новінським !..
І под дурачка закосити ....
..
.Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 5735......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он всем даст гражданство кто денег больше отвалит или бизнес партнерам а тем кто истинный патриот то тот фиг получит ему активные не нужны нужны молчаливые холопы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дайте йому громадянсьтво - така людина може буьт дуже цінною для розповсюдження правди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе" - может правильней было бы "...воюющий против террористов..." ну или вообще иначе фразу построить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
все убегают в европу а этот придурок в ад точно с головой у него бобо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких пор Ростов стал европейским городом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хіба баризі потрібні свідомі патріоти? надання громадянства для добровольців-іноземців тягнеться роками, тоді як гайдар та вороненковим надають миттєво
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поедешь к хунте в Кременчуг пытать младенцев
Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 7423Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 6503

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брат КремлеКарлика Берлускони в Крыму побывал винцо с плешивым пил,персоной нон-грата не стал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крепкий парень. Сделал выбор, а не "болтается в проруби". Таких? Нужно уважать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Один доброволец Джузеппе просит украинское гражданство, а десять других добровольцев Джузеппе воюют против Украины на стороне сепаров (смотри список на сегодняшнем Цензоре) и еще одного итальянско-украинского добровольца собираются в Италии судить. Вот когда Украина добьется суда над итальянцами, воевавшими против нас за лугандон и освобождения нашего заложника в Италии, тогда можно решать вопрос и о гражданстве этого Джузеппе. А вообще нужно прекращать этот иностранный легион, который не дает никаких военных успехов, а только скандалы и хлопоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це ж не Григоришин і не Новинський, тут Петя не проявляє активності
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бенито Муссолини и Йося Джугашвили заключили контракт раньше чем Молотов-Риббентроп,аж в 1923 году.На 16 лет раньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1 Итальянский доброволец Джузеппе,Что дает иностранцу брак с гражданкой Украины?брак иностранца с гражданином Украины дает право сразу получить временный вид на жительство в Украине, а через 2 года оформить постоянный вид на жительство в Украине или получить гражданство Украины.
Чтобы заключить брак с иностранцем в Украине обычно требуется следующий пакет документов:Действительный иностранный загранпаспорт с отметками о законном пребывании на территории Украины (виза со штампом о въезде)Нотариально заверенный перевод на украинский загранпаспорта иностранцаСправка о семейном положении из компетентных иностранных органов, в которой бы удостоверялось, что иностранец у себя на родине не состоит в другом браке.

2 вид на жительство в Украине,
 показать весь комментарий
Ответить
 
гацап, Джузеппе имеет семью в Италии
твой высер к какому месту приложить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Справка о семейном положении из компетентных иностранных органов, в которой бы удостоверялось, что иностранец у себя на родине не состоит в другом браке.

шо у тебя на глазках кусочки сахара рафинада лежат
Справка о семейном положении из компетентных иностранных органов, в которой бы удостоверялось, что иностранец у себя на родине не состоит в другом браке

про-про-про снись кОзел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Делегация Кремля была на учредительном съезде фашистской партии Бенито Муссолини,тов.Сралин назначил делегацию во главе с генералом Вороновым,Ысторики едрён ваш Батон
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фашистская партия России тоже была создана в 1924 году те годы генералом Черским П.В.и профессор Рузский Д.П.,этапы деятельности НОРФ можно найти даже в инете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одни итальянцы воюют за россию, другие за Украину. А судить то нужно обоих
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИтальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти