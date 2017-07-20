 Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО

Об этом на своей странице в

сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает

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Он говорит, что Джузеппе уже более двух лет воюет на Донбассе и в отличие от большинства своих вооруженных соотечественников, которые поддерживают террористов, он защищает Украину.

"Джузеппе прекрасно осознавал все риски, когда в начале войны добровольцем приехал воевать на Донбасс из пророссийской Италии. Теперь там его ждет судьба нашего добровольца Виталия Маркива - суд и тюрьма. Итальянец обращается к Президенту Украины с просьбой предоставить ему украинское гражданство", - написал Цаплиенко и разместил обращение итальянского воина.

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"Я испытал много радости и много боли за эти два года, я нашел здесь своих собратьев. Я вижу, что Украина является наилучшей частью Европы. Я хотел бы участвовать в ее развитии. Я хотел бы стать гражданином Украины и перевезти сюда семью," - цитирует журналист слова итальянского добровольца.

По словам Цаплиенко, Джузеппе один из немногих европейцев, которые понимают правду о нашей войне и рискуют жизнью ради Украины.