 В 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО

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Отмечается, что более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и сотни военнослужащих горно-штурмовой бригады форсировали Днепр на участке шириной 5 км.

В течение ограниченного времени понтонеры оборудовали два парома грузоподъемностью по 170 тонн каждый, которые и перевезли военнослужащих и технику на противоположный берег.