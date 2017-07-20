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 Политика Украины
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Все про:армия (7972) Днепр_река (220) учения (1853) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (2)

 В 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО

Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады повели учения, в ходе которых форсировали реку Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Военное телевидение Украины.

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Отмечается, что более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и сотни военнослужащих горно-штурмовой бригады форсировали Днепр на участке шириной 5 км.

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В течение ограниченного времени понтонеры оборудовали два парома грузоподъемностью по 170 тонн каждый, которые и перевезли военнослужащих и технику на противоположный берег.

"На территории Украины очень много широких рек. Вооруженные силы должны быть готовы к выполнению заданий в любых условиях", - отметил офицер бригады Дмитрий Бородий.
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останім часом часто стали проводити навчання з подолання воддяних перешкод і взагалі наступального характеру
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Тада. Невзначай так постоянно штурм, форсирование, десантирование в ВСУ и НГУ отрабатываюся.
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Это намек к чему? Встреча на Эльбе? Или сталинградская битва?
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не знаю як на Обі, але Дон та Кубань здолати треба. Недарма ж співаємо від Сяну до Дону)))
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Дон не треба форсувати. Навіщо порушувати майбутній кордон з Китаєм ?
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зрада,зрадная - проводят учения,армию тренируют - а как же пенсионеры и ........)))))
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Де джавеліниииииии ???? аааааа ????!!!

Зрадонька вона в кожній нашій клітинці )
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А кто командует, Вася Зубанычь или уже пошел на повышение?
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Наталья Гулевская. Малороссия
20.07.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »

До Кремля наконец дошло, что в 21 веке невозможно откусить часть другого независимого суверенного государства, но, к сожалению, было уже поздно. Крым уже аннексирован, совершена агрессия на Донбассе, скоро начнется суд по поводу сбитого Боинга, а в Конгрессе США рассматриваются драконовские санкции. Кремлю не остается другого выхода, как попробовать проглотить Украину полностью, и попытаться с помощью своего международного статуса закрыть все вопросы касаемо этого конфликта.

Заявление Захарченко о создании нового государства Малороссия, как правопреемника Украины - это новая спецоперация Кремля и Лубянки, которая будет осуществлена до очередных выборов президента России. Вероятнее всего произойдет провокация, связанная с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины или нападение и захват дипломатического консульства, и тогда Москва, объявив войну Украине или под предлогом освобождения своего посольства, начнет широкомасштабное военное наступление с пяти направлений - Приднестровья, Крыма, ДНР, ЛНР и с территории Беларусь на Киев и попытается его как можно быстрее захватить.

Затем, поставив во главе государства Медведчука(или другую свою марионетку) и вернув Крым Украине, Москва попытается выпутаться из политической западни, куда ее привели имперские амбиции Кремля и Лубянки. Это вполне ожидаемый сценарий развития ситуации, который стал возможен только от нерешительности киевской власти дать адекватный отпор агрессору.

Пока еще осталось немного времени, Украине необходимо успеть полностью разорвать все дипломатические и экономические отношения, в которых напрямую или косвенно участвует Россия, закрыть все дипмиссии на своей территории и прекратить все контакты с официальными лицами. Потребовать исключить Россию из ООН и других международных организаций, а также немедленно принять Украину в НАТО.
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Приклад плінтусної аналітики, мабуть автор той же, що і "за двє нєдєлі Кієв вазьмьом".
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У них ничего не выйдет уже. не стоит и ломанного гроша этот анализ.Никто в мире повторю НИКТО В МИРЕ не признает никаких медведчуков. санкции им покажутся сладкой и приятной конфетой, в сравнении с тем, что ждет их за прямую агрессию. путину п...здец, рашке хана. больше с ним в дипломатию никто не будет играться, раздавят как гниду, между двух ногтей щёлк, только мокрое место осталось. в анализе хорошее это полный разрыв с рашкой и все. лучше пусть упадет экономика от разрыва, чем от уничтожения Украины и города Киев, за Киев будет очень кровавая битва. Грозный им покажется легкой прогулкой. здесь лягут не тысячи, а десятки тысяч русских солдат. что выиграет путин хуйло? вата то поймет, что никто на рашку не напал, никакой Гитлер или Наполеон, а она сама напала на братский миролюбивый и добрый народ Украины. и цена будет такая, что победа станет поражением.
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Ну, ну.
В Украине только 900 000 стволов официальных.
По даным фысыбы рашки на руках Украинцев более 3700 000 стволов!
Ето не считая гранат, РПГ, ПТУр, пулемётов, мин, и пороха.
На 10 Украинцев приходиться 1 Учасник АТО.
Так что, заходи не бойся москаль.
Подыхая не зови маму.
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Вчера девять человек, солдат, мужей, братьев и отцов не стало. Вечная память. Спите спокойно. Мы помним и скорбим. Слава рыцарям Украины.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО
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