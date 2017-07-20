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Все про:армия (7969) стрельба (2428) обучение (202)

 Инструктор "Десны" Фартушный показал, что самый дешевый оптический прицел на порядок повышает точность не опытных срочников. ВИДЕО

Новая украинская армия требует нового подхода и в программах обучения специалистов из разных военных профессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном на странице в Фейсбуке 169-го Учебного центра "Десна".

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Константин Фартушный офицер-преподаватель рассказал об экспериментах, которые внедряются в обучении в Центре.

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Он доказал, что в случае применения даже простейшей оптики при стрельбе из автомата Калашникова, меткость вырастает в 2-2,5 раза.

При том, что бойцы, которые принимали участие в таких учениях, держали в руках автомат не более трех-пяти раз. Итак, уверен капитан Фартушный, с помощью подобной тактики обучения стрелков и их эффективность в бою существенно улучшится.

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Начальник Центра Виктор Николюк отметил, что такой эксперимент неоднократно проводился в зоне боевых действий.

"В 169 Учебном центре хотим проверить на наших бойцах, которые не имеют хорошего практического настрела, как это реализовывается в жизнь. Исходя из этого, будем предлагать те или иные методы выполнения стрельб, а возможно и введение оптических прицелов в производство, которые должны быть у каждого военнослужащего", - отметил он.
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Даже если оптика 2х ,то это значительно улучшает стрельбу.
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У ВСУ есть все силы и средства для подавления боевых точек противника, не цепляя мирное население. Но этого не делается - военный эксперт Жданов "Боевики регулярно ищут у нас слабые места. Две-три недели затишья - наши ребята расслабляются, а разведка противника работает. Они постоянно меняют направления обстрелов: то Авдеевка, то Светлодарская дуга, то Попасная, сейчас вот Красногоровка. Тем более мариупольское направление давно уже не звучало в сводках новостей. Мощный артналет врага привел к серьезным потерям в наших рядах . А наши власти делают вид, что не замечают проблем на фронте.
По его словам, украинская армия имеет все необходимые ресурсы для атаки боевых точек оккупантов, однако не использует их.
"Надо менять политику и тактику ведения боевых действий. У ВСУ есть все силы и средства для подавления боевых точек противника, не цепляя мирное население. Но этого не делается. То же касается и законопроекта о деоккупации территорий, где четко указывалось бы, кто является агрессором. Однако Рада до сентября ушла на каникулы и законопроект повис в воздухе. Вместо этого мы слышали о какой-то реинтеграции захваченных территорий. Боевики же тем временем, меняя направления своих атак, ловят нас на расслабленности. А у нас так называемый мирный план. Не назвав войну войной, ее невозможно выиграть", - подчеркнул Жданов.
все это очень грустно ..
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Я стрелял со старого ночного прицела еще при совке. У него 2-2,5х и то было неплохо.
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Бывает ещё открытый, диоптрический, коллиматорный.


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Пуля в башке руSSко-фашистского карателя - лучшая проверка для оптического прицела!
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Во всех развитых странах солдаты с открытых прицелов не стреляют
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Мне одному кажется, что это открытие сделал капитан?
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Вау, потрясающее открытие, оказывается наличие прицела увеличивает точность стрельбы, доказано экспериментально, браво.
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А если еще и смотреть в прицел и сверять с тем куда попадания получаются, то точность стрельбы возрастает на порядок, лично проверял-работает, доказано
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Серьезные у нас в армии инструкторы я бы в жизни ни догадался что калиматор или оптика улучшает меткость
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Они даже позиции для стрельбы не знают - все лежат как на пляже.
Тьфу, пля.
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Коллиматорным прицелом на каких дистанциях стреляют?
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Спросить забыл, а стоимость дешевого оптического прицела и какая марка?
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А потом задают вопросы почему у нас дефицит патронов? А почему ему не быть если из 100 выпущенных пуль в лучшем случае 1 попадает в цель ?!
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Узнать бы как снабжение сейчас проходит полигона Десна . В прошлом году смотрящий от Пети по грабежу Армии Бирюков довёл личный состав полигона до двух бунтов . Петя Президент грабит Армию централизовано , а не как бывшие бандиты даунбасовцы хаотично .первый бунт был по поводу гнилого мяса в столовой . Второй по причине нечеловеческих условий жизни на полигоне . Бирюков по приказу Главнокомандующего фальсифицирует тендеры на поставки на фронт . Это будет продолжаться пока Петя Президент не удавится .Или подавиться . Мародер .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИнструктор "Десны" Фартушный показал, что самый дешевый оптический прицел на порядок повышает точность не опытных срочников. ВИДЕО
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