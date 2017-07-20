 Инструктор "Десны" Фартушный показал, что самый дешевый оптический прицел на порядок повышает точность не опытных срочников. ВИДЕО

Константин Фартушный офицер-преподаватель рассказал об экспериментах, которые внедряются в обучении в Центре.
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Он доказал, что в случае применения даже простейшей оптики при стрельбе из автомата Калашникова, меткость вырастает в 2-2,5 раза.
При том, что бойцы, которые принимали участие в таких учениях, держали в руках автомат не более трех-пяти раз. Итак, уверен капитан Фартушный, с помощью подобной тактики обучения стрелков и их эффективность в бою существенно улучшится.
Начальник Центра Виктор Николюк отметил, что такой эксперимент неоднократно проводился в зоне боевых действий.
"В 169 Учебном центре хотим проверить на наших бойцах, которые не имеют хорошего практического настрела, как это реализовывается в жизнь. Исходя из этого, будем предлагать те или иные методы выполнения стрельб, а возможно и введение оптических прицелов в производство, которые должны быть у каждого военнослужащего", - отметил он.
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По его словам, украинская армия имеет все необходимые ресурсы для атаки боевых точек оккупантов, однако не использует их.
"Надо менять политику и тактику ведения боевых действий. У ВСУ есть все силы и средства для подавления боевых точек противника, не цепляя мирное население. Но этого не делается. То же касается и законопроекта о деоккупации территорий, где четко указывалось бы, кто является агрессором. Однако Рада до сентября ушла на каникулы и законопроект повис в воздухе. Вместо этого мы слышали о какой-то реинтеграции захваченных территорий. Боевики же тем временем, меняя направления своих атак, ловят нас на расслабленности. А у нас так называемый мирный план. Не назвав войну войной, ее невозможно выиграть", - подчеркнул Жданов.
все это очень грустно ..
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Тьфу, пля.
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