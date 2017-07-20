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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1987) Киев (17666) Кличко (2708) экология (1030)

 Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 19 июля, в день рождения киевского городского главы Витаия Кличко двое жителей Дарницкого района Киева объявили голодовку под стенами КГГА. Требуют остановить строительство АЗС, которую обустраивают поблизости жилых домов на улице Ревуцкого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил общественный активист и правозащитник Сергей Еременок.

Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб 01Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб 02

По его словам, голодовку объявили киевляне, которые живут в непосредственной близости к строительсву: Дмитрий Сараненко и Вероника Циркун.

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"Мэр трижды обещал что строительные работы не будут вестись. Требуем: остановить дальнейшие строительные работы. Есть местная инициатива о расторжении договора аренды на участок где строится АЗС. Но власти как будто не видят проблемы", - сказал Еременок в комментарии.

Сегодня, 20 июля, активисты принесли под КГГА гроб, таким образом символически похоронив экологию Дарницы.



"Это символизирует отношение власти к народу, к его экологической безопасности. Вопрос Ревуцкого, 8, где строится полностью незаконная АЗС... Государственная власть на это не реагирует, киевская власть на это не реагирует", - сказал Еременок.

Спустя некоторое время около 20 полицейских вышли из здания КГГА и, оттеснив протестующих, забрали гроб. Активисты заявили, что такие действия являются кражей.


Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб 03Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб 04Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб 05

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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиИз-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб. ВИДЕО+ФОТО
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