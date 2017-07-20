 Из-за строительства АЗС на Позняках двое киевлян объявили голодовку под стенами КГГА. Сегодня активисты принесли гроб. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщил общественный активист и правозащитник Сергей Еременок.

По его словам, голодовку объявили киевляне, которые живут в непосредственной близости к строительсву: Дмитрий Сараненко и Вероника Циркун."Мэр трижды обещал что строительные работы не будут вестись. Требуем: остановить дальнейшие строительные работы. Есть местная инициатива о расторжении договора аренды на участок где строится АЗС. Но власти как будто не видят проблемы", - сказал Еременок в комментарии.Сегодня, 20 июля, активисты принесли под КГГА гроб, таким образом символически похоронив экологию Дарницы."Это символизирует отношение власти к народу, к его экологической безопасности. Вопрос Ревуцкого, 8, где строится полностью незаконная АЗС... Государственная власть на это не реагирует, киевская власть на это не реагирует", - сказал Еременок.Спустя некоторое время около 20 полицейских вышли из здания КГГА и, оттеснив протестующих, забрали гроб. Активисты заявили, что такие действия являются кражей.