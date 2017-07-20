 Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности". ВИДЕО

"Необходимость создания Фонда была понятна десятки лет назад, но важно, что сейчас, когда мы его создаем, он одобрен всеми нашими международными партнерами, международными финансовыми организациями. Я уверен, что результаты нашей практической деятельности мы будем иметь уже в ближайшие время", - сказал Порошенко в ходе посвященных подписанию закона мероприятий в четверг в Киеве.
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По его словам, Фонд энергоэффективности должен обеспечить прозрачность использования выделенных из бюджета средств на субсидии для населения.
"Сделать верификацию субсидий… предусмотренных для тех, кто является наименее защищенным и кто не имеет средств платить честную цену. Но если ты сдаешь квартиру за $2 тыс. - оплати честную цену", - сказал он.
Президент также уточнил, что на покрытие субсидий государственным бюджетом предусмотрено 61 млрд грн.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон "О Фонде энергоэффективности".
Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы образования и деятельности Фонда энергоэффективности.
"Фонд энергоэффективности образуется с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережению (далее - мероприятия по энергоэффективности), в частности в жилищном секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрения acquis communautaire Европейского Союза и Договора о создании Энергетического Сообщества, обеспечения соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности", - говорится в законе.
Годовой бюджет Фонда формируется за счет средств Государственного бюджета Украины и средств, которые Фонд получает в качестве грантов или привлекает другим способом из любых других источников, не запрещенных законом, с учетом ограничений, установленных данным Законом.
При этом объем государственных средств в бюджете Фонда должен быть достаточным для достижения минимальных целей в сфере энергоэффективности, определенных международными обязательствами Украины. С этой целью Кабинет Министров Украины может увеличить уставный капитал Фонда или оказать Фонду дополнительную государственную поддержку из Государственного бюджета Украины с учетом требований бюджетного законодательства.
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Лучше вообще должность презика упразднить, чем ТАКОЕ...
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