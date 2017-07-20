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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2351) Порошенко (13448) фонд (64) энергоэффективность (54)

 Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 июля, в Киеве подписал закон "О Фонде энергоэффективности".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", закон направлен на поддержку внедрения энергоэффективности в многоэтажном жилищном секторе страны, а также позволит привлечь для его работы EUR100 млн от Европейского Союза.

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"Необходимость создания Фонда была понятна десятки лет назад, но важно, что сейчас, когда мы его создаем, он одобрен всеми нашими международными партнерами, международными финансовыми организациями. Я уверен, что результаты нашей практической деятельности мы будем иметь уже в ближайшие время", - сказал Порошенко в ходе посвященных подписанию закона мероприятий в четверг в Киеве.

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По его словам, Фонд энергоэффективности должен обеспечить прозрачность использования выделенных из бюджета средств на субсидии для населения.

"Сделать верификацию субсидий… предусмотренных для тех, кто является наименее защищенным и кто не имеет средств платить честную цену. Но если ты сдаешь квартиру за $2 тыс. - оплати честную цену", - сказал он.

Президент также уточнил, что на покрытие субсидий государственным бюджетом предусмотрено 61 млрд грн.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон "О Фонде энергоэффективности".

Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы образования и деятельности Фонда энергоэффективности.

"Фонд энергоэффективности образуется с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережению (далее - мероприятия по энергоэффективности), в частности в жилищном секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрения acquis communautaire Европейского Союза и Договора о создании Энергетического Сообщества, обеспечения соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности", - говорится в законе.

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Годовой бюджет Фонда формируется за счет средств Государственного бюджета Украины и средств, которые Фонд получает в качестве грантов или привлекает другим способом из любых других источников, не запрещенных законом, с учетом ограничений, установленных данным Законом.

При этом объем государственных средств в бюджете Фонда должен быть достаточным для достижения минимальных целей в сфере энергоэффективности, определенных международными обязательствами Украины. С этой целью Кабинет Министров Украины может увеличить уставный капитал Фонда или оказать Фонду дополнительную государственную поддержку из Государственного бюджета Украины с учетом требований бюджетного законодательства.
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если президенту не стирать носки лет 10 - можно наэкономить чистой воды.
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Цукеркі *рошен* ...теж ...Молька паскудна заводиться ..!
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в отставку,импотентский главнокомандующий! дождался, урод, что 9 воинов погибло? иди ,паскуда рошеновская скажи что обстрелы были провокационными! иди ,седая срань, расскажи родственникам погибших про перемирие и что нельзя уничтожать на опережение!
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шо,не проходят картинки с мейлсру?отож,кацапля
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Извиняй , Гига , но обтекаешь в данный момент ты
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гыгуля , не буксуй.Кстати , это правда , что ты свинопас ?
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Вас какая то порохозадая гадость спамит.Вытаскиваю по возможности.
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Проблема только в том, что "честной" быдлоєлита почему-то считает спекулятивную цену.
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Тю!То купуй не по спекулятивній,а там,де дешевше
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"По его словам, Фонд энергоэффективности должен обеспечить прозрачность использования выделенных из бюджета средств на субсидии для населения". - на субсидии???? т.е. эти деньги пойдут на прямую в карман олигархов. Нужно вкладывать в технологии, что бы меньше потреблять и тогда соответственно меньше платить олигархам.
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Опять в долг дали ЕС? да сколько вы можете брать в долг за счет СТРАНЫ???
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Совок в чистом виде. У него такие потери на фронте, а он конферансье подрабатывает.
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ну так пойдем все в одну могилу ляжем и зароемся.... а еще лучше, на поклон к Хуйлу - вот тада заживем!... правда же ж?....
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Ложись! Толку все равно от тебя, кроме подпеваний власти 0.
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А 30 серебрянников отрабатывать то нужно по любасику.
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совсем ты совесть потеряла - а была ли она,даже не знаю
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(((( от кого та скрываешься? хотя о чем это я - понимаю))
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Девять погибших за сутки а оно фигнёй мается ...
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Финляндия в 1939-40 годах выстояла против огромной военной машины СССР потому что во главе станы был патриот а не торгаш и барыга.....
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тю дурна меркава!Фінляндія втратила територію і досі не може її повернути
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а по суті продає та пропиває зі своїми кумами Україну
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никто не мешает реализатору эфэсбэшных картинок купить рошен. Липецкий рошен хуйло реализатору отдаст со скидкой.
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54% на ВЫБОРА, а берет в долг как будь то за него проголосовало 101%
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Енергоефективність у нього це "Роттердам ++" ! Після такої реакції на гибель наших героїв стало остаточно ясно, що його вразив "вірус" PETYA-DIAREJA.
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энергоэффективность? от потрошенка? значит энергоносители будут дорожать дальше. все. не только газ.
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Ненавижу порошенка и его прихлебателей шоколадных
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Как всегда на хер никому не нужные понты, позерство и прогрессирующий нарциссизм. А то что полтора десятка воинов погибло - ни слова, ни соболезнований, ни предупреждений оркам.
Лучше вообще должность презика упразднить, чем ТАКОЕ...
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И за эту мордатую барыгу, погибали люди на майдане?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности". ВИДЕО
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