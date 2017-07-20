 "Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко. ВИДЕО

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"Для того, чтобы понять это, нужно проанализировать, в каком состоянии наша энергетика была в 2014 году. Мы входили в грустную десятку наименее эффективных стран мира. Это измеряется по количеству энергии, которую потребляет экономика для того, чтобы выработать единицу ВВП", - отметил глава украинского государства.
Также Порошенко отметил важность ухода от "российской газовой иглы" и преодоление энергетической блокады как элемента гибридной войны.
"Представьте, в октябре 2015 года ко мне приходит руководитель НАК "Нафтогаз" с сообщением, что через два дня Россия полностью прекратит поставку газа в Украину. Это делалось специально в октябре, чтобы зимой Украина вошла с нулевым балансом газа. Нас пытались поставить на колени для того, чтобы утруднить ситуацию в стране. Но наши решительные действия, включая обеспечение реверса газа и покупку газа в ЕС, жесткие шаги по наведению порядка в энергетической сфере привели к тому, что мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ… Более того, когда в апреле россияне позвонили нам и спросили: может вы купите наш газ?.. Мы сказали: нет, у нас все в порядке", - добавил он.
Процесс против "Газпрома" из-за "абсолютно кабального контракта, который был подписан украинским правительством в 2009 году" также является важным шагом, по мнению президента.
"Кабальная позиция "бери или плати". Потребил ты газ, или нет - все равно плати россиянам. Как можно было такое подписать?!", - отметил Порошенко.
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https://censor.net.ua/news/448415/ukraina_ne_importiruet_gaz_iz_rossii_uje_600_dneyi/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64305536
Брешут и не краснеют
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13 год
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54 хв
:
39 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
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только КИЕВЕНЕРГО в ДОЛГАХ
Объявления возле парадного ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОЯВИТЬСЯ В 10 месяце 2017 года
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Да , покупают . И неплохо наваривают . И еще лапшу успевают нам на уши повесить . А шо , шось не так
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Централизованная поставка горячей воды при отсутствии полотенцесушителей 1 куб. м76,71
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виконує волю своїх росєйських торгових партнерів
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- Говорит наш газ не покупает, только словацкий.
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и твой петр алексеевич тоже
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Кому интересны твои гешефты с газом???
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...
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Шануйся, Україно...
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Пережили Золоту
орду-переживемо й газову!
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В январе-июне 2017 года транзит природного газа через ГТС Украины увеличился на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 45 млрд 703,5 млн куб. м.
В 2016 году транзит природного газа через ГТС Украины также вырос на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 82 млрд 200,1 млн куб. м. Интерфакс Украина
а этот газ откуда? из жопы? покупаем там же, только через посредниковперекрыть газопровод и не открывать пока орки не сдриснут с донбаса для началауверен народ, в валенках спать будет, но потерпита вот потерпите ли вы петр алексеевич со своими подельниками большой вопросхотя какие могут быть вопросы к торговым партнерам?))
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А в Европу газ пойдет другими газопроводами. + тогда будет решен вопрос с северным потоком 2.
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Но тут нужно уточнить.
Мы не покупаем газ на прямую у РФ. Но мы покупаем газ у западных компаний производства РФ. При этом мы платим что то этим компаниям перекупщикам + за доставку газа из той же Европы назад в Украину.
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