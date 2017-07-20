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 Политика Украины
  2013  79
Все про:Газ (8776) Порошенко (13448) энергетика (982) энергоэффективность (54)

 "Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко. ВИДЕО

Реформа энергетического сектора является важнейшей из всех реформ в Украине, проведенных после Революции Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая перед студентами и коллективом Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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"Для того, чтобы понять это, нужно проанализировать, в каком состоянии наша энергетика была в 2014 году. Мы входили в грустную десятку наименее эффективных стран мира. Это измеряется по количеству энергии, которую потребляет экономика для того, чтобы выработать единицу ВВП", - отметил глава украинского государства.

Также Порошенко отметил важность ухода от "российской газовой иглы" и преодоление энергетической блокады как элемента гибридной войны.

"Представьте, в октябре 2015 года ко мне приходит руководитель НАК "Нафтогаз" с сообщением, что через два дня Россия полностью прекратит поставку газа в Украину. Это делалось специально в октябре, чтобы зимой Украина вошла с нулевым балансом газа. Нас пытались поставить на колени для того, чтобы утруднить ситуацию в стране. Но наши решительные действия, включая обеспечение реверса газа и покупку газа в ЕС, жесткие шаги по наведению порядка в энергетической сфере привели к тому, что мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ… Более того, когда в апреле россияне позвонили нам и спросили: может вы купите наш газ?.. Мы сказали: нет, у нас все в порядке", - добавил он.

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Процесс против "Газпрома" из-за "абсолютно кабального контракта, который был подписан украинским правительством в 2009 году" также является важным шагом, по мнению президента.

"Кабальная позиция "бери или плати". Потребил ты газ, или нет - все равно плати россиянам. Как можно было такое подписать?!", - отметил Порошенко.
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Источник: 112 Украина
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да для него потери военных людей это не потери вот если деньги потеряет так это удар верещать будет не умолкая так для него чем больше активно общественных людей погибнет тем лучше не будет среды сопротивления его строящему режиму
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так тебя бледнолицие скальпировали в 60 годах а как будто живой
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тю та яка різниця ти де живеш в Україні то будеш український індіанець чи ти не згоден
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порошенко- ублюдок конченый! 9 воинов погибло,а оно воняет про мирный план и хочет там кому-то помочь в деоккупации! оно,тварь,пусть сначала свои земли освободит!
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руссо - фашисты и на том и на этом свете отвечать за это будут - согласен тролля?
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Чинганчгук дЕбіл. Вас ваша влась дрючит, а вы каких то руссо-фашисто придумываете.
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стасик - вы россияни стали для меня хуже немецких национал - социалистов прошлого века в фашисткой Германии ,это я тебе как Русский гражданин Украины пишу
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Соевый только забыл сказать, что с газовой иглы страну снял Яценюк. А до этого, бараги и он в том числе, крышевали это морадёрство.
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Порошенко должен уже давно прекратить всю торговлю с агрессором
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500, 600, 700 - какая разница сколько. Кто кроме него стал богаче??
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Я 500 дней не покупаю украинский газ . Электричество , дрова .
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та і в зимку коли потрібно опалення то вони не допоможуть
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Дрова могут в скором времени закончится, электрооборудование приходит в упадок. А вот куда девается Украинский дешевый газ вопрос, а покупают все равно российский. Правда через третьи страны. Пример в Кранокутском , Богодуховском и Ольшанском районах огромные запасы газа. Много пробуренных и продолжают бурить скважины. Но еще есть и хитрый ход конем.Примерно не добуривают 200 м., оставляют скважину, приезжает новый хозяин-добуривает и садится на газовое бабло.
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А тарифы твои не кабальные, подонок? Так ещё поднимать собираются осенью. Давай уже до 10 тысяч поднимай! И субсидии у всех забрать. И горячую воду всем отключить а не только Киеву. Лохи стерпят, давай, не стесняйся!
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кацапа,а ты чего за тарифы переживаешь?бабушкам уже помог дрова на зиму заготовить?
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это он скромничает - ну про тарифы - у них и так было дорого (дороже чем у нас сейчас),весной подняли,теперь осенью поднимут опять - факт)
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тьа он нефкурседела...дровами бярёзовыми пробавляется
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Рыг с вами, ты хоть в туалет выходишь отсюда? Или с горшком сидишь?
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ты прям как хуйло...все встреч в туалете ищешь
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Та ладно? ПЕРЕМОГА
только КИЕВЕНЕРГО в ДОЛГАХ
Объявления возле парадного ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОЯВИТЬСЯ В 10 месяце 2017 года
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Да пошел ты.... Сколько бабла стырил на увеличенных в 7 раз тарифах?
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Чоколадный 3.14zдюк
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Хоть в этот раз корректно сказал. "Не покупаем газа В РФ" - правда, "Не покупаем газа ИЗ РФ" - не совсем правда .
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Молекулярный расизм? Молекулы метана - они все одинаковые.
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Уже представляю, как он бьётся в конвульсиях, что вдохнул немного воздуха, который с кацапстана ветром занесло.
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Брехло барыжная...позиция " бери или плати" было отменено в 2011 году.А сейчас покупают рашенский газ через третьи руки
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" А сейчас покупают рашенский газ через третьи руки "

Да , покупают . И неплохо наваривают . И еще лапшу успевают нам на уши повесить . А шо , шось не так
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Централизованная поставка горячей воды при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения1 куб. м83,102

Централизованная поставка горячей воды при отсутствии полотенцесушителей 1 куб. м76,71
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брехливий жадібний олігарх, що на пару з ахметовим грабує українців та
виконує волю своїх росєйських торгових партнерів
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Ми не купуємо газ в Росії, а купуємо його в Європі, а туди його поставляє, та сама Росія. Отака казуїстика і незабаром, коли москалі добудують "північний потік 2" здамо свою трубу на металобрухт. Оце грошей хтось заробить. А ми довимахуємось. Самі себе дуримо і радіємо, що 500 днів не купуємо газ в Росії. Театр АБСУРДА!
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идиет - мы граждане Украины считать умеем - почем цапы продавали нам и ЕС - шо называется почувствуй разницу))
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Один идиот написал херню и нашлись три идиота, которые эту херню лайкнули. Товарищи, дорогие, ну сколько же раз нужно ещё повторить чтобы вы наконец поняли: нету у нас какой-то там отдельной "трубы" по которой российский газ транзитируется в Европу, нету! есть единая ГТС Украины, прокачивающая газ как транзитный так и для внутреннего потребления. Поэтому, даже если транзит сойдёт на ноль, она всё равно будет работать. Почему это никак не укладывается у вас в голове, неужеле это так сложно?
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- Чего он сказал?
- Говорит наш газ не покупает, только словацкий.
"Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4015
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естественно...а поскольку расейского газа в словакии 30%,как и во всей европе-то и бабла гаспрём получает 30% вместо былых 100%
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Расейского газа в Словакии 100%. По одной трубе ещё не научились качать разные газы в разные стороны
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дурачок...у них закольцованная транспортная система.и газ.пересекший границу уже европейский,общий.и украине продают общий газ.а не расейский .в котором только 30 % расейского.а раньше расейка продавала украине 100% своего газа.но я рад,что вы такие счетоводы.быстрее обанкротитесь
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я рад шо тебе понравилось .торгуйте и дальше так.уже капитализация газпрёма меньше чем капитализацмя гандоновой фабрики средней руки
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Газ проданный газпрёмом в Европу уже не расийский, а покупателя и он продаёт этот газ, как свой! Улови эту простую истину и не пости херню со смеющимися шимпанзе!
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Это они в Стокгольмском суде такие счастливые? Или от феерического изменения капитализации их компаний?
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Да им пофиг уже на капитализацию. Их личная капитализация позволяет не париться из-за такой ерунды
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У нас, кучерявая мразь, за сутки погибло ДЕВЯТЬ солдат.
Кому интересны твои гешефты с газом???
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А де газ українського виробництва ? Та по якій ціні ..су...барижні ? .
"Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9817 ...
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...а в реальной жизни происходит следующее...приходил в горгаз на текущую сверку,наткнулся на очередную аферу олигархического облгаза,оказывается это практикуется массово (и у нас в Славянске,Краматорске схема по выманиванию денег такова),обл-гор-газ оказывается доначислил задним числом долг за газ с 1.05. 2015 по 1.05.2016 ВСЕМ потребителям использующих газ плиту ( в основном многоэтажки),так как на основании нарисованного долга (речь идёт от 400до 3000 грн с каждой квартиры) , субсидии не продлеваются. Вас "принуждают" (ато не получите субсидии ! ) признавать и оплачивать выдуманный долг или любезно втягивают в реструктаризацию.К тому же информирование абонентов об изменении оплаты за газ произошло не в 2015 г , а уже по свершившемуся факту в 2017 г,( я бы не покупал тот газ по тем Нормам за ту цену ), в субсидию эти изменения соответственно не попадают и с ничего у людей появляется ДОЛГ , а олигархам существеная прибыль. Платите люди,платите ...ложь, кражи,мародерство и аферы только в делах у этого Порошенко и его банды у власти !
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ЗАПИСУЙ! (с)


В январе-июне 2017 года транзит природного газа через ГТС Украины увеличился на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 45 млрд 703,5 млн куб. м.
В 2016 году транзит природного газа через ГТС Украины также вырос на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 82 млрд 200,1 млн куб. м. Интерфакс Украина
а этот газ откуда? из жопы? покупаем там же, только через посредниковперекрыть газопровод и не открывать пока орки не сдриснут с донбаса для началауверен народ, в валенках спать будет, но потерпита вот потерпите ли вы петр алексеевич со своими подельниками большой вопросхотя какие могут быть вопросы к торговым партнерам?))
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ага ага. Перекрыть газопровод и распилить нашу ГТС на металолом.
А в Европу газ пойдет другими газопроводами. + тогда будет решен вопрос с северным потоком 2.
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если третий год сопли жевать, то этим всё и закончится
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"Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ"

Но тут нужно уточнить.
Мы не покупаем газ на прямую у РФ. Но мы покупаем газ у западных компаний производства РФ. При этом мы платим что то этим компаниям перекупщикам + за доставку газа из той же Европы назад в Украину.
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А ТРАНЗИТ ИХ ГАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕМ !!! ЧТО УЖЕ И ЕС В СВОИ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ ВТЯНУЛИ !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко. ВИДЕО
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