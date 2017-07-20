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Все про:бюджет (4312) Гройсман (3191) децентрализация (331)

 За два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр отметил, что сегодня Украина делает успехи.

За два года в Украине выросли местные бюджеты на 100 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Мы сегодня создали инструменты для объединения территориальных общин, мы создали финансовые и налоговые возможности для развития общин. Только одна цифра. По сравнению с 2014 годом в 2016 году местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Это ресурсы, которые автоматически перераспределяются вниз, ресурсы, которые требуют разумного инвестирования для того, чтобы менять качество жизни людей на местах. Я глубоко убежден в том, что это только начало. Но уже сегодня можно сказать, несмотря на трудности, мы делаем успехи", - сказал премьер-министр.

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Источник: 112 Украина
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кого то мне этот мудрый филин сильно напоминает)
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И большая половина на депозитах лежит до Нового года,потом наварчик с процентов по кармашкам разныкают,а остальное возврат в бюджет как не используемые суммы,все давольны
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Гройсмана не любят троли,работающие на врагов Украины
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Пэто поц ,но Украина не может функционировать без Премьера
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Придурь, флажок сменил!?
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Тебя должен волновать не мой флаг,а то что ты ради своего любимого ботокса мать родную продать готов,как вы в 37 продавали родителей,стафилококк ты безмозглый
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Гройсмана не любят троли,работающие на врагов Украины

ржуиспатстула
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То-то я думаю,чего это в этом году дороги еще хуже стали!
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Чё то называет какие то сотни миллиардов , а народ нищий и голодный , стрельба на улицах каждый день , миллионы людей бегут из Украины , корупционеры депутаты и министры делают селфи под прокуратурой и продолжают грабить украинский народ ..
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А ты разве не догадываешься ,куда деваются те миллиарды?
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почему он не озвучивает из каких источников эти деньги?
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А что тут озвучивать! Все предельно ясно!
труд людей- налоги- карман чиновника.
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надо считать в баксах...если так взять в 90-тых годы у нас бюджеты пополнялись
на триллионы )))))))
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купоно киллометров......
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дело не в баксах, а в том, что децентрализация случилась.
понятное дело, что в местных бюджетах бабла начало оставаться больше.

какая в этом заслуга гроси - ума не приложу.
людей тупо за лохов держат.
пичально это все...
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а-ха-ха-ха! децентрализация случилась по божьей воле. типа снег пошёл.
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Что то мы этого не заметили! Чинуши воры только зарплаты себе любимым по поднимали и премии по 300% по начисляли. Вот и вся польза от вашей жидовской "реформы".
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Хай не бреше. Всі чудово знають що в Україні голод, взагалі- ми всі ще три роки тому замерзли.
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если что в Украине заметно выросло за крайние два года
это ипальники гройсмана и его подельников
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с голоду пухнут. вон, перед тобой двадцатьпять щирых украинцев доступно объяснили, что в Украине голод.
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правда, такі харі виростили, що взагалі дивно, хто свиней обирає собою керувати.
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Те, кто хочет что-то делать, делают. И никто им не может помешать.

Команда Валентина Резниченко
https://www.facebook.com/Komanda.Reznichenko/
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Интересно. Сегодня всё утро Резниенко по 5-му превозносили.....
Совпадение?
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За два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3069
Сергей Лямец: На пороге весело топтались Владимир Борисович, Арсен Борисович и Игорь Витальевич
«Товарищ Главнокомандующий!»
На пороге весело топтались Владимир Борисович, Арсен Борисович и Игорь Витальевич. На дворе была холодная мокрая ночь.
«Товарищи в Москве! - Портрет жестом пригласил гостей войти. - Южанина с вами?»
«Не, она не выдержала градуса дискуссии», - пошутил Аваков, и толпа весело заржала.
Политики внесли в кабинет бодрый запах перегара. Накануне Рада «распилила» 30 ярдов Януковича.
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«Та вот, Вова как раз пришел. Сейчас объяснит, как так вышло», - произнес Портрет в трубку и закончил разговор с кем-то.
Гройсман понял, что говорили о нем. Премьер было напрягся, но потом вспомнил что-то и мстительно успокоился.
«Ты армию свою распустил уже?» - повернулся главнокомандующий к Авакову.
«Это кого?» - удивился тот.
«Ну этих, белых барабанщиков».
С утра в четверг напротив Рады бешено колотили по бочкам радикально настроенные качки в эмблеме «Азова». Аваков лично прибыл в парламент, чтобы продавить своего уполномоченного по правам человека. Барабанщики с мусорными бачками внимательно стерегли выходы из Рады.
«А это не мои, Петр Алексеевич», - бодро соврал министр.
«А чьи, б…?»
Аваков равнодушно кивнул плечами и не стал ввязываться в словесную драку.
«Ну расскажите, что вы там сегодня напринимали?» - с издевательским взглядом плюхнулся в кресло Портрет.
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«Ну шо… Пенсионную реформу стартовали», - похвастался Владимир Борисович.
Портрет показно привстал и оглянулся в разные стороны.
«Ты с кем сейчас разговариваешь?»
Владимир Борисович тут же выключил пафос.
«Это как вообще называется? Пиплу раздать 14 ярдов - пожалуйста. Пашинскому четверик - пожалуйста! На стену яценюковскую - и то нашли!!»
Портрет набирал обороты. Кононенко тем временем настойчиво включал самоконтроль. Тот не включался.
«Даже четыре ярда на больнички не забыл!» - продолжал Портрет.
«Типа это мне надо!» - неуклюже намекнул Гройсман.
«А шо, мне?!»
«А чей у нас министр ЖКХ?»
Лицо Портрета жутко покраснело, но крыть было нечем. Министерством ЖКХ рулил его Геннадий Зубко. Накануне выборов, технологи подсказали раздать местным властям 4 миллиарда гривен на строительство сельских больниц.
«В общем, все в шоколаде, пацаны! - Портрет навалился на стол. - А теперь посмотрим, что же такого просил Петр Алексеевич».
«…А просил Петр Алексеевич всего ничего - четыре ярда. Четыре!» - наконец вскипел он.
Владимир Борисович давно понял, о чем идет речь, поэтому продолжал молчать.
«Вова, а шо это было?» - он ткнул пальцем в премьера.
Во время «распила» 30 ярдов, неожиданно для коллектива, премьер Владимир Гройсман отказался выпускать НДС-облигации на 4 миллиарда гривен.
«А вы куда с Ниной смотрели?» - Портрет переключился на Кононенко.
«А шо мы могли? Вова выбросил поправку!» - характерно развел руками тот.
«А ты шо, не мог к Парубию подойти? Герасима не мог дернуть?»
Аваков с интересом наблюдал за почти семейной сценой.
«Петр Алексеевич, та нет никакой проблемы! - начал водить руками Гройсман. - Щас позвоню Саше, он все включит».
«Это как он включит, если ты поправку выключил?»
«Та там все равно ничерта не понятно, за что голосовали», - расплылся тот в улыбке.
«В смысле?»
«Пятьсот поправок. Мы сами не понимаем, что получилось. Засунем облигации», - пообещал премьер.
Кононенко живо закивал головой, подтверждая.
«Я вам не верю! - Портрет вскочил и отвернулся от соратников. - Вы люди одного разговора!!»
«Это шо значит?» - недоуменно спросил Гройсман.
«Это значит, шо с вами ни о чем нельзя договариваться!» - выпалил главнокомандующий.
Аваков и Гройсман синхронно ухмыльнулись. Портрет был чемпионом в «пообещать и не выполнить».
«Петр Алексеевич, шо нам теперь с «регионами» делать?» - решил переключить тему Кононенко.
«А шо с «регионами»?» - повернул к нему голову Портрет.
«Ну договаривались, шо по Добкину голосов не дадим».
«А это ты вот, - Портрет протянул руку в сторону Авакова, - у человека спроси, нах… он свою армию под Раду притащил».
Министр МВД тут же посерьезнел и начал злиться. Депутаты, испуганные сиренами «Азова», бодро проголосовали за снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Хотя договаривались, что «регионалы» голосуют за все, что нужно Портрету, в обмен на провал голосования по Добкину.
«Ты понимаешь, шо ты нам отношения с людьми испортил?» - Портрет уставился на Авакова.
«А чего вы с этими людьми отношения заводите?» - уперся тот.
«А того, что «партнеры» по каалиции, - Портрет намеренно исказил слово, - никак не нажрутся!»
В последнее время часть БПП, «Народного фронта», Ляшко, «ведро» и «волевики» слишком много просили за голосование. Дешевле оказалось договориться с регионалами.
«Скажи спасибо, шо у нас был запасной вариант. Так хоть перед Мишей вопрос закрыли», - намекнул Портрет.
«Шо, дело будете разваливать?» - едко спросил Аваков.
«А тебе Денисову на омбудсмена надо?» - осадил его Портрет.
Министр МВД отвел взгляд. Портрет начал остывать.
«Ну, так шо делать будем?» - обратился он к Владимиру Борисовичу.
«Та шо… Не получится протянуть так - присоединим к реформе образования. Ну или к медицинской», - отмахнулся тот.
«А почему не к соглашению с Евросоюзом?» - зло спросил у него президент.
«Кстати, что там с Евросоюзом?» - опять попытался вклиниться Кононенко.
На саммите «Украина-ЕС» европейцы намекнули, чтобы Украина перестала просить Европу о поддержке, а навела у себя порядок.
«Денег не дадут», - выдохнул Портрет и налил себе воды.
«Чего?»
«Та х… знает», - ответил мэмом президент.
Примирение наступило, как всегда, неожиданно. Портрет нажал кнопку связи с секретаршей и заказал внести.
В дверном проеме возникло радостное лицо Генерального прокурора. Вечер только начинался
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У завхоза что ни день, то очередное достижение
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Від завгара до завхоза. Етапи большого путі.
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Я рад что местные чиновники так разбогатели. Спрашивается а народу от етого что???
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Вот он, крик маленького идиота!
Ты СВОИХ областных, районных депутатов выбирал? Выбирал.
Они деньги делят НЕПРАВИЛЬНО?
Так кагого х....я ты ТАКИХ СВОЛОЧЕЙ выбирал, дятел?
Знаешь, что сказал бы тебе Никита Сергеич, царство ему небесное?
"Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазило!"
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А с такого, что государственный строй Украины называется представительская демократия. Усёк? Т.е. власть осуществляет не Костик Малкович ЛИЧНО, а некий депутат, которому Кости делегировал это право.
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Идиот, ты. Лично я их не выбирал, их поставили из Киева подтасовав голоса и не пустив к выборам других кандидатов. Ето во-первых. Во вторых грабят меня даже не они так как не местные депутаты повышают налоги в магазинах, за енергоносители, за акцизы, за бумажки и прочую ими придуманную ересь.
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Бла, бла, бла.....
Лично ты их не выбирал? Ну и дурак. Не выберешь ты - выберут за тебя.

А налоги в магазина, Лёша, как раз МЕСТНЫЕ.
ПС: я понимаю, что конкретный пацан и за все бумажки имеешь против!
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Когда где то прибыло то по закону сохранении енергии или сполученных сосудов значит что где то убыло. Где убыло ето уже каждый почуствовал на своем кармане. Теперь и где прибыло уже выяснилось. Значит задача решена.
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Недавно по ТСН был сюжет о 85-летней бабушке живущей в покинутом селе в Сумской обл но что интересно что рядом лес уже российский а где же стена ?
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А теперь посчитайте, сколько 100 млрд гривен в долларах при Гройсмане и сколько это было при Тимошенко и почуствуйте как сильно мы упали при нынешней власти
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Ни говори! А Юлина тысяча от сберкассы СССР? Вот где стратыгический разум, учитесь!
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В 2013 году гривна стоила 8 $ а сейчас ? Лапшу зачем вешать людям - и так понятно что ободрали народ на всю гройсмановскую репу...
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К власти пришел ХАБАД...почитайте его программу и все вам станет понятно что к чему и для чего....
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаЗа два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО
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