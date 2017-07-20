 Художественную мастерскую памяти самого молодого Героя Небесной сотни Войтовича открыли на Тернопольщине. ВИДЕО

Жители села Травневе собственными силами обустроили художественную мастерскую, облагородив покинутое здание. Именно о такой мечтал 17-летний Назар Войтович, погибший в феврале 2014 года на Институтской в Киеве.
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Инициатива принадлежит отцу Назара. С финансированием помогли благотворители.
Сегодня студия открыта для все творческих людей. Здесь действует библиотека, детская студия и киноклуб современного украинского кино.
В будущем проект планируют превратить в международным.
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Прес-служба ВО "Свобода"
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