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 Художественную мастерскую памяти самого молодого Героя Небесной сотни Войтовича открыли на Тернопольщине. ВИДЕО

Художественную мастерскую памяти самого молодого Героя Небесной сотни Назара Войтовича открыли в Тернопольской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112 Украина.

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Жители села Травневе собственными силами обустроили художественную мастерскую, облагородив покинутое здание. Именно о такой мечтал 17-летний Назар Войтович, погибший в феврале 2014 года на Институтской в Киеве.

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Инициатива принадлежит отцу Назара. С финансированием помогли благотворители.

Сегодня студия открыта для все творческих людей. Здесь действует библиотека, детская студия и киноклуб современного украинского кино.

В будущем проект планируют превратить в международным.

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Источник: 112 Украина
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Придется Кадыркину в отместку назвать улицу в Грозном проспектом Моторыла, а Москвичам ходить по бульвару Толстыха.
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Чтобы жить лучше, нужно делать больше. Больше, чем раньше. Больше, чем другие.Он сделал все, что успел
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20 липня 2017 року об 11:30 розпочнеться розгляд апеляційної скарги ВО "Свобода" на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони підписання та публікації рішення щодо проспекту Романа Шухевича. Адреса: вул. Московська 8, Київський адміністративний апеляційний суд.
Прес-служба ВО "Свобода"
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