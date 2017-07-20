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 Шевченко о деле об убийстве Шеремета: Следствие не разрешает обнародовать новую информацию. ВИДЕО

В МВД заявили, что пока не могут обнародовать новую информацию по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня журналистам спикер МВД Артем Шевченко.

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Шевченко отметил, что все материалы, которые можно было обнародовать по делу Шеремета и которые не повердили бы расследованию, были обнародованы ранее на пресс-конференции МВД.

"С тех пор следствие не разрешает нам обнародовать какие-то другие дополнительные ведомости, которые сказали бы что-то большее, чем на большой пресс-конференции 8 июля этого года", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Шевченко сказал, что остаются несколько версий убийства. "Ключевая версия - это убийство из-за профессиональной деятельности гражданина Российской Федерации, журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, России, а до этого в Беларуси", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о перспективах раскрытия этого преступления, Шевченко отметил, что подготовлено оно профессионалами, поэтому раскрыть этого очень тяжело.

"Это сложное преступление. Оно входит в тот процент преступлений по статистике ЕРДР, подчеркиваю, не полиции, а Единого реестра досудебных расследований, главным распорядителем которых является прокуратура, уровень раскрытия таких преступлений как умышленное убийство, составляет 87%. К сожалению, такие преступления, хорошо подготовленные, квалифицированные, четко спланированные и проведенные, входят в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются, к сожалению, очень тяжело. Это надо понимать. Ведь готовили это преступление очень профессиональные преступники", - сказал он.

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Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.

ВИДЕО: Олег Богачук.
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Богдан Налісніковський ·
Хмельницкий обласной лицей-интернат

Надійне джерело з УП, повідомило що це через Притулу і що Шеремет був проти фіктивної позички для Лещенка, обіцяв розлогос, за це його і вбили...

Подобається · Відповідь · 5 хв (c)
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А хто тут вс.ався - Лещенко чи ПОРОХОСОСИ??? Порохососи - смокч1ть 1 надал1 !!! !!
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работа беларусь рф Украина радио вести о встречах ПавлаШеремета в москве за три недели до гибели. хозяин( клан ) «Парус» след беларусь рф Украина и тд Полиция СУД
Царство небесное
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Я реально не понимаю, почему все так носятся с этим Шереметом!? В каком издании он работал? Если хорошо подумать, то ответ на этот вопрос может прекратить все завывания.
Возможно, он был дружбаном того нашего дебилоида, которого тоже убили (забыла его фамилию, но козел он был конченный).
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Да и вообще какого хрена пристали к артёмке типа самому честнейшему журналюге правдорубу 4-х летней давности с программы Знак Оклыку с канала ТВАй? Не хрен вам знать....
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У нас что то есть, но на самом деле пиздим. Все же Шеремета заказали не из РФ, а так местного разлива всякие барыги, следствие морозится сильно.
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а Гонгадзе , а Александрова ,а інші смерті і не тільки журналістів які виступали проти влади ??
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К сожалению те дела давно минувших лет. А тут как бы ещё можно , времени не так много утекло, но с такой работой ментов и прочих...Дмитро Гнап и Следствие Инфо больше накопали, расследовали чем этот аваковский балласт.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияШевченко о деле об убийстве Шеремета: Следствие не разрешает обнародовать новую информацию. ВИДЕО
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