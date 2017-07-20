 Шевченко о деле об убийстве Шеремета: Следствие не разрешает обнародовать новую информацию. ВИДЕО

Шевченко отметил, что все материалы, которые можно было обнародовать по делу Шеремета и которые не повердили бы расследованию, были обнародованы ранее на пресс-конференции МВД.
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"С тех пор следствие не разрешает нам обнародовать какие-то другие дополнительные ведомости, которые сказали бы что-то большее, чем на большой пресс-конференции 8 июля этого года", - сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов, Шевченко сказал, что остаются несколько версий убийства. "Ключевая версия - это убийство из-за профессиональной деятельности гражданина Российской Федерации, журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, России, а до этого в Беларуси", - сказал он.
Отвечая на вопрос о перспективах раскрытия этого преступления, Шевченко отметил, что подготовлено оно профессионалами, поэтому раскрыть этого очень тяжело.
"Это сложное преступление. Оно входит в тот процент преступлений по статистике ЕРДР, подчеркиваю, не полиции, а Единого реестра досудебных расследований, главным распорядителем которых является прокуратура, уровень раскрытия таких преступлений как умышленное убийство, составляет 87%. К сожалению, такие преступления, хорошо подготовленные, квалифицированные, четко спланированные и проведенные, входят в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются, к сожалению, очень тяжело. Это надо понимать. Ведь готовили это преступление очень профессиональные преступники", - сказал он.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
ВИДЕО: Олег Богачук.
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Хмельницкий обласной лицей-интернат
Надійне джерело з УП, повідомило що це через Притулу і що Шеремет був проти фіктивної позички для Лещенка, обіцяв розлогос, за це його і вбили...
Подобається · Відповідь · 5 хв (c)
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Царство небесное
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Возможно, он был дружбаном того нашего дебилоида, которого тоже убили (забыла его фамилию, но козел он был конченный).
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