 15-летний харьковчанин с инвалидностью Николай Мирошниченко стал талантливым пианистом, пережив отказ 19 музыкальных школ. ВИДЕО

Практически все тело мальчинка было парализовано. Медики пророчили ему или смерть, или будущее неповносправного человека. Но мать Антонина Мирошниченко решила бороться: сначала - за жизнь сына, а впоследствии - за право учить его в обычной средней школе и игре на фортепиано.
Загрузка видео...
"Я была убеждена, что мой ребенок будет живой, здоровый, - рассказывает Антонина Мирошниченко. - Я его лечила, с ним занималась физическими упражнениями. Он в три года 1000 раз приседал! Вы не поверите: он не мог считать, однако 1000 раз приседал. Бегал со мной до питания и после. Таким образом мы нарабатывали новые нервные взаимодействия, потому что у него это отсутствовало из-за обширных инсультов в детстве".
Идея развивать моторику Колиных пальцев возникла у его отца Николая Сараево. Это при том, что мужчина сам не умел музицировать. По первой профессии он - художник-оформитель.
"Чтобы восстановить движение, энергетику, я придумал учить его игре на фортепиано, - вспоминает Николай Сараев. - Он должен был двигаться, иметь моторику пальцев, чтобы в мозгу образовались сигналы, отвечающие за деятельность рук. В начале я ему давал тугие перчатки без пальцев. Надевал ему на руки и заставлял нажимать клавиши пианино через перчатки. Так я заставлял двигаться пальцы".
В семье Николая называют на французский манер - Николя. Сейчас им интересуются организаторы областных, всеукраинских и международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Но еще несколько лет назад родителям отказывали чуть ли не все музыкальные школы Харькова. Кто-то из умников даже советовал отправиться в донецкой шахты, на полуторакилометровую глубину, чтобы пианист с инвалидностью там играл свои гаммы, вспоминает Николай Сараев.
У мальчика двигались только два указательных пальца. Впрочем, отец настаивал: Николя должен овладеть фортепиано.
"В Харькове было 25 музыкальных школ, я обошел 19. Нигде его не брали. Говорили: "Мы таких учить не можем". Они правы: педагогов музшкол не учат работать с особыми детьми. Обычному ребенку показывают: это делай - он и делает. А у нас были большие проблемы, связанные с кровообращением мозга, что повлекло отсутствие движений, нарушения психического развития. Это выражалось, как говорят в народе, в "слабом уме". Он не понимал, что ему говорят, что делать. Поэтому пришлось изобрести такую методику, которая исключала недоразумения между педагогом и учеником", - рассказывает Николай Сараев.
Учитывая слабую память мальчика, отец разработал специальную методику разбора и изучения музыкальных произведений: ноты пианисту нужно не запоминать, а читать с нотного листа.
Сейчас жизнь Николя полностью заполнена классической музыкой: несколько часов в день он тренируется игре на фортепиано, пытается справиться со сложными пассажами.
Совершенствуя технику игры, он тем самым улучшает моторику пальцев, его движения становятся более раскрепощенными. Теперь с ним занимается Михаил Левандовский - опытный педагог с 2-й харьковской музыкальной школы. Вместе готовятся ко вступлению Николя в музыкальное училище.
Ответить
Ответить
А Николаю здоровья и удачи!!!
Ответить
Ответить