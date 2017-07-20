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 Общество
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Все про:инвалиды (306) музыка (718) Харьков (4329)

 15-летний харьковчанин с инвалидностью Николай Мирошниченко стал искусным пианистом, пережив отказ 19 музыкальных школ. ВИДЕО

15-летний харьковчанин Николай Мирошниченко сегодня является талантливым пианистом. Но десять лет назад на его способностях ставили крест учителя музыкальных школ, потому что он не мог пошевелить руками и пальцами. Мирошниченко при рождении перенес обширное кровоизлияние в мозг, два инсульта.

Об этом информирует Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
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Практически все тело мальчика было парализовано. Медики пророчили ему или смерть, или будущее человека с инвалидностью. Но мать Антонина Мирошниченко решила бороться: сначала - за жизнь сына, а впоследствии - за право учить его в обычной средней школе и игре на фортепиано.

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"Я была убеждена, что мой ребенок будет живой, здоровый, - рассказывает Антонина Мирошниченко. - Я его лечила, с ним занималась физическими упражнениями. Он в три года 1000 раз приседал! Вы не поверите: он не мог считать, однако 1000 раз приседал. Бегал со мной до питания и после. Таким образом мы нарабатывали новые нервные взаимодействия, потому что у него это отсутствовало из-за обширных инсультов в детстве".

Идея развивать моторику Колиных пальцев возникла у его отца Николая Сараева. Это при том, что мужчина сам не умел музицировать. По первой профессии он - художник-оформитель.

"Чтобы восстановить движение, энергетику, я придумал учить его игре на фортепиано, - вспоминает Николай Сараев. - Он должен был двигаться, иметь моторику пальцев, чтобы в мозгу образовались сигналы, отвечающие за деятельность рук. В начале я ему давал тугие перчатки без пальцев. Надевал ему на руки и заставлял нажимать клавиши пианино через перчатки. Так я заставлял двигаться пальцы".

В семье Николая называют на французский манер - Николя. Сейчас им интересуются организаторы областных, всеукраинских и международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Но еще несколько лет назад родителям отказывали чуть ли не все музыкальные школы Харькова. Кто-то из умников даже советовал отправиться в донецкой шахты, на полуторакилометровую глубину, чтобы пианист с инвалидностью там играл свои гаммы, вспоминает Николай Сараев.

У мальчика двигались только два указательных пальца. Впрочем, отец настаивал: Николя должен овладеть фортепиано.

"В Харькове было 25 музыкальных школ, я обошел 19. Нигде его не брали. Говорили: "Мы таких учить не можем". Они правы: педагогов музшкол не учат работать с особыми детьми. Обычному ребенку показывают: это делай - он и делает. А у нас были большие проблемы, связанные с кровообращением мозга, что повлекло отсутствие движений, нарушения психического развития. Это выражалось, как говорят в народе, в "слабом уме". Он не понимал, что ему говорят, что делать. Поэтому пришлось изобрести такую ​​методику, которая исключала недоразумения между педагогом и учеником", - рассказывает Сараев.

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Учитывая слабую память мальчика, отец разработал специальную методику разбора и изучения музыкальных произведений: ноты пианисту нужно не запоминать, а читать с нотного листа.

Сейчас жизнь Николя полностью заполнена классической музыкой: несколько часов в день он тренируется игре на фортепиано, пытается справиться со сложными пассажами.

Совершенствуя технику игры, он тем самым улучшает моторику пальцев, его движения становятся более раскрепощенными. Теперь с ним занимается Михаил Левандовский - опытный педагог из 2-й харьковской музыкальной школы. Вместе готовятся к поступлению Николя в музыкальное училище.
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Эх, нихера мы не гейропа еще (
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Молодцы родители, что не пошли на поводу у "врачей"!
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Ну да. таланты Украине не нужны. Видно же по статистике просмотров. Народ больше интересует очередной наркоманский бред захарченка или пьяный мажор.
А Николаю здоровья и удачи!!!
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Я поддержала вас за эту фразу-"Видно же по статистике просмотров. Народ больше интересует очередной наркоманский бред захарченка или пьяный мажор"........Вчера статья была про погибшего Героя Золтана Болажа ,к концу вечера она ушла с поля видимости с 9 комментариями в честь героя. Зато "мерзопакастный дебилоид" захарченко (по праву конечно) 44?. Хотелось бы ,что бы уважаемые мной "писчии" ,уделяли по праву, и героям комментарии,что бы они знали- о них ПОМНЯТ.....
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зато с ним занимается Михаил Левандовский - опытный педагог с 2-й харьковской музыкальной школы. Который благодаря Николаю станет известным на весь мир.. Источник: https://censor.net.ua/v448483
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пробило до слёз!!! читал вслух всей семье...мы преклоняемся перед стотйкостью и героической любовью родителей!!! О таких людях надо снимать фильмы и писать книги!!! Бог им в помощь!!! Мы верим в яркое будущее Николя и всей енго семьи!!!
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Да, малой молодец - слов нет, но родителям надо памятник при жизни поставить.
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Умничка мальчик и папа с мамой молодцы, не сдались, не опустили руки.
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Трогательная история... Именно для таких- нужно скидывать на экран счета для помощи.. Тем более - паскуднее выглядит Путинская мразь,, и его ублюдки- которые целуют его ниже спины- прямо в анус... Ведь эта плешивая КГБистская МОЛЬ- " пахала как раб на галерах"" ... ДАВАЙТЕ ЖАЛЕТЬ!!.. Этот недоношенный выродок вообще не знает - что такое работать через силу.. Он знает только как языком воздух вентилировать... Поражает тупизм Роциянско народа,, -- никто не возражает что ради мелкого Пуцинско-мордовского ублюдка -- прекратитря их род, их семья....
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Родителям огромный памятник поставить нужно за труды.А тем нелюдям в музыкальных школах помашите ручками.Счастья вам и успехов!!!
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Хорошо что они его не взяли, небыло бы таких результатов.
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да нет таких педагогов..
а несколько лет назад парень совсем был......ничего...
приведут такое вот растение , ага и делай из него талант, ну ну ..
Зато теперь с ним занимается Михаил Левандовский - опытный педагог с 2-й харьковской музыкальной школы который благодаря Николаю станет известен всему миру .. Источник: https://censor.net.ua/v448483
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Зачем ему музыкальное училище если он его считай закончил по уровню, за корочкой? Ему надо в консерваторию идти. Прекрасно играет. Значит можно и после инфарктов обширных востанавливаться , да папе этого мальчика надо диссертацию писать
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Читаю и слёзы на глазах. Дай Боже здоровья и успехов мальчику и его родным и близким. Слава Русі-Украіне!
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Парень конечно молодец.
Но как говорила одна баба из села о балете, - хай карове замэшае, а так и я спляшу.
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Вот сколько раз убеждаюсь,что сила таланта,не только в самом таланте к чему либо , но и упорстве(таланта) преодолевать препятствия.А это уже граничит с гениальностью. Ведь сколько талантов встречаясь с определенными трудностями ушли в никуда . ... А.Эйнштейна тоже в начале не поняли,заставив величайший ум работать в патентном бюро, но чрезмерное упорство его таланта, опрокинуло все преграды и заставило с ним считаться. Здоровья и удачи тебе Николай.
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Господь немощное мира сего избрал чтобы посрамить сильное мира сего...

Удачи парню пусть Господь будет с ним...
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Нам еще многому учиться, нам еще много построить нужно.
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Какие молодцы его родители. Просто преклоняюсь перед ними. И сын их тоже молодец.
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Пацану и его родителям респект. А журналисту пожелание выучится грамоте "будущее неповносправного человека"
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Методику батьків можна впровадити в медичну практику лікування ДЦП. Це спільне бажання досягнути успіху і наполегливість батьків важко переоцінити.
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Умница, Коленька ! У тебя руки великого пианиста, между прочим.Родителям -поклон.
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Коля - молодец и родителям - респект........
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Цензор.НЕТВидеоОбщество15-летний харьковчанин с инвалидностью Николай Мирошниченко стал искусным пианистом, пережив отказ 19 музыкальных школ. ВИДЕО
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