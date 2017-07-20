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 Расстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+

Стали известны подробности убийства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина мужчина, которого 19 июля расстреляли из автомата возле станции метро "Черниговская" в Киеве, был 53-летним уроженцем России.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
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Заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яна Неруш сообщила подробности происшествия.

"Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль. Полиция на месте опрашивала свидетелей, общалась с очевидцами, собирала у них объяснения и показания. В настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле. Сведения об этом событии были внесены в ЕРДР", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТЦ в Киеве. ФОТОрепортаж

Напомним, Киеве перед торговым центром у метро "Черниговская" неизвестные расстреляли мужчину.

Преступление произошло примерно в 23:20 19 июля на парковке ТРЦ "Проспект". По предварительной информации стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине, на вид, было 40-45 лет.

Как видно на фото, автомат преступники бросили на месте убийства.

На месте множество экипажей патрульной полиции, медики, следственная группа и высшее руководство полиции.
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от добре б було кожен ранок роспочинати з таких новин
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Так шо? Уроженцам РФ Климкину, Переведенцевой и другим соевым покращунам надо напрячься шоле?
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та не ...зимину с гришиным и прочими шабуниными
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Шабунин родился 26.11.1984 в городе Ровно. Гыга по Фрейду выдал влажные мечты порохобота о кацапских Полесье и Волыни?
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Лучше? Ну тебя можно понять - кожна жаба своє болото вихваляє!
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жабы в болотах не водятся...то лягухи...а выхваляют ваще кулики .ты мабуть школу прогулював
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Во гыга, твоя контора спамит! Ты тоже обязан по контракту пользоваться этой дебилковатой функцией?
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ПРИЧЕМ ТУТ ГРИШИН И ШАБУНИН!!!

ТЫ СКАЖИ ПЕЙСАТЕЛЯМ ВАШЕЙ МЕТОДИЧКИ, ШО ПЕРЕВОДИТЬ СТРЕЛКИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ, НЕ ИМЕЮЩИХ К ЭТОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ - ЭТО МЕРЗКО И ПОДЛО!!!

И КАК ЭТО ТЫ ЕЩЕ ЗА ЙУЛЮ НЕ НАПИСАЛ?
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Цікаво, якщо українець народився в РФіі, а таких чимало, то він пожиттєво не українець, а москаль?? Дуже дивна позиція!!!))))
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их корчит после остановки сердца, скрепы покидают тело и они становиться обычным человеками.
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Уроженец или гражданин, это разные вещи. Мои родители тоже родились в Рашке но граждане Украины.
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Что пока или ты предлагаешь всех таких лишать гражданства?
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я ничего не предлагаю
лишь констатирую факты
у одного знакомого уроженца РФ
ребенок пошел получать биометрический паспорт
послали за справкой отца шо не кацап, когда увидели место рождения)
хотя у него такой же вроде паспорт гражданина, как и твоих родителей)
придет какой нибудь минстець и легко начнет борьбу за чистоту казацькой рассы)
а такие как ты поедут на обетованную родину, осваивать дальневосточный гектар в магадане))
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Різні випадки бувають... У мене родичка народилась у Сибіру, але тільки через те, що її батьків туди вислали за лояльність до УПА...
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І таких міліони!! Серед них діти засланих в Сибір бандерівців, вселяких дисидентів!!!)))
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У родителей при рождении были документы рашки или СССР ?
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причем здесь чей он уроженец, паспорт какой страны у него?
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у них там свой мир и честно, похуй что там происходит, лишь бы к нам не продвигались
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главное шо ни израиля
вот тогда бы реально обидно было
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При таком количестве неизвестного тяжело выносить суждение. Уроженец РФ может быть и ичкерец воюющий за Украину, а стрелявшие украинцы- сепарами из Донбасса... Может и наоборот ПС завалил шпиёна, а может украинские бандюки завалили кацапского конкурента.... Всякое может быть и новость пока не о чём.
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ЗЫ: новость пока о том, что любого могут завалить прямо в Киеве. Но, преступность у нас падает, если верить властям.
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та да! Воробей родившийся в конюшне, еще не конь!
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Уроженцем. Мало ли кто где родился! У нас дофига граждан родились не в Украине.
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Так не могу понять он украинский гражданин или нет? Уроженец- он там родился и все. Он гражданин чей? Если Украины, так нахуя писать откуда и кто родом? В Киеве по ходу все круто как в Донецке стало в девяностые, но поражают новости освещающие данные события. Норм взорвали СБУ-шника, расстреляли бизнесмена, убили атошника, взорвали журналиста, зарезали атошника, взорвали бизнесмена, убил прохожего. А хули при таком не контролируемом раскладе, может и теракт настоящий произойти, блядь надо навести как то порядок, все же столица. Реально подрят какой месяц такой пиздец
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Кто виновен в трагедии украинцев, которая началась зимой 2014г? И в чём их вина? Первый виновник - роССийский народ. Его вина в том, что он не признаёт украинцев отдельным, древним, европейским народом. И в том, что оккупировали часть Украины и еженедельно убивают украинцев. Второй виновник - украинский народ. Его вина в тома, что с 1991г. избирал и продолжает избирать воров и предателей. Избирает инородцев, а не этнических украинцев. Третий виновник - украинская власть. Её преступлений не счесть! Назовём некоторые: 1. Избранные украинцами ВЛАСТИ не сделали черноморский флот украинским. Это было в их силах. Командующий флотом ТРИ дня ждал приёма Кравчука. Но его не приняли. И он полетел проситься в Москву. Если не получалось забрать флот себе, его надо было вообще выгнать из Крыма. пусть плывёт куда угодно. 2. Избранные украинцами ВЛАСТИ НЕ оставили Украине ТАКТИЧЕСКОЕ ядерное оружие. То есть ракеты средней и малой дальности, бомбы и артиллерийские снаряды. Для управления ими не нужна спутниковая система. 3. Вместе с роССией Избранные украинцами ВЛАСТИ создали и взрастили Приднестровье в Молдове. Уничтожить Приднестровье можно в два счёта: перекрыть, вместе с Молдовой границу! 4. Избранные украинцами ВЛАСТИ планомерно разваливали армию. Проще говоря, ПРОСРАЛИ самую сильную на 1992г. армию в Европе!!! Низкими зарплатами отвадили молодёжь от поступления в военные институты. Продали за границу лучшее из советского оружия. 5. Избранные украинцами ВЛАСТИ придумали бредовую Национальную Гвардию - "пятое колесо в телеге"! НГУшники - это и не полиция, и не военные. В АТО на передовой не воюют. К настоящим боям не готовятся. Тяжёлую работу полицейских не делают. Ведь они не полицейские! Но льготы и удостоверение участника АТО имеют! 6. Избранные украинцами ВЛАСТИ не создали систему, при которой ВСЕ силовики (ВСУ, МВД, СБУ, Погранслужба, Прокуратура) каждые пять лет меняют место службы. Обеспечив их хорошим служебным жильём!Что бы на востоке и в Крыму служили люди с Запада. И наоборот. Что бы силовики не "пускали корни". Не успевали "снюхаться" с местной мафией. В этом случае у роССиян и их хуйла НИЧЕГО БЫ НЕ ВЫШЛО!Слава Руси-Украине!
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Так и ты лично виновник многих бед - кто тебе лично мешает блокировать Приднестровье, например?
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Как 53-летний может быть уроженцем РФ , которой нет и тридцати ?
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пропаганда она такая, главное направить баранов в нужном направлении)))
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В Украине где то каждый шестой - пятый в России уродился, так что особо на это упирать - глупость, с тем же успехом можно обращать внимание публики на то, в сторону Москвы головой покойник лежал, или в сторону Львова.
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Не в россии а в СССР , это очень разные вещи , достаточно вспомнить что при СССР фуйло бы дано был расстрелян .
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ну и что, что уроженцем России, может быть по национальности украинец, родители работали и жили при союзе где-то в России по распределению или воинской службе, потом вернулись домой, а союз распался, теперь две страны, таких в Украине немеряно так что теперь? может ВСУ првоерить всех где кто родился те что старше 26 лет?
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Зачем использовать резинку, если есть автомат? Разве что резинка была у потерпевшего. Является ли он гражданином Украины, место его рождения как-то ПОХ...
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Каждый должен делать своё дело. Не для того я плачу налоги Пороху, что бы лично трассу на Бендеры перекрывать!
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До установления личности убитого и его деятельности сложно сказать. Но оружие всегда бросают при заказном, наверно как показатель что дело сделано.
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таке враження що при ньому було тільки "свідоцтво про народження"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРасстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+
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