 Расстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+

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Заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яна Неруш сообщила подробности происшествия.
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"Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль. Полиция на месте опрашивала свидетелей, общалась с очевидцами, собирала у них объяснения и показания. В настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле. Сведения об этом событии были внесены в ЕРДР", - сказала она.
Напомним, Киеве перед торговым центром у метро "Черниговская" неизвестные расстреляли мужчину.
Преступление произошло примерно в 23:20 19 июля на парковке ТРЦ "Проспект". По предварительной информации стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине, на вид, было 40-45 лет.
Как видно на фото, автомат преступники бросили на месте убийства.
На месте множество экипажей патрульной полиции, медики, следственная группа и высшее руководство полиции.
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20.07.2017 08:25
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ТЫ СКАЖИ ПЕЙСАТЕЛЯМ ВАШЕЙ МЕТОДИЧКИ, ШО ПЕРЕВОДИТЬ СТРЕЛКИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ, НЕ ИМЕЮЩИХ К ЭТОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ - ЭТО МЕРЗКО И ПОДЛО!!!
И КАК ЭТО ТЫ ЕЩЕ ЗА ЙУЛЮ НЕ НАПИСАЛ?
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лишь констатирую факты
у одного знакомого уроженца РФ
ребенок пошел получать биометрический паспорт
послали за справкой отца шо не кацап, когда увидели место рождения)
хотя у него такой же вроде паспорт гражданина, как и твоих родителей)
придет какой нибудь минстець и легко начнет борьбу за чистоту казацькой рассы)
а такие как ты поедут на обетованную родину, осваивать дальневосточный гектар в магадане))
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вот тогда бы реально обидно было
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Все что они могут, это показывать фото
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