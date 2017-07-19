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 Львовский бронетанковый завод выполнил договор с Минобороны. Никаких убытков бюджету не нанесено, - директор завода Тымкив. ВИДЕО

Директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив, которого на прошлой неделе задержали детективы НАБУ, вышел на работу и продолжает руководить государственным предприятием. Также он заявил, что не согласен с точкой зрения следователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

"Приказа о моем отстранении, или же о назначении нового руководителя не было. Было назначение и.о. во время моего отсутствия. Но я уже присутствую ", - сообщил Тымкив сегодня на пресс-конференции для журналистов.



Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK

По его словам, 2 млн. грн. залога за него внесла сестра, у которой давно собственный строительный бизнес.

"Я стал объектом уголовного производства. Мы не согласны с точкой зрения следователей. В декабре 2015 года были средства в МО, которые можно было потратить на оборудование и комплектующие исключительно для танка Т-72. Этот танк выпускался исключительно на территории Российской Федерации в советские времена. Сейчас он не выпускается, поэтому никаких запчастей нет. Когда был запрос о возможности покупки, мы откликнулись. Зная, что эти двигатели нам понадобятся при ремонте, мы участвовали в закупке. Наше предприятие проверило двигатели на стенде. Они прошли всю процедуру. В марте 2016 г. два из этих двигателей уже пошли в войска. Нам дали разрешение на передачу тех двигателей в эксплуатацию. Никаких претензий к ним нет. Затем была назначена дополнительная комиссия для проверки других двигателей для определения их реальных параметров. Один случайный двигатель был разобран, чтобы проверить, требует ли он капитального ремонта. Также мы запросили торгово-промышленную палату о реальной рыночной цене. И получили ответ: двигатели куплены и поставлены по более низкой цене, чем тогда была рыночная цена ", - рассказал Роман Тымкив.

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Также он заверил: "Мы выполнили свое обязательство перед МО. Кроме 4 двигателей. Один не прошел тестирование и подлежит замене. Еще три не соответствуют спецификации и тоже подлежат замене. Я не сказал, что у нас нет нарушений. Нарушения есть. Но мы готовы поставить двигатели на замену. Сейчас их заменить невозможно, потому что они под арестом. Акты по двигателям, которые соответствуют условиям договора с МО, мы обнародуем. Возможно, после этого можно будет говорить о хищении и его размерах. ГП "Львовский бронетанковый завод" в полной мере выполнило договор с МО Украины. Мы можем отправлять эти двигатели в войска с взятыми на себя гарантийными обязательствами. Никакого заговора, никаких действий, повлекших бы убытки государственному бюджету я не совершал, и члены моей команды тоже не делали", - заявил Роман Тымкив.

По словам директора завода, недавно закончилась аудиторская проверка работы предприятия с 2015 года по март 2017 года, где указано, что никакого материального ущерба Украине и МО нанесено не было.

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Правосуддя по новому, тобто, якщо хтось не згоден з висновками слідчого, то це є підставою забити на нього та спокійно працювати далі.
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" Также он заверил: "Мы выполнили свое обязательство перед МО. Кроме 4 двигателей "

Значит , не выполнили .

" Я не сказал, что у нас нет нарушений. Нарушения есть "

Значит в тюрьму . Шо непонятно
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он чем то болен! у него не природно красное лицо, это ведь не совесть вгоняет его в краску
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛьвовский бронетанковый завод выполнил договор с Минобороны. Никаких убытков бюджету не нанесено, - директор завода Тымкив. ВИДЕО
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